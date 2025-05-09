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    «Хераклес» ждет коллизия

    Виллем II — Хераклес. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Эредивизия, 9 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Виллем II» — «Хераклес»
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    «Хераклес»
    9 мая в 32-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Виллем II» и «Хераклес». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виллем II» — «Хераклес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 09 Мая 2025 года

    Виллем II

  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Виллем II 21:00 Хераклес

    Хераклес

  • Нидерланды. Эредивизия
    •

    «Виллем II»

    Турнирное положение: «Трехцветные» бьются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Виллем II» на 5 очков опережает зону прямого вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.

    Виллем II — Хераклес: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Трехцветные» не смогли обыграть «Неймеген» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Фортуны» (0:1). При этом чуть ранее она проиграла еще и «Аяксу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Виллем II» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Трехцветные» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает еще с конца декабря.

    Матчи с «Хераклесом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Виллем II» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Трехцветные» еще имеют теоретические шансы зацепиться за спасительное 15 место.

    «Хераклес»

    Турнирное положение: «Хераклес» бьется за зону еврокубков. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хераклес» на 5 зачетных баллов отстает от топ-8. При этом в собственные ворота команда пропустила 56 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Дома она безвольно уступила «Фейеноорду» (1:4).

    До того команда потерпела поражение от «Гронингена» (1:4). А вот поединок с «АЗ Алкмааром» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хераклес» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хераклес» на данном этапе не преуспевает в плане результатов. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Хераклес» не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 38 мячей в 31 поединке Эредивизии.

    В кадровом плане у команды довольно позитивная ситуация. Зато эффективен босниец Лука Куленович, на счету которого 9 забитых мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Хераклес» мечтает о еврокубках и сдаваться не собирается.

    Статистика для ставок

    • «Хераклес» уже 3 года не проигрывает «трехцветным»

    • «Виллем II» не побеждает еще с конца декабря

    • «Хераклес» уступил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Виллем II» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

    Прогноз: Фактор своего поля и сверхмотивация зацепиться за спасительное 15 место станут главными союзниками «трехцветных».

    «Виллем II» способен поднатореть в плане реализации, да и оборона «Хераклеса» слишком часто совершает результативные сбои.

    Ставка: Победа «Виллема II» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виллем II — Хераклес?

    Матч Виллем II — Хераклес состоится 09 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч Виллем II — Хераклес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виллем II — Хераклес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виллем II — Хераклес?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виллем II — Хераклес?

    Коэффициенты букмекеров: «Виллем II» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.60.

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    Виллем II — Хераклес: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 09.05.202521:00. «Хераклес» ждет коллизия
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