Манчестер Юнайтед — Борнмут. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 июля 2025 года

31 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы откровенно провалили минувший сезон. Команда финишировала на 15 строчке АПЛ.

При этом «Манчестер Юнайтед» уступил еще и в финале Лиги Европы. А вот забивала команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Манкунианцы одолели «Вест Хэм» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Лидсом» (0:0). Плюс поединок с Гонконгом завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Манкунианцы не проигрывали в 3 своих последних матчах. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

Причем «Манчестер Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Борнмуту». В пяти последних очных поединках манкунианцы победили 1 раз при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Манкунианцы постараются впервые за 2 года одолеть «Борнмут».

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» минувший сезон провели посредственно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Борнмут» на 9 зачетных баллов отстал от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 46 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Борнмут» одолел «Эвертон» (3:0).

До того команда уверенно переиграла «Бристоль Сити» (6:2). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Хиберниану» (2:1).

При этом «Борнмут» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вишни» нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда сумела победить в 4 своих последних поединках.

При этом «Борнмут» победил во всех 3 летних контрольных поединках. Зато не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Вишни» намереваются побороться за попадание в еврокубки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно не боится нестабильных манкунианцев.

Статистика для ставок

«Борнмут» победил в 4 своих последних поединках

Манкунианцы не уступили в 3 последних матчах

«Борнмут» уже 2 года не проигрывает манкунианцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: Манкунианцы способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

«Манчестер Юнайтед» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Борнмута» ошибается частенько.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63