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    БАТЭ не оставит шансов «медведям»

    БАТЭ — Сморгонь. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Сморгонь»
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    БАТЭ
    26 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Сморгонь». Начало игры — в 20:55 мск. Ставка и прогноз на матч БАТЭ — «Сморгонь», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 26 Мая 2025 года

    БАТЭ

  • Борисов
    •  БАТЭ 20:55 Сморгонь

    Сморгонь

  • Белоруссия. Высшая лига
    •

    БАТЭ

    Турнирное положение: «Жёлто-синие» ходят в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом БАТЭ в 9 стартовых матчах добыл лишь 13 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает аккурат гол за матч.

    БАТЭ — Сморгонь: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. БАТЭ уступил «МЛ Витебску» (1:2).

    До того команда с треском проиграла брестскому «Динамо» (2:4). Зато поединок с дзержинским «Арсеналом» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках БАТЭ забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Жёлто-синие» все никак не обретут пресловутую стабильность. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

    Причем БАТЭ традиционно успешно противостоит «Сморгони». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подняться повыше в таблице. Вот только проблемы в плане реализации никуда не делись.

    «Сморгонь»

    Турнирное положение: «Медведи» выдали бледный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сморгонь» в 9 матчах чемпионата набрал всего 4 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 15 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила мозырской «Славии».

    До того команда сенсационно одолела «Неман» (1:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Торпедо-БелАЗа» (0:1).

    При этом «Сморгонь» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сморгонь» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась лишь 4 мячами в 9 матчах белорусского чемпионата.

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    При этом «Сморгонь» на 2 очка отстает от спасительной 13 позиции. Да и оборона команды слишком часто допускает результативные ошибки.

    Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже 2 голов за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Медведи» не так давно сняли скальп с крепкого «Немана».

    Статистика для ставок

    • «Сморгонь» в среднем забивает реже гола за матч

    • БАТЭ в среднем пропускает аккурат гол за матч

    • «Медведи» уже почти 18 лет не могут обыграть БАТЭ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в скромные 7.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.66.

    Прогноз: БАТЭ явно не собирается терять очки на ровном месте, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно должны прибавить во всех компонентах, да и «медведи» крайне нестабильны в плане результатов.

    Ставка: Фора БАТЭ -1.5 за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч БАТЭ — Сморгонь?

    Матч БАТЭ — Сморгонь состоится 26 мая 2025 года в 20:55 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч БАТЭ — Сморгонь?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора БАТЭ -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче БАТЭ — Сморгонь?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора БАТЭ -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.29.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ — Сморгонь?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче БАТЭ — Сморгонь?

    Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в скромные 7.30.

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    БАТЭ — Сморгонь: прогноз и ставка за 2.29, статистика, коэффициенты матча 26.05.202520:55. БАТЭ не оставит шансов «медведям»
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