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    Выиграет ли «Рома» у «Фиорентины» битву за еврокубки?

    Рома — Фиорентина: ставка за 1.97 и прогноз на чемпионат Италии

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Фиорентина»
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    Матиас Суле («Рома»)
    «Рома» и «Фиорентина» сыграют 4 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Мая 2025 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 19:00 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрала 60 баллов и борется за попадание в еврокубки, в зоне которых (топ-6) находится.

    Команда занимает шестую позицию с отставанием в два очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и по дополнительным показателям опережает седьмую, а также на один пункт восьмую строчки.

    Рома — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 34-го тура национального чемпионата «Волки» на выезде одержали важную победу над чемпионом и тогда еще лидером «Интером» (1:0).

    Перед этим в своей предыдущей игре в 33-м туре итальянского первенства римский коллектив в домашних стенах переиграл «Верону» с минимальным результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Рома» выиграла четырежды и ни разу не проиграла.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, ведь соперник также демонстрирует добротную форму.

    Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Серии А с 11-ю голами.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» по итогам 34-х туров итальянского первенства набрала 59 баллов и также борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает восьмую позицию и лишь на один пункт отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на три очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

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  • 01/05/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в полуфинале Лиги конференций, «Фиалки» на чужой арене потерпел поражение от «Бетиса» с результатом 1:2.

    Ранее в рамках 34-го тура национального чемпионата коллектив из Флоренции набрал три очка, на этот раз в домашних стенах переиграв «Эмполи» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Додо, Бове и Катальди, дисквалифицирован — Раньери.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» проиграла только раз при шести победах и трех поражениях.

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    Это говорит о неплохих шансах гостей если не на три очка, то по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, что, безусловно, будет непросто, если учесть хорошую форму соперника.

    Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 17-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Ромы» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Фиорентины» забивали обе команды

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Фиорентина» не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.85, победа «Фиорентины» — в 5.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Фиорентины».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рома — Фиорентина?

    Матч Рома — Фиорентина состоится 04 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рома — Фиорентина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рома — Фиорентина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рома — Фиорентина?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рома — Фиорентина?

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.85, победа «Фиорентины» — в 5.50.

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    Рома — Фиорентина: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 04.05.202519:00. Выиграет ли «Рома» у «Фиорентины» битву за еврокубки?
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