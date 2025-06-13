Форталеза — Сантос. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 13 июня 2025 года

13 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Сантос». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Сантос», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» по итогам 11-ти поединков бразильской Серии А находится в зоне вылета (17-20-я позиции).

Команда лишь по дополнительным показателям отстаёт от безопасной 16-й позиции, а также на два балла опережает своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Фламенго» (0:5).

Перед этим коллектив в 10-м туре национального чемпионата также остался без очков, когда опять-таки в чужих стенах прроиграл «Расингу» (0:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Бруниньо, Лукас Саша и Мойзес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Форталеза» неизменно проигрывала.

Это говорит о плохой форме коллектива, тем не менее, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля, у них есть какие-никакие шансы как минимум на ничью.

Хуан Мартин Лусеро — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

«Сантос»

Турнирное положение: «Сантос» по итогам 11-ти поединков бразильской лиги занимает 18-ю позицию в зоне понижения в классе с восемью очками.

Команда на два балла отстает от безопасного 16-го места и своего нынешнего соперника, а также лишь по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя — «Жувентуде».

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 11-го тура Серии А, клуб на своем поле потерпел поражение от «Ботафого» со счетом 0:1.

Ранее в рамках товарищеской встречи коллектив также остался ни с чем, когда в домашних стенах потерпел проиграл немецкому «РБ Лейпциг» (1:3).

Не сыграют: травмирован — Адерлан, дисквалифицирован — Неймар.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Сантос» проиграл четыре раза при одной победе.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть тот же класс, что и у соперника, какие-никакие шансы есть.

Альваро Барреаль — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Форталеза» проиграла

в трех последних матчах «Форталеза» проиграла и не забила

в четырех из пяти последних матчей «Сантос» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.15, победа «Сантоса» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в трех последних матчах хозяева пропустили и не забили. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Между тем, в четырех из пяти последних матчей гостей забивал только один из соперников.

Ставка: только одна команда забьет за 2.25.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли шесть из семи последних выездных поединков.

Ставка: «Форталеза» победит за 2.10