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    Три очка для бермудцев?

    Бермудские острова — Каймановы острова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бермудские острова — Каймановы острова
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    5 июня в 3-м туре второго раунда квалификации зоны КОНКАКАФ на чемпионат мира по футболу сыграют Бермудские острова и Каймановы острова. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бермудские острова — Каймановы острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бермудские острова

    Турнирное положение: Бермудцы нынче выглядят бледно. Команда уступила в трех своих последних поединках.

    При этом Бермудские острова находятся на 5 месте в своей группе. Да и в свои ворота команда пропустила 7 мячей в 2 матчах.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Бермудцы уступили Гондурасу (0:2).

    При этом чуть ранее Бермудские острова проиграли тем же гондурасцам (3:5). А вот поединок с доминиканцами завершился провалом (1:6).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Бермудские острова победили 2 раза. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 16 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Бермудцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда явно постарается оттолкнуться от дна таблицы.

    Поединки с кайманцами для команды традиционно складываются успешно. Бермудские острова из трех очных поединков извлекли одну победу при 2 ничьих.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Бермудцы способны прибавить в плане реализации.

    Каймановы острова

    Турнирное положение: Кайманцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Причем Каймановы острова находятся на 3 месте в своем квинтете. Вот только забила команда всего 1 мяч в 2 турах квалификации.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Кайманцы уступили Гваделупе (0:1).

    До того команда была разгромлена той же Гваделупой (0:5). А вот поединок с Сент-Китс и Невисом завершился паритетом (1:1).

    Вообще же, Каймановы острова в 5 своих последних матчах добыли одну викторию. Забила в них команда 3 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе кайманцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

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    При этом Каймановы острова пропускают уж слишком легко. Оппонентов своего уровня команда иногда обыгрывает, а вот более крепких — крайне редко.

    Команда еще ни разу не обыгрывала бермудцев. А вот нынче Каймановы острова способны дать бой столь же нестабильному оппоненту.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Кайманцы способны выдать отдельный яркий поединок.

    Статистика для ставок

    • Бермудские острова уступили в 3 последних матчах

    • Бермудцы еще ни разу не проигрывали кайманцам

    • Каймановы острова не побеждали в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бермудские острова — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Бермудцы выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же твердо намерены оторваться от дна турнирной таблицы.

    Ставка: Победа Бермудских островов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бермудские острова — Каймановы острова?

    Матч Бермудские острова — Каймановы острова состоится 05 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бермудские острова — Каймановы острова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бермудские острова — Каймановы острова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бермудские острова — Каймановы острова?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бермудские острова — Каймановы острова?

    Коэффициенты букмекеров: Бермудские острова — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.20.

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