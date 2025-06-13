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    Форталеза — Сантос. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 13 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Сантос»
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    Хуан Мартин Лусеро
    13 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Сантос». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Сантос», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 13 Июня 2025 года

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
    •  Форталеза 01:30 Сантос

    Сантос

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» по итогам 11-ти поединков бразильской Серии А находится в зоне вылета (17-20-я позиции).

    Команда лишь по дополнительным показателям отстаёт от безопасной 16-й позиции, а также на два балла опережает своего нынешнего соперника.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Фламенго» (0:5).

    Перед этим коллектив в 10-м туре национального чемпионата также остался без очков, когда опять-таки в чужих стенах прроиграл «Расингу» (0:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Бруниньо, Лукас Саша и Мойзес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Форталеза» неизменно проигрывала.

    Это говорит о плохой форме коллектива, тем не менее, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля, у них есть какие-никакие шансы как минимум на ничью.

    Хуан Мартин Лусеро — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

    «Сантос»

    Турнирное положение: «Сантос» по итогам 11-ти поединков бразильской лиги занимает 18-ю позицию в зоне понижения в классе с восемью очками.

    Команда на два балла отстает от безопасного 16-го места и своего нынешнего соперника, а также лишь по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя — «Жувентуде».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 11-го тура Серии А, клуб на своем поле потерпел поражение от «Ботафого» со счетом 0:1.

    Ранее в рамках товарищеской встречи коллектив также остался ни с чем, когда в домашних стенах потерпел проиграл немецкому «РБ Лейпциг» (1:3).

    Не сыграют: травмирован — Адерлан, дисквалифицирован — Неймар.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Сантос» проиграл четыре раза при одной победе.

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    Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть тот же класс, что и у соперника, какие-никакие шансы есть.

    Альваро Барреаль — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Форталеза» проиграла

    • в трех последних матчах «Форталеза» проиграла и не забила

    • в четырех из пяти последних матчей «Сантос» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.15, победа «Сантоса» — в 3.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяева пропустили и не забили. Так было и в их последнем домашнем поединке.

    Между тем, в четырех из пяти последних матчей гостей забивал только один из соперников.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.25.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли шесть из семи последних выездных поединков.

    Ставка: «Форталеза» победит за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Форталеза — Сантос?

    Матч Форталеза — Сантос состоится 13 июня 2025 года в 01:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Форталеза — Сантос?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Только одна команда забьет .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Форталеза — Сантос?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Только одна команда забьет » с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Форталеза — Сантос?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Форталеза — Сантос?

    Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.15, победа «Сантоса» — в 3.85.

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