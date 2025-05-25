Торино — Рома. Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, Серия A, 25 мая 2025 года

Торино
Рома
«Торино»
Турнирное положение: «Торино» находится на 11-м месте в таблице Серии А. У клуба 44 очка по итогам 37 встреч.
«Торино» одержал 10 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Разница мячей составляет 39-43.
Торино — Рома: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Торино» не побеждает с конца апреля. Безвыигрышная серия команды составляет 4 матча.
В мае «быки» сыграли вничью с «Венецией» (1:1). Также были поражения во встречах с «Интером» (0:2) и «Лечче» (0:1).
Состояние команды: «Торино» доигрывает нынешний чемпионат. У команды явно есть проблемы в атаке. В последних двух матчах Серии А «Торино» не забил ни одного гола.
Но на своем поле «быки» играют неплохо. В последних десяти домашних матчах команда уступила лишь раз.
В ближайшей встрече с «Ромой» букмекеры не верят в успех «Торино». У хозяев нет никакой мотивации, чего не скажешь о столичном коллективе.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» борется за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас клуб находится на 5-м месте в таблице Серии А, набрав 66 очков.
В 37 матчах «Рома» одержала 19 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Команда забила 54 гола и пропустила 35 мячей.
Последние матчи: «Рома» в текущем месяце одержала две победы в трех встречах. Команде удалось одолеть «Фиорентину» (1:0) и «Милан» (3:1).
С марта по май «Рома» в гостях проиграла лишь один матч Серии А. Римляне неудачно съездили в Бергамо, где уступили «Аталанте» со счетом 1:2.
Состояние команды: «Рома» еще может попасть в Лигу чемпионов. Заключительный тур очень важен для команды. Нужно обязательно одержать победу.
В первом круге у «Ромы» проблем не возникло. Команда дома одолела «Торино» со счетом 1:0. Решающий мяч забил Пауло Дибала.
Хозяева наверняка будут действовать вторым номером. Римляне сразу захватят инициативу и постараются поскорее забить. «Роме» очки нужны больше, чем «Торино».
Статистика для ставок
- В последних десяти домашних матчах «Торино» уступил лишь раз
- «Рома» в мае одержала две победы в трех встречах
- В первом круге римляне обыграли «Торино» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.30, а выигрыш оппонента — в скромные 6.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: у «Ромы» серьезная мотивация. Команда может завоевать путевку в Лигу чемпионов. Гости будут заряжены на атаку с первых минут и должны победить.
Ставка: победа «Ромы» с форой (-1) за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды покажут атакующий футбол и забьют в сумме минимум три гола.
Ставка: ТБ 3 за 2.51