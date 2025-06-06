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    Как Хорватия начнет отбор на ЧМ-2026?

    Гибралтар — Хорватия: прогноз (к. 2.60) и ставка на ЧМ-2026 6 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гибралтар — Хорватия
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    Лука Модрич (Хорватия)
    6 июня в третьем туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Гибралтар и Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Гибралтар — Хорватия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L 06 Июня 2025 года

    Гибралтар

  • ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L
    •  Гибралтар 21:45 Хорватия

    Хорватия

  • Загреб
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    Гибралтар

    Турнирное положение: По итогам двух стартовых туров отборочного цикла Гибралтар остается без очков и занимает последнюю, пятую позицию в группе.

    Команда лишь по дополнительным показателям уступает четвертым Фарерским островам, а также нынешнему сопернику, который занимает третье место.

    Гибралтар — Хорватия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на своем поле потерпела разгром от Чехии (0:4).

    Перед этим в первом туре отбора на мундиаль коллектив также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах проиграл Черногории (1:3).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Гибралтар проиграл после семи поединков без поражений.

    Такая форма говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явный перевес соперника в классе.

    Дан Бент — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

    Хорватия

    Турнирное положение: Хорватия еще не вступила в борьбу в квалификации на мундиаль и пока что занимает третью позицию в группе, не набрав ни одного балла.

    Команда на шесть очков отстает от лидера квинтета Чехии и второй в таблице Черногории, а также по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника и Фареры.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в четвертьфинале Лиги наций, сборная в чужих стенах проиграла Франции (0:2 и в серии пенальти).

    Перед этим в первом поединке данной стадии коллектив в домашних стенах одержал победу над этим же соперником с результатом 2:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Хорватия выиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

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    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, да еще и и на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное превосходство в классе над соперником.

    Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей Гибралтара забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей Гибралтара забивали меньше 3,5 голов

    • в трех из шести последних матчей Хорватии забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.03. Ничья — в 22.00, успех Гибралтара — в 100.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.19 и 4.70.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

    Между тем, в четырех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей Гибралтара.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 4.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гибралтар — Хорватия?

    Матч Гибралтар — Хорватия состоится 06 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Гибралтар — Хорватия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 3,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гибралтар — Хорватия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 3,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гибралтар — Хорватия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гибралтар — Хорватия?

    Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.03. Ничья — в 22.00, успех Гибралтара — в 100.00.

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    Гибралтар — Хорватия: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 06.06.202521:45. Как Хорватия начнет отбор на ЧМ-2026?
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