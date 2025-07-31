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    Манкунианцы быстро добьются своего

    Манчестер Юнайтед — Борнмут. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»
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    Мейсон Маунт
    31 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 31 Июля 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 04:30 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Манкунианцы откровенно провалили минувший сезон. Команда финишировала на 15 строчке АПЛ.

    При этом «Манчестер Юнайтед» уступил еще и в финале Лиги Европы. А вот забивала команда в среднем чаще гола за матч.

    Манчестер Юнайтед — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Манкунианцы одолели «Вест Хэм» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Лидсом» (0:0). Плюс поединок с Гонконгом завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Манкунианцы не проигрывали в 3 своих последних матчах. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

    Причем «Манчестер Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «Борнмуту». В пяти последних очных поединках манкунианцы победили 1 раз при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Манкунианцы постараются впервые за 2 года одолеть «Борнмут».

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Вишни» минувший сезон провели посредственно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Борнмут» на 9 зачетных баллов отстал от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 46 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Борнмут» одолел «Эвертон» (3:0).

    До того команда уверенно переиграла «Бристоль Сити» (6:2). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Хиберниану» (2:1).

    При этом «Борнмут» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вишни» нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда сумела победить в 4 своих последних поединках.

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    При этом «Борнмут» победил во всех 3 летних контрольных поединках. Зато не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Вишни» намереваются побороться за попадание в еврокубки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно не боится нестабильных манкунианцев.

    Статистика для ставок

    • «Борнмут» победил в 4 своих последних поединках

    • Манкунианцы не уступили в 3 последних матчах

    • «Борнмут» уже 2 года не проигрывает манкунианцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: Манкунианцы способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

    «Манчестер Юнайтед» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Борнмута» ошибается частенько.

    Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Манчестер Юнайтед — Борнмут?

    Матч Манчестер Юнайтед — Борнмут состоится 31 июля 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Манчестер Юнайтед — Борнмут?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед — Борнмут?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Манчестер Юнайтед — Борнмут?

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.34.

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    Манчестер Юнайтед — Борнмут: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 31.07.202504:30. Манкунианцы быстро добьются своего
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