ЦСКА — Рубин: прогноз на футбол и ставка за 3.80

ЦСКА
Рубин
ЦСКА
Турнирное положение: После 3-х туров в российской Премьер-лиге команда занимает 8-е место в таблице с 5-ю очками в активе, отставая от топ-5 в лиге всего на 1 балл.
ЦСКА уже потеряла достаточно очков на старте сезона, но в единственном матче на своем поле армейцы победили.
ЦСКА — Рубин: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 76-й минуте. До этого армейцы обыграли «Локомотив» со счетом 2:1 в Кубке России.
ЦСКА не проигрывает на протяжении 11-и последних официальных матчей. За этот период армейцы сумели победить 7 раз при 4-х ничейных результатах, забив 14 голов.
Не сыграют: Шуманский и Виллагра (у обоих — травмы).
Состояние команды: Армейцы показывают отличный футбол на старте сезона, но максимум очков набирает пока не получается. Много матчей ЦСКА заканчивает вничью.
Интересно, что за последние 5 очных встреч армейцы 4 раза сыграли вничью с «Рубином» и однажды победили. Получится ли набрать три очка на этот раз? На своем поле ЦСКА будет пытаться доминировать.
«Рубин»
Турнирное положение: Казанцы располагаются на 4-й позиции в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе после 3-х туров. «Рубин» потерял минимум очков, претендуя на лидерство в чемпионате.
На чужом поле команда также провела только 1 матч, в котором победила. Предстоящий матч против ЦСКА будет настоящей проверкой на прочность для «Рубина».
Последние матчи: В прошедшем поединке РПЛ казанцы обыграли «Сочи» со счетом 2:1. До этого «Рубин» смог одолеть «Оренбург» (2:0) в Кубке России, забив по голу в каждом тайме.
Команда не проиграла ни одного матча из последних 4-х в нынешнем сезоне. За этот отрезок «Рубин» трижды победил и однажды сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).
Не сыграет: Кузнецов из-за травмы.
Состояние команды: Подопечные Рашида Рахимова показали отличный результат на старте сезона, но сможет ли команда продолжать стабильно набирать очки на дистанции? Большой вопрос...
Стоит отметить, что в «Рубине» феерит нападающий Мирлинд Даку. В последних 3-х встречах форвард забил 4 гола — отличный показатель. Даку занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
Прогноз Игоря Ледяхова
Лучший футболист первого чемпионата России Игорь Ледяхов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru оценил соотношение сил в матче 4-го тура РПЛ ЦСКА — «Рубин»:
Статистика для ставок
- ЦСКА не проигрывает на протяжении 11-и последних официальных матчей
- «Рубин» забивает по 2 гола за игру в последних 4-х встречах
- В последних 5-и очных матчах команды 4 раза сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.77, победа «Рубина» — 4.50, ничья — за 3.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.
Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды вновь сыграют вничью.
Ставка: Ничья за 3.80.
Прогноз: Нулевой ничьи быть не должно. Атака ЦСКА и «Рубина» пока действует отлично.
Ставка: Обе забьют за 1.90.