Ювентус — Удинезе. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Серия A, 18 мая 2025 года

Ювентус
Удинезе
«Ювентус»
Турнирное положение: Туринцы бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.
При этом «Ювентус» имеет поровну очков с идущим следом «Лацио». А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.
Ювентус — Удинезе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы не смогли обыграть «Лацио» (1:1).
До того команда подписали мировую с «Болоньей» (1:1). При этом чуть ранее она нанесла поражение слабенькой «Монце» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ювентус» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Андреа Камбьясо, Ллойд Келли, Тен Копмейнерс — травмированы. Пьер Калулу, Николо Савона, Кепрен Тюрам — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Ювентус» нынче смотрится весьма симпатично. Команда не знает горечи поражений 3 матча подряд.
Матчи с «Удинезе» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ювентус» победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туринцы намерены сохранить за собой четвертую позициию.
«Удинезе»
Турнирное положение: Фриуланцы привычно ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Удинезе» набрал 44 очка в 36 поединках. При этом забила команда лишь 39 мячей при 51 пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Фриуланцы уступили аутсайдеру «Монце» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Кальяри» (3:1). А вот поединок с «Болоньей» принес лишь сухой паритет.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Удинезе» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Флориан Товен, Исаак Туре — травмированы. Артур Атта, Лоренцо Лукка — дисквалифицированы.
Состояние команды: Фриуланцы уже банально доигрывают чемпионат. Так что особого рвения от удинцев точно ждать не стоит.
При этом «Удинезе» имеет не столь надежные тылы. Да и вообще, команда не блещет стабильностью в игре и результатах.
Фриуланцам крайне натужно дается реализация голевых моментов. Да и кадровых проблем у команды громадье.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Удинцы постараются подставить подножку «Старой Сеньоре».
Статистика для ставок
- «Ювентус» в среднем пропускает чуть реже гола за матч
- Фриуланцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч
- «Ювентус» не проигрывал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.
- 1.77Пари НН — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.05Кристал Пэлас — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.40Ланс — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Ювентус» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Туринцы бьются за сохранение своей нынешней позиции, и явно не собираются терять драгоценные очки.
Ставка: Фора «Ювентуса» -1.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40