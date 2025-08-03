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    «ПСВ» уверенно победит «Гоу Эхед Иглз» в результативном матче?

    ПСВ — Гоу Эхед Иглз: прогноз на футбол и ставка за 2.06

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    Прогноз и ставки на «ПСВ» — «Гоу Эхед Иглз»
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    «ПСВ»
    3 августа в матче Суперкубка Нидерландов по футболу сыграют «ПСВ» и «Гоу Эхед Иглз». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСВ» — «Гоу Эхед Иглз», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Суперкубок 03 Августа 2025 года

    ПСВ

  • Эйндховен
    •  ПСВ 19:00 Гоу Эхед Иглс

    Гоу Эхед Иглс

  • Девентер
    •

    «ПСВ»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне «ПСВ» в последнем туре смог вырвать победу в чемпионате страны у «Аякса». Команда из Эйндховена набрала 79 очков за 34 тура.

    В Лиге чемпионов «лампочки» дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, выбив в 1/16 турнира итальянский «Ювентус» (1:2 в гостях и 3:1 дома)

    ПСВ — Гоу Эхед Иглс: коэффициенты букмекеров

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    В национальном кубке подопечные Петера Боса дошли до полуфинала турнира, где уступили как раз «Гоу Эхед Иглз» со счетом 1:2.

    Последние матчи: «ПСВ» перед стартом провел четыре товарищеских матча и во всех из них выиграл.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В последнем матче действующие чемпионы Нидерландов обыграли своих соседей из «Эйндховена» со счетом 3:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: После ухода Ноа Ланга и Йохана Бакайоко «ПСВ», несомненно, ослаб, но клуб смог сохранить опытного Ивана Перишича. Петер Бос после долгих лет поисков комфортного места воплощения своих тренерских идей нашел себя в клубе из Эйндховена и обязательно сможет вновь пойти за очередным чемпионским титулом.

    «Гоу Эхед Иглз»

    Турнирное положение: коллектив из небольшого городка Девентер минувший сезон Эредивизи завершил на 7-м месте, набрав 51 балл.

    «Гоу Эхед Иглз» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Нидерландов, победив в финальном матче «АЗ» по итогам серии пенальти — 1:1, 3:1 по пенальти.

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    • Также команда в сезоне-2024/2025 дебютировала в Лиге конференций, где вылетела уже на стадии 2-го квалификационного раунда турнира.

    Последние матчи: «Гоу Эхед Иглз» провел целых семь товарищеских встреч перед началом сезона, где одержала 4 победы, дважды сыграл вничью и потерпел поражение.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: В последних пяти встречах предсезонки, «орлы» по два раза выиграли и сыграли вничью, а также проиграли однажды.

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    Статистика для ставок

    • «Гоу Эхед Иглз» забивал в трех последних официальных матчах

    • «ПСВ» забивал в семи последних официальных матчах

    • В последних двух очных встречах победу одержал «Гоу Эхед Иглз»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «ПСВ» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.80, а победа «Гоу Эхед Иглз» — в 9.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.31 и 3.40.

    Прогноз: «ПСВ» будет крайне настроен одержать победу над «Гоу Эхед Иглз», чтобы два предыдущих поражения не стали психологическим барьером для команды в будущем. Да и начинать сезон с победы всегда приятнее.

    Ставка: Победа «ПСВ» с форой -2 за 2.06.

    Прогноз: Обе команды любят забивать, поэтому стоит ожидать, что команды забьют немало

    Ставка: ТБ 4 за 2.22.

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    ПСВ — Гоу Эхед Иглз: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 03.08.202519:00. «ПСВ» уверенно победит «Гоу Эхед Иглз» в результативном матче?
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