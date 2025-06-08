Португалия — Испания: 2.55 — ставка на исход и прогноз на матч финала Лиги наций

Португалия встретится с Испанией в рамках финала Лиги наций. Поединок пройдет 8 июня и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Португалия — Испания, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Португалия

Путь к финалу: Сборная замечательно провела групповой этап Лиги наций, заняв 1-е место с 14-ю очками в активе. Португалия опередила Хорватию в группе на 6 пунктов.

В 1/4 финала турнира сборная прошла Данию (0:1 и 5:2). В полуфинале Лиги наций Португалия одолела Германию со счетом 2:1, перевернув игру по ходу 2-го тайма.

Последние матчи: Сборная очень сильно провела групповой этап. В последнем матче Португалия сыграла вничью с Хорватией (1:1), а до этого команда разгромила Польшу (5:1).

В последних 9-и встречах Лиги наций сборная проиграла только 1 раз Дании (0:1), 6 раз победила и дважды сыграла вничью. В прошедших 2-х встречах португальцы забили 7 голов.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Португалия прошла непростой путь в Лиге наций, а сейчас команда готова побороться за победу на турнире с Испанией. Сборная уже показала в полуфинале, что с ней расслабляться ни в коем случае нельзя.

В составе Португалии до сих пор сияет Криштиану Роналду, который забивает ключевые голы. Именно этот форвард отметился победным голом в полуфинале и вывел свою сборную в финал.

Испания

Путь к финалу: «Красная фурия» провела групповой этап Лиги наций лучше остальных. Испания заняла 1-е место в группе, набрала 16 очков за 6 туров и опередила Данию на 8 баллов.

В четвертьфинале турнира сборная испытала проблемы с Нидерландами, пройдя соперника только по серии пенальти. Уже в полуфинале Испания обыграла Францию (5:4).

Последние матчи: В 1/2 финала Лиги наций против французов испанцы едва не упустили преимущество в 4 мяча, но при этом команда смогла добиться победы.

В 1/4 финала турнира Испания сначала сыграла вничью с Нидерландами со счетом 2:2. В ответном поединке «красная фурия» также была зафиксирована ничья, а по серии пенальти сборная обыграла голландцев со счетом 5:4.

Состояние команды: Перед финальным матчем у Испании выявилось немало проблем, ведь команда чуть не упустила победу в полуфинале против Франции. Несмотря на это, испанцы до сих пор очень сильны.

Интересно, что Испания и Португалия сыграли вничью 4 раза в последних 5-и очных встречах, а в прошедшей встрече «красная фурия» оказалась сильнее со счетом 1:0.

Статистика для ставок

В последних 2-х встречах Португалия забила 7 голов

За те же последних 2 матча Испания отметилась 8-ю голами

В последних 5-и очных встречах сборные 4 раза сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании — 2.00, победа Португалии — 3.75, ничья — за 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.25 сооветственно.

Прогноз: Португалия способна навязать борьбу Испании. К тому же, «красная фурия» выступила не очень уверенно в последнем матче.

Ставка: Итоговая победа Португалии за 2.55.

Прогноз: Можно предположить, что команды организуют довольно много голов.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.03.