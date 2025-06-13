Форталеза — Сантос. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 13 июня 2025 года

Форталеза
Сантос
«Форталеза»
Турнирное положение: «Форталеза» по итогам 11-ти поединков бразильской Серии А находится в зоне вылета (17-20-я позиции).
Команда лишь по дополнительным показателям отстаёт от безопасной 16-й позиции, а также на два балла опережает своего нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Фламенго» (0:5).
Перед этим коллектив в 10-м туре национального чемпионата также остался без очков, когда опять-таки в чужих стенах прроиграл «Расингу» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Бруниньо, Лукас Саша и Мойзес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Форталеза» неизменно проигрывала.
Это говорит о плохой форме коллектива, тем не менее, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля, у них есть какие-никакие шансы как минимум на ничью.
Хуан Мартин Лусеро — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.
«Сантос»
Турнирное положение: «Сантос» по итогам 11-ти поединков бразильской лиги занимает 18-ю позицию в зоне понижения в классе с восемью очками.
Команда на два балла отстает от безопасного 16-го места и своего нынешнего соперника, а также лишь по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя — «Жувентуде».
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 11-го тура Серии А, клуб на своем поле потерпел поражение от «Ботафого» со счетом 0:1.
Ранее в рамках товарищеской встречи коллектив также остался ни с чем, когда в домашних стенах потерпел проиграл немецкому «РБ Лейпциг» (1:3).
Не сыграют: травмирован — Адерлан, дисквалифицирован — Неймар.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Сантос» проиграл четыре раза при одной победе.
Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть тот же класс, что и у соперника, какие-никакие шансы есть.
Альваро Барреаль — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Форталеза» проиграла
- в трех последних матчах «Форталеза» проиграла и не забила
- в четырех из пяти последних матчей «Сантос» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.15, победа «Сантоса» — в 3.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяева пропустили и не забили. Так было и в их последнем домашнем поединке.
Между тем, в четырех из пяти последних матчей гостей забивал только один из соперников.
Ставка: только одна команда забьет за 2.25.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли шесть из семи последних выездных поединков.
Ставка: «Форталеза» победит за 2.10