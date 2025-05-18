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    «Старая Сеньора» не заметит удинцев

    Ювентус — Удинезе. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Серия A, 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Удинезе»
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    Николас Гонсалес
    18 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Удинезе». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Удинезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Мая 2025 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: Туринцы бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Ювентус» имеет поровну очков с идущим следом «Лацио». А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

    Ювентус — Удинезе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы не смогли обыграть «Лацио» (1:1).

    До того команда подписали мировую с «Болоньей» (1:1). При этом чуть ранее она нанесла поражение слабенькой «Монце» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ювентус» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Андреа Камбьясо, Ллойд Келли, Тен Копмейнерс — травмированы. Пьер Калулу, Николо Савона, Кепрен Тюрам — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Ювентус» нынче смотрится весьма симпатично. Команда не знает горечи поражений 3 матча подряд.

    Матчи с «Удинезе» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ювентус» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туринцы намерены сохранить за собой четвертую позициию.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: Фриуланцы привычно ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Удинезе» набрал 44 очка в 36 поединках. При этом забила команда лишь 39 мячей при 51 пропущенном в свои ворота.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Фриуланцы уступили аутсайдеру «Монце» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Кальяри» (3:1). А вот поединок с «Болоньей» принес лишь сухой паритет.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Удинезе» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Флориан Товен, Исаак Туре — травмированы. Артур Атта, Лоренцо Лукка — дисквалифицированы.

    Состояние команды: Фриуланцы уже банально доигрывают чемпионат. Так что особого рвения от удинцев точно ждать не стоит.

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    При этом «Удинезе» имеет не столь надежные тылы. Да и вообще, команда не блещет стабильностью в игре и результатах.

    Фриуланцам крайне натужно дается реализация голевых моментов. Да и кадровых проблем у команды громадье.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Удинцы постараются подставить подножку «Старой Сеньоре».

    Статистика для ставок

    • «Ювентус» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

    • Фриуланцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • «Ювентус» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

    Прогноз: «Ювентус» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Туринцы бьются за сохранение своей нынешней позиции, и явно не собираются терять драгоценные очки.

    Ставка: Фора «Ювентуса» -1.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ювентус — Удинезе?

    Матч Ювентус — Удинезе состоится 18 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ювентус — Удинезе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Ювентуса» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ювентус — Удинезе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Ювентуса» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ювентус — Удинезе?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ювентус — Удинезе?

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

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    Ювентус — Удинезе: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 18.05.202521:45. «Старая Сеньора» не заметит удинцев
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