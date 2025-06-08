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    Португалия — Испания: 2.55 — ставка на исход и прогноз на матч финала Лиги наций

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    Прогноз и ставки на Португалия — Испания
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    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии
    Португалия встретится с Испанией в рамках финала Лиги наций. Поединок пройдет 8 июня и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Португалия — Испания, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. Финал 08 Июня 2025 года

    Португалия

  • Лиссабон
    •  Португалия 22:00 Испания

    Испания

  • Мадрид
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    Португалия

    Путь к финалу: Сборная замечательно провела групповой этап Лиги наций, заняв 1-е место с 14-ю очками в активе. Португалия опередила Хорватию в группе на 6 пунктов.

    В 1/4 финала турнира сборная прошла Данию (0:1 и 5:2). В полуфинале Лиги наций Португалия одолела Германию со счетом 2:1, перевернув игру по ходу 2-го тайма.

    Португалия — Испания: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Сборная очень сильно провела групповой этап. В последнем матче Португалия сыграла вничью с Хорватией (1:1), а до этого команда разгромила Польшу (5:1).

    В последних 9-и встречах Лиги наций сборная проиграла только 1 раз Дании (0:1), 6 раз победила и дважды сыграла вничью. В прошедших 2-х встречах португальцы забили 7 голов.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Португалия прошла непростой путь в Лиге наций, а сейчас команда готова побороться за победу на турнире с Испанией. Сборная уже показала в полуфинале, что с ней расслабляться ни в коем случае нельзя.

    В составе Португалии до сих пор сияет Криштиану Роналду, который забивает ключевые голы. Именно этот форвард отметился победным голом в полуфинале и вывел свою сборную в финал.

    Испания

    Путь к финалу: «Красная фурия» провела групповой этап Лиги наций лучше остальных. Испания заняла 1-е место в группе, набрала 16 очков за 6 туров и опередила Данию на 8 баллов.

    В четвертьфинале турнира сборная испытала проблемы с Нидерландами, пройдя соперника только по серии пенальти. Уже в полуфинале Испания обыграла Францию (5:4).

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    • Последние матчи: В 1/2 финала Лиги наций против французов испанцы едва не упустили преимущество в 4 мяча, но при этом команда смогла добиться победы.

    В 1/4 финала турнира Испания сначала сыграла вничью с Нидерландами со счетом 2:2. В ответном поединке «красная фурия» также была зафиксирована ничья, а по серии пенальти сборная обыграла голландцев со счетом 5:4.

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    Состояние команды: Перед финальным матчем у Испании выявилось немало проблем, ведь команда чуть не упустила победу в полуфинале против Франции. Несмотря на это, испанцы до сих пор очень сильны.

    Интересно, что Испания и Португалия сыграли вничью 4 раза в последних 5-и очных встречах, а в прошедшей встрече «красная фурия» оказалась сильнее со счетом 1:0.

    Статистика для ставок

    • В последних 2-х встречах Португалия забила 7 голов

    • За те же последних 2 матча Испания отметилась 8-ю голами

    • В последних 5-и очных встречах сборные 4 раза сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании — 2.00, победа Португалии — 3.75, ничья — за 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.25 сооветственно.

    Прогноз: Португалия способна навязать борьбу Испании. К тому же, «красная фурия» выступила не очень уверенно в последнем матче.

    Ставка: Итоговая победа Португалии за 2.55.

    Прогноз: Можно предположить, что команды организуют довольно много голов.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Португалия — Испания?

    Матч Португалия — Испания состоится 08 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига наций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Португалия — Испания?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Итоговая победа Португалии..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Португалия — Испания?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Итоговая победа Португалии.» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия — Испания?

    Смотреть матч турнира Лига наций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Португалия — Испания?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании — 2.00, победа Португалии — 3.75, ничья — за 3.75.

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