Манчестер Юнайтед — Фиорентина: прогноз на футбол и ставка за 2.05

9 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина». Начало игры — в 14:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 15 месте в АПЛ.

При этом «Манчестер Юнайтед» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда добыла 3 виктории при одном поражении.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные дьяволы» не смогли одолеть «Эвертон» (2:2).

До того команда уверенно расправилась с «Борнмутом» (4:1). Плюс поединок с «Вест Хэмом» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красные дьяволы» в летних спаррингах вполне преуспевают. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и амбиций на новый сезон громадьё.

Причем «Манчестер Юнайтед» традиционно сложно противостоит «фиалкам». Из двух очных поединков соперники извлекли по одной виктории.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красные дьяволы» способны прибавить в плане реализации.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» минувший сезон провели на своем уровне. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Фиорентина» на 4 очка отстал от пятой позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» подписали мировую с «Ноттингем Форест» (0:0).

До того команда по всем статьям уступила «Лестеру» (0:2). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Каррарезе» (2:0).

При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фиалки» в летнем цикле выглядят не столь ярко. Команда победила в 2 контрольных поединках из четырех.

При этом «Фиорентина» не побеждает уже два матча кряду. Причем в этих поединках команда не сумела отличиться.

Команда нынче испытывает сложности в плане реализации. Да и обыграли флорентийцы только откровенно слабых оппонентов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только команде нужно срочно прибавлять во всех компонентах.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает 5 матчей кряду

«Фиалки» не забивали в 2 своих последних поединках

«Красные дьяволы» в 6 летних спаррингах победили 3 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «Красные дьяволы» сильнее оппонента, и явно сразу будут активно атаковать.

«Манчестер Юнайтед» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63