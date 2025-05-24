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    «Шмели» начнут без экивоков

    Урал — СКА-Хабаровск. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «СКА-Хабаровск»
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    «Урал»
    24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 24 Мая 2025 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 13:00 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •

    «Урал»

    Турнирное положение: «Шмели» проваливают нынешний сезон. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Урал» имеет не столь надежные тылы. А вот в ворота соперников команда настреляла 47 мячей в 33 матчах первенства.

    Урал — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Шмели» нанесли поражение «Тюмени» (2:1).

    До того команда сумела переиграть «Уфу» (2:1). При этом чуть ранее она в скандальном поединке уступила «Родине» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Урал» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Шмели» рискуют остаться даже без стыков. Команде Олега Шатова нужно исключительно побеждать и ждать осечек от конкурентов.

    Поединки с хабаровчанами для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних очных встреч «Урал» победил 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и забивной хорват Мартин Секулич явно скажет свое веское слово.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане бьются за попадание в пятерку. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «СКА-Хабаровск» имеет заметные проблемы в плане надежности тылов. А вот настреляла команда 43 мяча в 33 поединках первой лиги.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Хабаровчане одолели «Родину» (1:0).

    До того команда учинила разгром «Алании» (4:0). Да и поединок с КАМАЗом завершился локальным успехом (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячам при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Хабаровчане победили в трех своих последних поединках. Причем в двух последних команда оставили свои владения сухими.

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    При этом «СКА-Хабаровск» в матче первого круга расписал мировую с «Уралом» (3:3). Так что в случае виктории в этой встрече «армейцы» финишируют пятыми.

    Хабаровчане мотивированы побороться за пятое место. Да и оппонент в нынешнем своем виде явно не выглядит неуязвимым.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс «армейцы» весьма прилично смотрятся в выездных поединках.

    Статистика для ставок

    • Хабаровчане победили в 3 своих последних матчах

    • «Шмели» победили в 2 последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 5.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.64.

    Прогноз: «Шмели» всеми силами бьются за выход в стыки, и не могут допустить потери очков.

    Номинальные хозяева постараются завершить сезон в первой четверке, и наверняка начнут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Урал — СКА-Хабаровск?

    Матч Урал — СКА-Хабаровск состоится 24 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Урал — СКА-Хабаровск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Урал — СКА-Хабаровск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Урал — СКА-Хабаровск?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Урал — СКА-Хабаровск?

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 5.40.

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    Урал — СКА-Хабаровск: прогноз и ставка за 2.23, статистика, коэффициенты матча 24.05.202513:00. «Шмели» начнут без экивоков
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