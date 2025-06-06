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    Армянам сразу придется несладко

    Косово — Армения. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Косово — Армения
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    Лукас Селараян
    6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Косово и Армения. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Косово — Армения, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Июня 2025 года

    Косово

  • Лига наций УЕФА. C2
    •  Косово 20:00 Армения

    Армения

  • Ереван
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    Косово

    Турнирное положение: Косовары никому за здорово живешь не сдаются. Команда победила в 6 последних матчах.

    При этом Косово прогрессирует семимильными шагами. Вот только команде крайне сложно даются поединки с более статусными соперниками.

    Косово — Армения: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Косовары переиграли Исландию (3:1).

    При этом чуть ранее Косово обыграл тех же исландцев (2:1). Да и поединок с литовцами завершился натужной викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Косово добыл 5 побед. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Косовары традиционно ершисты. При этом команда заняла 2 место в своей группе последней Лиги наций.

    При всем при этом Косово явно постарается продлить свой победный сериал. Да и подбор игроков по именам у команды вполне-себе качественный.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Косовары постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Армения

    Турнирное положение: Армяне нынче пребывают на спаде. Команда уступила в двух своих последних поединках.

    Причем Армения пропускала в 29 своих последних поединках. Да и в двух последних матчах команда пропустила в свои ворота 9 мячей.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Армяне уступили Грузии (1:6).

    До того команда была бита теми же грузинами (0:3). А еще чуть раньше она нанесла поражение Латвии (2:1).

    Вообще же, Армения в 5 своих последних матчах добыла 1 викторию. Забила в них команда 3 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе армяне выглядят разбалансированно. Плюс команда пропускает уж слишком часто.

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    При этом Армения имеет вполне приличный подбор игроков. Однако команда в последнее время побеждает по большим праздникам.

    Поединки с косоварами для команды исторически складываются успешно. Из двух очных встреч армяне по разу победили и сыграли вничью.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Армяне постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Косово еще ни разу не обыгрывал армян

    • Армяне уступили в 2 последних матчах

    • Армения неизменно пропускала в 29 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Косово — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Косовары выглядят куда сильнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа Косово в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Косово — Армения?

    Матч Косово — Армения состоится 06 июня 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Косово — Армения?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Косово — Армения?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Косово — Армения?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Косово — Армения?

    Коэффициенты букмекеров: Косово — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

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    Косово — Армения: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 06.06.202520:00. Армянам сразу придется несладко
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