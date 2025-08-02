Урал — Родина: прогноз на футбол и ставка за 2.50

«Урал» встретится с «Родиной» в матче 3-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 2 августа и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Родина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: Екатеринбуржцы удачно стартовали в нынешнем сезоне Первой лиги. После 2-х туров «Урал» занимает 2-е место в таблице, набрав 6 очков.

Команда снова будет бороться за повышение до РПЛ. В прошедшем сезоне «Урал» уступил в стыковых матчах «Ахмату» по сумме 2-х встреч (2:1 и 0:2).

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги команда обыграла «Черноморец» со счетом 3:2. Екатеринбуржцы забили победный гол на 90+4-й минуте.

До этого «Урал» одолел «Шинник» в 1-м туре со счетом 1:0, забив победный гол на 37-й минуте. Матчем ранее команда проиграла «Рубину» (0:1) в рамках товарищеского противостояния.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Урал» очень бодро стартовал. К тому же, команда делит 1-ю строчку в лиге по результативности, забив за 2 матча 4 гола при двух пропущенных мячах.

У «Урала» есть нападающий Мартин Секулич, который способен решить исход матча. За 2 матча в нынешнем сезоне форвард забил гол. В предстоящей встрече Секулич может помочь своей команде победить.

«Родина»

Турнирное положение: Московская команда не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне. «Родина» занимает 13-е место в таблице Первой лиги после 2-х туров, набрав 1 балл.

За этот период команда пропустила довольно много мячей (4) при 2-х забитых. В прошедшем сезоне «Родина» претендовала на выход в стыки, а сейчас команда забуксовала.

Последние матчи: В прошлом поединке команда проиграла «Спартаку» из Костромы со счетом 1:3, полностью провалив 2-й тайм, где команда пропустила 3 гола.

До этого «Родина» сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1), упустив минимальное преимущество на 23-й минуте. Во 2-м тайме москвичи не смогли додавить соперника.

Состояние команды: «Родине» необходимо стабильно набирать очки, чтобы подняться по турнирной таблице. Сейчас команда точно находятся не на своем месте.

Стоит отметить, что «Родина» в последних 5-и очных встречах только 1 раз проиграла «Уралу». За этот период москвичи дважды победили и столько же раз сыграла вничью с екатеринбуржцами.

Статистика для ставок

«Урал» выиграл 2 последних матча в Первой лиге

«Родина» за последние 2 матча пропустила 4 мяча

В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Урала» — 1.85, победа «Родины» — 4.60, ничья — за 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

Прогноз: «Урал» продолжит побеждать. Команда уверенно выступает на своем поле.

Ставка: Победа «Урала» с форой (-1) за 2.50.

Прогноз: «Урал» забьет минимум парочку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Урала» 1.5 больше за 1.93.