Косово — Армения. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июня 2025 года

Косово
Армения
Косово
Турнирное положение: Косовары никому за здорово живешь не сдаются. Команда победила в 6 последних матчах.
При этом Косово прогрессирует семимильными шагами. Вот только команде крайне сложно даются поединки с более статусными соперниками.
Косово — Армения: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Косовары переиграли Исландию (3:1).
При этом чуть ранее Косово обыграл тех же исландцев (2:1). Да и поединок с литовцами завершился натужной викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Косово добыл 5 побед. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Косовары традиционно ершисты. При этом команда заняла 2 место в своей группе последней Лиги наций.
При всем при этом Косово явно постарается продлить свой победный сериал. Да и подбор игроков по именам у команды вполне-себе качественный.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Косовары постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Армения
Турнирное положение: Армяне нынче пребывают на спаде. Команда уступила в двух своих последних поединках.
Причем Армения пропускала в 29 своих последних поединках. Да и в двух последних матчах команда пропустила в свои ворота 9 мячей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Армяне уступили Грузии (1:6).
До того команда была бита теми же грузинами (0:3). А еще чуть раньше она нанесла поражение Латвии (2:1).
Вообще же, Армения в 5 своих последних матчах добыла 1 викторию. Забила в них команда 3 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе армяне выглядят разбалансированно. Плюс команда пропускает уж слишком часто.
При этом Армения имеет вполне приличный подбор игроков. Однако команда в последнее время побеждает по большим праздникам.
Поединки с косоварами для команды исторически складываются успешно. Из двух очных встреч армяне по разу победили и сыграли вничью.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Армяне постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Косово еще ни разу не обыгрывал армян
- Армяне уступили в 2 последних матчах
- Армения неизменно пропускала в 29 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Косово — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
- 3.25Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97ОАЭ — Узбекистан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.80Парагвай — Уругвай: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Косовары выглядят куда сильнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа Косово в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00