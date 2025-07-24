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    «Полесье» подтвердит статус фаворита?

    Полесье — Санта-Колома. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Полесье» — «Санта-Колома»
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    АЗ — «Санта-Колома»
    «Полесье» из Украины дома сыграет против «Санта-Коломы» из Андорры в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Полесье» — «Санта-Колома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Полесье

  • Житомир
    •  Полесье 20:00 Санта-Колома

    Санта-Колома

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Полесье»

    Турнирная таблица: «Полесье» завершило украинское первенство на 4 месте, аккумулировав 48 очков: 12 побед, 12 ничьих и 6 поражений.

    Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Полесье» сыграло 7 товарищеских матчей, в заключительной контрольной игре украинцы обменялись голами с клубом «Пушкаш Академи» (1:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В летнее межсезонье «Полесье» добилось побед в матчах против команд «Хорн» (Австрия) (3:1), «Леонфелден» (Австрия) (5:1). За плечами украинской команды также ничьи с австрийским «Штурмом» (0:0), чешской «Младой-Болеслав» (2:2), словацким «Слованом» (1:1). «Полесье» также потерпело фиаско в поединке против «Дунаська Стреды» из Словакии (0:3).

    «Санта-Колома»

    Турнирная таблица: В прошлом сезоне «Санта-Колома» заняла итоговое 3 место, набрав 52 очка: 16 побед, 4 ничьих и 7 поражений.

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    • Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Санта-Колома» одержала победу в матче против боснийского «Бораца» (0:2 — дома, 4:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Андорры одержал три победы и потерпел два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Полесье» финишировало на 4 месте чемпионата Украины

    • «Санта-Колома» — бронзовый призёр чемпионата Андорры

    • «Полесье» и «Санта-Колома» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Полесье» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.50, а победа «Санта-Колома» — в 20.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: «Полесье» — явный фаворит пары, украинский клуб не должен встретиться с сопротивлением со стороны «Санта-Коломы». Ставим на крупную победу хозяев.

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Полесье — Санта-Колома?

    Матч Полесье — Санта-Колома состоится 24 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Полесье — Санта-Колома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Полесье — Санта-Колома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Полесье — Санта-Колома?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Полесье — Санта-Колома?

    Коэффициенты букмекеров: : «Полесье» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.50, а победа «Санта-Колома» — в 20.00.

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    Полесье — Санта-Колома: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 24.07.202520:00. «Полесье» подтвердит статус фаворита?
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