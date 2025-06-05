Бермудские острова — Каймановы острова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

5 июня в 3-м туре второго раунда квалификации зоны КОНКАКАФ на чемпионат мира по футболу сыграют Бермудские острова и Каймановы острова. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бермудские острова — Каймановы острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бермудские острова

Турнирное положение: Бермудцы нынче выглядят бледно. Команда уступила в трех своих последних поединках.

При этом Бермудские острова находятся на 5 месте в своей группе. Да и в свои ворота команда пропустила 7 мячей в 2 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Бермудцы уступили Гондурасу (0:2).

При этом чуть ранее Бермудские острова проиграли тем же гондурасцам (3:5). А вот поединок с доминиканцами завершился провалом (1:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах Бермудские острова победили 2 раза. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 16 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Бермудцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда явно постарается оттолкнуться от дна таблицы.

Поединки с кайманцами для команды традиционно складываются успешно. Бермудские острова из трех очных поединков извлекли одну победу при 2 ничьих.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Бермудцы способны прибавить в плане реализации.

Каймановы острова

Турнирное положение: Кайманцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Причем Каймановы острова находятся на 3 месте в своем квинтете. Вот только забила команда всего 1 мяч в 2 турах квалификации.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Кайманцы уступили Гваделупе (0:1).

До того команда была разгромлена той же Гваделупой (0:5). А вот поединок с Сент-Китс и Невисом завершился паритетом (1:1).

Вообще же, Каймановы острова в 5 своих последних матчах добыли одну викторию. Забила в них команда 3 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе кайманцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

При этом Каймановы острова пропускают уж слишком легко. Оппонентов своего уровня команда иногда обыгрывает, а вот более крепких — крайне редко.

Команда еще ни разу не обыгрывала бермудцев. А вот нынче Каймановы острова способны дать бой столь же нестабильному оппоненту.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Кайманцы способны выдать отдельный яркий поединок.

Статистика для ставок

Бермудские острова уступили в 3 последних матчах

Бермудцы еще ни разу не проигрывали кайманцам

Каймановы острова не побеждали в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бермудские острова — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Бермудцы выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же твердо намерены оторваться от дна турнирной таблицы.

Ставка: Победа Бермудских островов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35