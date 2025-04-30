Локомотив — Ростов: ставка на исход за 2.09

Локомотив
Ростов
«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» уже почти отцепились от медальной гонки. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.
При этом «Локомотив» на 6 очков отстает от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 26 матчах РПЛ.
Локомотив — Ростов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железнодорожники» не сумели одолеть «Ростов» (1:1).
До того команда разобрала на запчасти «Пари НН» (3:0). При этом чуть ранее она с натугой переиграла «Ахмат» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Локомотив» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Железнодорожники» относительно преуспевают в плане реализации. Забила команда 43 мяча в 26 матчах чемпионата.
Матчи с ростовчанами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Локомотив» победил 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Москвичи уже полтора года не проигрывают «Ростову».
«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане уже спокойно доигрывают чемпионат. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.
Причем «Ростов» команда забила и пропустила по 39 мячей. А вот в Кубке России команда способна пройти максимально далеко.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Ростовчане подписали мировую с «Локомотивом» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Факелу» (2:0). А вот поединок с «Зенитом» завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ростовчане относительно преуспевают в плане реализации. А вот проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.
При этом «Ростов» весной выглядит не столь выгодно. Зато команда не терпит поражений уже два матча подряд.
Ростовчане в среднем пропускают чаще гола за матч. А вот в двух последних очных поединках с «железнодорожниками» команда подписала мировую.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Ростовчане не будут лишь отсиживаться в тылах, и вполне эффективны в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- Ростовчане уже полтора года не обыгрывают «Локомотив»
- «Железнодорожники» не проигрывают 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.76 и 2.08.
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Прогноз: «Железнодорожники» выглядят мощнее соперника, которому в последнее время успешно противостоят.
«Локомотив» способен прибавить в плане реализации, да и ростовчане весной не блещут стабильностью.
Ставка: Победа «Локомотива» за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.67