Виллем II — Хераклес. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Эредивизия, 9 мая 2025 года

9 мая в 32-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Виллем II» и «Хераклес». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виллем II» — «Хераклес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Виллем II»

Турнирное положение: «Трехцветные» бьются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

При этом «Виллем II» на 5 очков опережает зону прямого вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Трехцветные» не смогли обыграть «Неймеген» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Фортуны» (0:1). При этом чуть ранее она проиграла еще и «Аяксу» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Виллем II» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Трехцветные» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает еще с конца декабря.

Матчи с «Хераклесом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Виллем II» победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Трехцветные» еще имеют теоретические шансы зацепиться за спасительное 15 место.

«Хераклес»

Турнирное положение: «Хераклес» бьется за зону еврокубков. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Хераклес» на 5 зачетных баллов отстает от топ-8. При этом в собственные ворота команда пропустила 56 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Дома она безвольно уступила «Фейеноорду» (1:4).

До того команда потерпела поражение от «Гронингена» (1:4). А вот поединок с «АЗ Алкмааром» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хераклес» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хераклес» на данном этапе не преуспевает в плане результатов. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

При этом «Хераклес» не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 38 мячей в 31 поединке Эредивизии.

В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Зато эффективен босниец Лука Куленович, на счету которого 9 забитых мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Хераклес» мечтает о еврокубках и сдаваться не собирается.

Статистика для ставок

«Хераклес» уже 3 года не проигрывает «трехцветным»

«Виллем II» не побеждает еще с конца декабря

«Хераклес» уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Виллем II» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

Прогноз: Фактор своего поля и сверхмотивация зацепиться за спасительное 15 место станут главными союзниками «трехцветных».

«Виллем II» способен поднатореть в плане реализации, да и оборона «Хераклеса» слишком часто совершает результативные сбои.

Ставка: Победа «Виллема II» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.70