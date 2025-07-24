Полесье — Санта-Колома. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

«Полесье» из Украины дома сыграет против «Санта-Коломы» из Андорры в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Полесье» — «Санта-Колома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Полесье»

Турнирная таблица: «Полесье» завершило украинское первенство на 4 месте, аккумулировав 48 очков: 12 побед, 12 ничьих и 6 поражений.

Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Полесье» сыграло 7 товарищеских матчей, в заключительной контрольной игре украинцы обменялись голами с клубом «Пушкаш Академи» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В летнее межсезонье «Полесье» добилось побед в матчах против команд «Хорн» (Австрия) (3:1), «Леонфелден» (Австрия) (5:1). За плечами украинской команды также ничьи с австрийским «Штурмом» (0:0), чешской «Младой-Болеслав» (2:2), словацким «Слованом» (1:1). «Полесье» также потерпело фиаско в поединке против «Дунаська Стреды» из Словакии (0:3).

«Санта-Колома»

Турнирная таблица: В прошлом сезоне «Санта-Колома» заняла итоговое 3 место, набрав 52 очка: 16 побед, 4 ничьих и 7 поражений.

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Санта-Колома» одержала победу в матче против боснийского «Бораца» (0:2 — дома, 4:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Андорры одержал три победы и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Полесье» финишировало на 4 месте чемпионата Украины

«Санта-Колома» — бронзовый призёр чемпионата Андорры

«Полесье» и «Санта-Колома» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.50, а победа «Санта-Колома» — в 20.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.30.

Прогноз: «Полесье» — явный фаворит пары, украинский клуб не должен встретиться с сопротивлением со стороны «Санта-Коломы». Ставим на крупную победу хозяев.

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.