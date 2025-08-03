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    «Наполи» не будет медлить

    Наполи — Брест. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Брест»
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    Ромелу Лукаку
    3 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Наполи» и «Брест». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Брест», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Августа 2025 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 20:00 Брест

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: Неаполитанцы шикарно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы Серии A.

    При этом «Наполи» уже успел провести 2 контрольных поединка. В них чемпион Италии по разу победил и уступил.

    Наполи — Брест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Неаполитанцы одолели «Катанзаро» (3:1).

    До того команда потерпела поражение от «Ареццо» (0:2). А вот поединок с «Кальяри» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Наполи» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Неаполитанцы только набирают кондиции. Да и летнее пополнение способно привнести в игру команду новые краски.

    Причем «Наполи» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Зато Ромелу Лукаку в строю, и явно способен поднатореть в плане реализации.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Неаполитанцы явно сильнее соперника, что и докажут на поле.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» минувший сезон провели скромно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брест» на 7 очков отстал от еврокубковой зоны. А вот в собственные ворота команда пропустила 59 мячей в 34 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Брест» переиграл «Гавр» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Ренну» (3:2). А вот несколько ранее она сумела обыграть «Конкарно» (2:1).

    При этом «Брест» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пираты» прекрасно выглядят в летних контрольных матчах. Команда победила во всех 3 спаррингах.

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    При этом «Брест» во всех 3 летних спаррингах побеждал с разницей в один мяч. Да и вообще, «пираты» должны еще прибавить в созидательном плане.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Пираты» намереваются побороться за попадание в еврокубки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Пираты» намерены дать знатный бой чемпиону Италии.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    • «Пираты» победили в 3 своих последних матчах

    • «Брест» в среднем пропускает реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: «Наполи» явно сильнее соперника, и наверняка быстро вскроет оборону французов.

    Неаполитанцы имеют в своем распоряжении ярких атакующих исполнителей, да и оборону «Бреста» явно не назовешь монолитной.

    Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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