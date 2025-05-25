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    Торино — Рома. Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, Серия A, 25 мая 2025 года

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    25 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Рома». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Рома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Мая 2025 года

    Торино

  • Турин
    •  Торино 21:45 Рома

    Рома

  • Рим
    •

    «Торино»

    Турнирное положение: «Торино» находится на 11-м месте в таблице Серии А. У клуба 44 очка по итогам 37 встреч.

    «Торино» одержал 10 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Разница мячей составляет 39-43.

    Торино — Рома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Торино» не побеждает с конца апреля. Безвыигрышная серия команды составляет 4 матча.

    В мае «быки» сыграли вничью с «Венецией» (1:1). Также были поражения во встречах с «Интером» (0:2) и «Лечче» (0:1).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Торино» доигрывает нынешний чемпионат. У команды явно есть проблемы в атаке. В последних двух матчах Серии А «Торино» не забил ни одного гола.

    Но на своем поле «быки» играют неплохо. В последних десяти домашних матчах команда уступила лишь раз.

    В ближайшей встрече с «Ромой» букмекеры не верят в успех «Торино». У хозяев нет никакой мотивации, чего не скажешь о столичном коллективе.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» борется за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас клуб находится на 5-м месте в таблице Серии А, набрав 66 очков.

    В 37 матчах «Рома» одержала 19 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Команда забила 54 гола и пропустила 35 мячей.

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    • Последние матчи: «Рома» в текущем месяце одержала две победы в трех встречах. Команде удалось одолеть «Фиорентину» (1:0) и «Милан» (3:1).

    С марта по май «Рома» в гостях проиграла лишь один матч Серии А. Римляне неудачно съездили в Бергамо, где уступили «Аталанте» со счетом 1:2.

    Состояние команды: «Рома» еще может попасть в Лигу чемпионов. Заключительный тур очень важен для команды. Нужно обязательно одержать победу.

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    В первом круге у «Ромы» проблем не возникло. Команда дома одолела «Торино» со счетом 1:0. Решающий мяч забил Пауло Дибала.

    Хозяева наверняка будут действовать вторым номером. Римляне сразу захватят инициативу и постараются поскорее забить. «Роме» очки нужны больше, чем «Торино».

    Статистика для ставок

    • В последних десяти домашних матчах «Торино» уступил лишь раз

    • «Рома» в мае одержала две победы в трех встречах

    • В первом круге римляне обыграли «Торино» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.30, а выигрыш оппонента — в скромные 6.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: у «Ромы» серьезная мотивация. Команда может завоевать путевку в Лигу чемпионов. Гости будут заряжены на атаку с первых минут и должны победить.

    Ставка: победа «Ромы» с форой (-1) за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды покажут атакующий футбол и забьют в сумме минимум три гола.

    Ставка: ТБ 3 за 2.51

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торино — Рома?

    Матч Торино — Рома состоится 25 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Торино — Рома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торино — Рома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торино — Рома?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торино — Рома?

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.30, а выигрыш оппонента — в скромные 6.20.

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