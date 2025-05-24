Урал — СКА-Хабаровск. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 мая 2025 года

24 мая в 34-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» проваливают нынешний сезон. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.

При этом «Урал» имеет не столь надежные тылы. А вот в ворота соперников команда настреляла 47 мячей в 33 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Шмели» нанесли поражение «Тюмени» (2:1).

До того команда сумела переиграть «Уфу» (2:1). При этом чуть ранее она в скандальном поединке уступила «Родине» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Урал» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Шмели» рискуют остаться даже без стыков. Команде Олега Шатова нужно исключительно побеждать и ждать осечек от конкурентов.

Поединки с хабаровчанами для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних очных встреч «Урал» победил 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и забивной хорват Мартин Секулич явно скажет свое веское слово.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане бьются за попадание в пятерку. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «СКА-Хабаровск» имеет заметные проблемы в плане надежности тылов. А вот настреляла команда 43 мяча в 33 поединках первой лиги.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Хабаровчане одолели «Родину» (1:0).

До того команда учинила разгром «Алании» (4:0). Да и поединок с КАМАЗом завершился локальным успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячам при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Хабаровчане победили в трех своих последних поединках. Причем в двух последних команда оставили свои владения сухими.

При этом «СКА-Хабаровск» в матче первого круга расписал мировую с «Уралом» (3:3). Так что в случае виктории в этой встрече «армейцы» финишируют пятыми.

Хабаровчане мотивированы побороться за пятое место. Да и оппонент в нынешнем своем виде явно не выглядит неуязвимым.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс «армейцы» весьма прилично смотрятся в выездных поединках.

Статистика для ставок

Хабаровчане победили в 3 своих последних матчах

«Шмели» победили в 2 последних поединках

Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.64.

Прогноз: «Шмели» всеми силами бьются за выход в стыки, и не могут допустить потери очков.

Номинальные хозяева постараются завершить сезон в первой четверке, и наверняка начнут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21