Краснодар — ЦСКА: дерзкая ставка за 5.40 на Суперкубок России 12 июля 2025 года

12 июля в финале Суперкубка России по футболу сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: Кубанцы выдали шикарный минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Краснодар» уже успел провести два контрольных поединка. Причем в обоих «быки» забивали по 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» переиграли «Ростов» (4:2).

До того команда нанесла поражение махачкалинскому «Динамо» (4:1). Да и поединок с московским «Динамо» завершился яркой викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Краснодар» настрелял 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Кубанцы блестяще выглядят в плане реализации. Да и две последние виктории в спаррингах окрыляют.

Причем «Краснодар» в последнее время успешно противостоит «армейцам». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только в двух последних очных встречах они уступили москвичам.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» минувший сезон провели относительно продуктивно. Команда заняла 3 место в РПЛ и завоевали Кубок России.

Причем ЦСКА шикарно провел летние спарринги. Все три контрольных поединках москвичи завершили викториями.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Армейцы» одолели «Белград» (4:2).

До того команда уверенно расправилась с «Партизаном» (3:1). А вот чуть ранее она не заметила «Амкал» (4:0).

При этом ЦСКА в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Армейцы» явно мотивированы побороться за победу в Суперкубке. Да и опыта подобных поединков у команды поболе, чем у «быков».

При этом ЦСКА в летних спаррингах забивал не менее трех мячей за матч. А вот в плане надежности тылов у команды не все так весело.

Москвичи не проигрывают еще с конца апреля. Да и последний очный поединок с «быками» принес «армейцам» успех (1:0).

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Армейцы» выглядят монолитно, плюс способны прибавить в любой момент.

Статистика для ставок

ЦСКА победил 3 раза кряду

Краснодарцы победили в 4 своих последних поединках

«Краснодар» уступил москвичам в 2 последних очных встречах

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.27, а победа оппонента — в скромные 3.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.17 и 1.81.

Прогноз: «Быки» мотивированы выиграть Суперкубок, да и атака команда нынче выглядит выгодно.

Номинальные хозяева несколько усилились летом, к тому же мотивированы отдать должок «армейцам» за весеннее поражение.

Ставка: Фора «Краснодара» -1.5 за 5.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 7.60

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Базовый прогноз на матч со ставкой за 3.15.