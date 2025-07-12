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    «Быки» уверенно расправятся с «армейцами»

    Краснодар — ЦСКА: дерзкая ставка за 5.40 на Суперкубок России 12 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — ЦСКА
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    Эдуард Сперцян
    12 июля в финале Суперкубка России по футболу сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Суперкубок 12 Июля 2025 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 18:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Краснодар»

    Турнирное положение: Кубанцы выдали шикарный минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Краснодар» уже успел провести два контрольных поединка. Причем в обоих «быки» забивали по 4 мяча в ворота соперников.

    Краснодар — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» переиграли «Ростов» (4:2).

    До того команда нанесла поражение махачкалинскому «Динамо» (4:1). Да и поединок с московским «Динамо» завершился яркой викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Краснодар» настрелял 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Кубанцы блестяще выглядят в плане реализации. Да и две последние виктории в спаррингах окрыляют.

    Причем «Краснодар» в последнее время успешно противостоит «армейцам». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только в двух последних очных встречах они уступили москвичам.

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда заняла 3 место в РПЛ и завоевали Кубок России.

    Причем ЦСКА шикарно провел летние спарринги. Все три контрольных поединках москвичи завершили викториями.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Армейцы» одолели «Белград» (4:2).

    До того команда уверенно расправилась с «Партизаном» (3:1). А вот чуть ранее она не заметила «Амкал» (4:0).

    При этом ЦСКА в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Армейцы» явно мотивированы побороться за победу в Суперкубке. Да и опыта подобных поединков у команды поболе, чем у «быков».

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    При этом ЦСКА в летних спаррингах забивал не менее трех мячей за матч. А вот в плане надежности тылов у команды не все так весело.

    Москвичи не проигрывают еще с конца апреля. Да и последний очный поединок с «быками» принес «армейцам» успех (1:0).

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Армейцы» выглядят монолитно, плюс способны прибавить в любой момент.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА победил 3 раза кряду

    • Краснодарцы победили в 4 своих последних поединках

    • «Краснодар» уступил москвичам в 2 последних очных встречах

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.27, а победа оппонента — в скромные 3.02.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.17 и 1.81.

    Прогноз: «Быки» мотивированы выиграть Суперкубок, да и атака команда нынче выглядит выгодно.

    Номинальные хозяева несколько усилились летом, к тому же мотивированы отдать должок «армейцам» за весеннее поражение.

    Ставка: Фора «Краснодара» -1.5 за 5.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 7.60

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    Базовый прогноз на матч со ставкой за 3.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Краснодар — ЦСКА?

    Матч Краснодар — ЦСКА состоится 12 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Суперкубок России.

    Прогноз: какой прогноз на матч Краснодар — ЦСКА?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Краснодара» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Краснодар — ЦСКА?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Краснодара» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 5.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар — ЦСКА?

    Смотреть матч турнира Суперкубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Краснодар — ЦСКА?

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.27, а победа оппонента — в скромные 3.02.

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