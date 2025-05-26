БАТЭ — Сморгонь. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 26 мая 2025 года

26 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Сморгонь». Начало игры — в 20:55 мск. Ставка и прогноз на матч БАТЭ — «Сморгонь», коэффициенты, форма соперников и статистика.

БАТЭ

Турнирное положение: «Жёлто-синие» ходят в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом БАТЭ в 9 стартовых матчах добыл лишь 13 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. БАТЭ уступил «МЛ Витебску» (1:2).

До того команда с треском проиграла брестскому «Динамо» (2:4). Зато поединок с дзержинским «Арсеналом» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках БАТЭ забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Жёлто-синие» все никак не обретут пресловутую стабильность. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

Причем БАТЭ традиционно успешно противостоит «Сморгони». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подняться повыше в таблице. Вот только проблемы в плане реализации никуда не делись.

«Сморгонь»

Турнирное положение: «Медведи» выдали бледный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Сморгонь» в 9 матчах чемпионата набрал всего 4 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 15 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила мозырской «Славии».

До того команда сенсационно одолела «Неман» (1:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Торпедо-БелАЗа» (0:1).

При этом «Сморгонь» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сморгонь» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась лишь 4 мячами в 9 матчах белорусского чемпионата.

При этом «Сморгонь» на 2 очка отстает от спасительной 13 позиции. Да и оборона команды слишком часто допускает результативные ошибки.

Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже 2 голов за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Медведи» не так давно сняли скальп с крепкого «Немана».

Статистика для ставок

«Сморгонь» в среднем забивает реже гола за матч

БАТЭ в среднем пропускает аккурат гол за матч

«Медведи» уже почти 18 лет не могут обыграть БАТЭ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в скромные 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.66.

Прогноз: БАТЭ явно не собирается терять очки на ровном месте, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно должны прибавить во всех компонентах, да и «медведи» крайне нестабильны в плане результатов.

Ставка: Фора БАТЭ -1.5 за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22