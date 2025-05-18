Ювентус — Удинезе. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Серия A, 18 мая 2025 года

18 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Удинезе». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Удинезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

При этом «Ювентус» имеет поровну очков с идущим следом «Лацио». А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы не смогли обыграть «Лацио» (1:1).

До того команда подписали мировую с «Болоньей» (1:1). При этом чуть ранее она нанесла поражение слабенькой «Монце» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ювентус» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Андреа Камбьясо, Ллойд Келли, Тен Копмейнерс — травмированы. Пьер Калулу, Николо Савона, Кепрен Тюрам — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Ювентус» нынче смотрится весьма симпатично. Команда не знает горечи поражений 3 матча подряд.

Матчи с «Удинезе» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ювентус» победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туринцы намерены сохранить за собой четвертую позициию.

«Удинезе»

Турнирное положение: Фриуланцы привычно ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Удинезе» набрал 44 очка в 36 поединках. При этом забила команда лишь 39 мячей при 51 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Фриуланцы уступили аутсайдеру «Монце» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Кальяри» (3:1). А вот поединок с «Болоньей» принес лишь сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Удинезе» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Флориан Товен, Исаак Туре — травмированы. Артур Атта, Лоренцо Лукка — дисквалифицированы.

Состояние команды: Фриуланцы уже банально доигрывают чемпионат. Так что особого рвения от удинцев точно ждать не стоит.

При этом «Удинезе» имеет не столь надежные тылы. Да и вообще, команда не блещет стабильностью в игре и результатах.

Фриуланцам крайне натужно дается реализация голевых моментов. Да и кадровых проблем у команды громадье.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Удинцы постараются подставить подножку «Старой Сеньоре».

Статистика для ставок

«Ювентус» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

Фриуланцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч

«Ювентус» не проигрывал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

Прогноз: «Ювентус» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Туринцы бьются за сохранение своей нынешней позиции, и явно не собираются терять драгоценные очки.

Ставка: Фора «Ювентуса» -1.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40