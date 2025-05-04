Рома — Фиорентина: ставка за 1.97 и прогноз на чемпионат Италии

«Рома» и «Фиорентина» сыграют 4 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрала 60 баллов и борется за попадание в еврокубки, в зоне которых (топ-6) находится.

Команда занимает шестую позицию с отставанием в два очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и по дополнительным показателям опережает седьмую, а также на один пункт восьмую строчки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 34-го тура национального чемпионата «Волки» на выезде одержали важную победу над чемпионом и тогда еще лидером «Интером» (1:0).

Перед этим в своей предыдущей игре в 33-м туре итальянского первенства римский коллектив в домашних стенах переиграл «Верону» с минимальным результатом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Рома» выиграла четырежды и ни разу не проиграла.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, ведь соперник также демонстрирует добротную форму.

Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Серии А с 11-ю голами.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрала 59 баллов и также борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает восьмую позицию и лишь на один пункт отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на три очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в полуфинале Лиги конференций, «Фиалки» на чужой арене потерпел поражение от «Бетиса» с результатом 1:2.

Ранее в рамках 34-го тура национального чемпионата коллектив из Флоренции набрал три очка, на этот раз в домашних стенах переиграв «Эмполи» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Додо, Бове и Катальди, дисквалифицирован — Раньери.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» проиграла только раз при шести победах и трех поражениях.

Это говорит о неплохих шансах гостей если не на три очка, то по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, что, безусловно, будет непросто, если учесть хорошую форму соперника.

Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 17-ю голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Ромы» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Фиорентины» забивали обе команды

в девяти из 10-ти последних матчей «Фиорентина» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.85, победа «Фиорентины» — в 5.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.82.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Фиорентины».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40.