Наполи — Брест. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 августа 2025 года

3 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Наполи» и «Брест». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Брест», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы шикарно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы Серии A.

При этом «Наполи» уже успел провести 2 контрольных поединка. В них чемпион Италии по разу победил и уступил.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Неаполитанцы одолели «Катанзаро» (3:1).

До того команда потерпела поражение от «Ареццо» (0:2). А вот поединок с «Кальяри» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Наполи» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Неаполитанцы только набирают кондиции. Да и летнее пополнение способно привнести в игру команду новые краски.

Причем «Наполи» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Зато Ромелу Лукаку в строю, и явно способен поднатореть в плане реализации.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Неаполитанцы явно сильнее соперника, что и докажут на поле.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» минувший сезон провели скромно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Брест» на 7 очков отстал от еврокубковой зоны. А вот в собственные ворота команда пропустила 59 мячей в 34 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Брест» переиграл «Гавр» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Ренну» (3:2). А вот несколько ранее она сумела обыграть «Конкарно» (2:1).

При этом «Брест» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пираты» прекрасно выглядят в летних контрольных матчах. Команда победила во всех 3 спаррингах.

При этом «Брест» во всех 3 летних спаррингах побеждал с разницей в один мяч. Да и вообще, «пираты» должны еще прибавить в созидательном плане.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Пираты» намереваются побороться за попадание в еврокубки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Пираты» намерены дать знатный бой чемпиону Италии.

Статистика для ставок

«Наполи» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

«Пираты» победили в 3 своих последних матчах

«Брест» в среднем пропускает реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: «Наполи» явно сильнее соперника, и наверняка быстро вскроет оборону французов.

Неаполитанцы имеют в своем распоряжении ярких атакующих исполнителей, да и оборону «Бреста» явно не назовешь монолитной.

Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50