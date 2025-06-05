Бермудские острова — Каймановы острова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

Бермудские острова
Турнирное положение: Бермудцы нынче выглядят бледно. Команда уступила в трех своих последних поединках.
При этом Бермудские острова находятся на 5 месте в своей группе. Да и в свои ворота команда пропустила 7 мячей в 2 матчах.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Бермудцы уступили Гондурасу (0:2).
При этом чуть ранее Бермудские острова проиграли тем же гондурасцам (3:5). А вот поединок с доминиканцами завершился провалом (1:6).
Вообще, в 5 своих последних матчах Бермудские острова победили 2 раза. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 16 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бермудцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда явно постарается оттолкнуться от дна таблицы.
Поединки с кайманцами для команды традиционно складываются успешно. Бермудские острова из трех очных поединков извлекли одну победу при 2 ничьих.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Бермудцы способны прибавить в плане реализации.
Каймановы острова
Турнирное положение: Кайманцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
Причем Каймановы острова находятся на 3 месте в своем квинтете. Вот только забила команда всего 1 мяч в 2 турах квалификации.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Кайманцы уступили Гваделупе (0:1).
До того команда была разгромлена той же Гваделупой (0:5). А вот поединок с Сент-Китс и Невисом завершился паритетом (1:1).
Вообще же, Каймановы острова в 5 своих последних матчах добыли одну викторию. Забила в них команда 3 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе кайманцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.
При этом Каймановы острова пропускают уж слишком легко. Оппонентов своего уровня команда иногда обыгрывает, а вот более крепких — крайне редко.
Команда еще ни разу не обыгрывала бермудцев. А вот нынче Каймановы острова способны дать бой столь же нестабильному оппоненту.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Кайманцы способны выдать отдельный яркий поединок.
Статистика для ставок
- Бермудские острова уступили в 3 последних матчах
- Бермудцы еще ни разу не проигрывали кайманцам
- Каймановы острова не побеждали в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бермудские острова — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Бермудцы выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же твердо намерены оторваться от дна турнирной таблицы.
Ставка: Победа Бермудских островов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35