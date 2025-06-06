Гибралтар — Хорватия: прогноз (к. 2.60) и ставка на ЧМ-2026 6 июня 2025 года

6 июня в третьем туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Гибралтар и Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Гибралтар — Хорватия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гибралтар

Турнирное положение: По итогам двух стартовых туров отборочного цикла Гибралтар остается без очков и занимает последнюю, пятую позицию в группе.

Команда лишь по дополнительным показателям уступает четвертым Фарерским островам, а также нынешнему сопернику, который занимает третье место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на своем поле потерпела разгром от Чехии (0:4).

Перед этим в первом туре отбора на мундиаль коллектив также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах проиграл Черногории (1:3).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Гибралтар проиграл после семи поединков без поражений.

Такая форма говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явный перевес соперника в классе.

Дан Бент — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

Хорватия

Турнирное положение: Хорватия еще не вступила в борьбу в квалификации на мундиаль и пока что занимает третью позицию в группе, не набрав ни одного балла.

Команда на шесть очков отстает от лидера квинтета Чехии и второй в таблице Черногории, а также по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника и Фареры.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в четвертьфинале Лиги наций, сборная в чужих стенах проиграла Франции (0:2 и в серии пенальти).

Перед этим в первом поединке данной стадии коллектив в домашних стенах одержал победу над этим же соперником с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Хорватия выиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, да еще и и на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное превосходство в классе над соперником.

Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Гибралтара забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей Гибралтара забивали меньше 3,5 голов

в трех из шести последних матчей Хорватии забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.03. Ничья — в 22.00, успех Гибралтара — в 100.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.19 и 4.70.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

Между тем, в четырех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей Гибралтара.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 4.70