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    «Россонери» будут биты

    Милан — Арсенал: прогноз на футбол и ставка за 2.10

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Арсенал»
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    Рубен Лофтус-Чик
    23 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Милан» и «Арсенал». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Июля 2025 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 14:30 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 8 строчке итальянского чемпионата.

    При этом «Милан» на два очка отстал от первой шестерки. Да и средняя результативность команды не дотянула до 2 мячей за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Милан» переиграл «Монцу» (2:0).

    До того команда потерпела поражение от «Ромы» (1:3). Да и поединок с «Болоньей» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Милан» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Милан» явно намерен побороться за самые высокие места в новом сезоне. Команда способна прибавить во всех компонентах.

    Причем «Милан» традиционно неудачно противостоит «канонирам». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Итальянцы намерены продуктивно начать серию спаррингов.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» минувший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Арсенал» на 10 очка отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Канониры» переиграли «Саутгемптон» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Ньюкаслу» (1:0). А вот несколько ранее она подписала мировую с «Ливерпулем» (2:2).

    При этом «Арсенал» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Канониры» в концовке минувшего сезона выглядели довольно выгодно. Команда победила в 2 последних поединках.

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    При этом «Арсенал» не проигрывал в 3 последних матчах. Да и оборонительные редуты команды выглядят весьма монолитно.

    Команда нынешним летом существенно обновляется в кадровом плане. Да и миланцев она одолела в 4 последних очных поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно намерена добыть победу в первом же летнем контрольном поединке.

    Статистика для ставок

    • «Милан» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • Лондонцы одолели «Милан» в 4 последних очных встречах

    • «Арсенал» победил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 3.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: Лондонцы выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам итальянцев.

    «Арсенал» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Арсенала» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Милан — Арсенал?

    Матч Милан — Арсенал состоится 23 июля 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Милан — Арсенал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Милан — Арсенал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Милан — Арсенал?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Милан — Арсенал?

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 3.89.

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