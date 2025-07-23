Милан — Арсенал: прогноз на футбол и ставка за 2.10

23 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Милан» и «Арсенал». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 8 строчке итальянского чемпионата.

При этом «Милан» на два очка отстал от первой шестерки. Да и средняя результативность команды не дотянула до 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Милан» переиграл «Монцу» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Ромы» (1:3). Да и поединок с «Болоньей» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Милан» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Милан» явно намерен побороться за самые высокие места в новом сезоне. Команда способна прибавить во всех компонентах.

Причем «Милан» традиционно неудачно противостоит «канонирам». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Итальянцы намерены продуктивно начать серию спаррингов.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» минувший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Арсенал» на 10 очка отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Канониры» переиграли «Саутгемптон» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Ньюкаслу» (1:0). А вот несколько ранее она подписала мировую с «Ливерпулем» (2:2).

При этом «Арсенал» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канониры» в концовке минувшего сезона выглядели довольно выгодно. Команда победила в 2 последних поединках.

При этом «Арсенал» не проигрывал в 3 последних матчах. Да и оборонительные редуты команды выглядят весьма монолитно.

Команда нынешним летом существенно обновляется в кадровом плане. Да и миланцев она одолела в 4 последних очных поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно намерена добыть победу в первом же летнем контрольном поединке.

Статистика для ставок

«Милан» в среднем пропускает чаще гола за матч

Лондонцы одолели «Милан» в 4 последних очных встречах

«Арсенал» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 3.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Лондонцы выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам итальянцев.

«Арсенал» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Арсенала» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25