ЦСКА — Рубин: прогноз на футбол и ставка за 3.80

ЦСКА встретится с «Рубином» в матче 4-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 9 августа и начнется в 15:45 по мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: После 3-х туров в российской Премьер-лиге команда занимает 8-е место в таблице с 5-ю очками в активе, отставая от топ-5 в лиге всего на 1 балл.

ЦСКА уже потеряла достаточно очков на старте сезона, но в единственном матче на своем поле армейцы победили.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 76-й минуте. До этого армейцы обыграли «Локомотив» со счетом 2:1 в Кубке России.

ЦСКА не проигрывает на протяжении 11-и последних официальных матчей. За этот период армейцы сумели победить 7 раз при 4-х ничейных результатах, забив 14 голов.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: Шуманский и Виллагра (у обоих — травмы).

Состояние команды: Армейцы показывают отличный футбол на старте сезона, но максимум очков набирает пока не получается. Много матчей ЦСКА заканчивает вничью.

Интересно, что за последние 5 очных встреч армейцы 4 раза сыграли вничью с «Рубином» и однажды победили. Получится ли набрать три очка на этот раз? На своем поле ЦСКА будет пытаться доминировать.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы располагаются на 4-й позиции в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе после 3-х туров. «Рубин» потерял минимум очков, претендуя на лидерство в чемпионате.

На чужом поле команда также провела только 1 матч, в котором победила. Предстоящий матч против ЦСКА будет настоящей проверкой на прочность для «Рубина».

Последние матчи: В прошедшем поединке РПЛ казанцы обыграли «Сочи» со счетом 2:1. До этого «Рубин» смог одолеть «Оренбург» (2:0) в Кубке России, забив по голу в каждом тайме.

Команда не проиграла ни одного матча из последних 4-х в нынешнем сезоне. За этот отрезок «Рубин» трижды победил и однажды сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

Не сыграет: Кузнецов из-за травмы.

Состояние команды: Подопечные Рашида Рахимова показали отличный результат на старте сезона, но сможет ли команда продолжать стабильно набирать очки на дистанции? Большой вопрос...

Стоит отметить, что в «Рубине» феерит нападающий Мирлинд Даку. В последних 3-х встречах форвард забил 4 гола — отличный показатель. Даку занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Прогноз Игоря Ледяхова

Лучший футболист первого чемпионата России Игорь Ледяхов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru оценил соотношение сил в матче 4-го тура РПЛ ЦСКА — «Рубин»:

ЦСКА пусть и не движется семимильными шагами, но очки берет в каждом матче, плюс уже один трофей (Суперкубок) в этом сезоне выигран. И «Рубин» вновь выглядит очень крепким орешком, даже более, чем в прошлом сезоне. Поэтому армейцам будет очень сложно преодолеть оборону казанцев. А что Даку, да и Шабанхаджай впереди могут исполнить, мы все знаем. Будут использовать свободные зоны, которых с отъездом Роши стало больше. Хотя связка Дивеев — Лукин в Питере сыграла достаточно надежно. Но у ЦСКА таких нападающих нет — пока бразильская связка Алвес — Алеррандро еще только налаживается. Но именно ей вновь предстоит олицетворять атакующий потенциал москвичей. Второй, наконец, забил, пора отрабатывать такой контракт. Гол в Питере, пусть и несколько смешной, его должен подстегнуть. А если не пойдет, тогда уже выйдет Мусаев. Ключевую роль могут сыграть стандарты, которые являются коньком обеих команд. Жду очень интересной по интриге, но достаточно закрытой игры, которая завершится — 1:1. Раз до этого четыре раза подряд сыграли вничью, почему не быть пятой... Игорь Ледяхов

Статистика для ставок

ЦСКА не проигрывает на протяжении 11-и последних официальных матчей

«Рубин» забивает по 2 гола за игру в последних 4-х встречах

В последних 5-и очных матчах команды 4 раза сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.77, победа «Рубина» — 4.50, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды вновь сыграют вничью.

Ставка: Ничья за 3.80.

Прогноз: Нулевой ничьи быть не должно. Атака ЦСКА и «Рубина» пока действует отлично.

Ставка: Обе забьют за 1.90.