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    «Арсенал» быстро затопит «жёлтую субмарину»

    Арсенал — Вильярреал: прогноз на футбол и ставка за 2.05

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Вильярреал»
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    Деклан Райс
    6 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» и «Вильярреал». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 06 Августа 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 20:00 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте в своем чемпионате.

    При этом «Арсенал» летом провел три контрольных поединка. В них команда добыла 2 виктории при одном поражении.

    Арсенал Лондон — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» уступили «Тоттенхэму» (0:1).

    До того команда переиграла «Ньюкасл» (3:2). А вот поединок с «Миланом» завершился минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Арсенал» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Канониры» только набирают обороты. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и резервы для усиления игры имеются.

    Причем «Арсенал» традиционно сложно противостоит «Вильярреалу». Из пяти последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Канониры» способны заметно прибавить в плане реализации.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» минувший сезон провела относительно продуктивно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вильярреал» на 6 очков отстал от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жёлтая субмарина» не смогла одолеть «Лидс» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Реал Овьедо» (0:0). А вот несколько ранее она потерпела поражение от «Дженоа» (1:3).

    При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыл три ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Жёлтая субмарина» в летних контрольных матчах явно не преуспевает. Команда в 6 спаррингах не победила ни разу.

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    При этом «Вильярреал» не побеждает уже 6 матчей кряду. Да и вообще, в плане организации атак команда пока пробуксовывает.

    Команда в двух последних матчах подписала мировые. Да и лидеры «жёлтой субмарины» пока далеки от своих оптимальных кондиций.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только летом команда смотрится несколько бледновато.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» до последней коллизии победил 4 раза кряду

    • «Жёлтая субмарина» не побеждает 6 матчей кряду

    • «Канониры» в 3 летних спаррингах победили 2 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: «Канониры» способны прибавить в плане реализации, и явно сразу будут активно атаковать.

    «Арсенал» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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    Арсенал — Вильярреал: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 06.08.202520:00. «Арсенал» быстро затопит «жёлтую субмарину»
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