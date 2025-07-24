Полесье — Санта-Колома. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Полесье
Санта-Колома
«Полесье»
Турнирная таблица: «Полесье» завершило украинское первенство на 4 месте, аккумулировав 48 очков: 12 побед, 12 ничьих и 6 поражений.
Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Полесье» сыграло 7 товарищеских матчей, в заключительной контрольной игре украинцы обменялись голами с клубом «Пушкаш Академи» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В летнее межсезонье «Полесье» добилось побед в матчах против команд «Хорн» (Австрия) (3:1), «Леонфелден» (Австрия) (5:1). За плечами украинской команды также ничьи с австрийским «Штурмом» (0:0), чешской «Младой-Болеслав» (2:2), словацким «Слованом» (1:1). «Полесье» также потерпело фиаско в поединке против «Дунаська Стреды» из Словакии (0:3).
«Санта-Колома»
Турнирная таблица: В прошлом сезоне «Санта-Колома» заняла итоговое 3 место, набрав 52 очка: 16 побед, 4 ничьих и 7 поражений.
Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Санта-Колома» одержала победу в матче против боснийского «Бораца» (0:2 — дома, 4:1 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Андорры одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Полесье» финишировало на 4 месте чемпионата Украины
- «Санта-Колома» — бронзовый призёр чемпионата Андорры
- «Полесье» и «Санта-Колома» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.50, а победа «Санта-Колома» — в 20.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.30.
- 1.98Шелбурн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Германия (ж) — Испания (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.70Левски — Брага: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
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Прогноз: «Полесье» — явный фаворит пары, украинский клуб не должен встретиться с сопротивлением со стороны «Санта-Коломы». Ставим на крупную победу хозяев.
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.83.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.