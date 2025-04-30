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    «Локомотив» переедет ростовчан

    Локомотив — Ростов: ставка на исход за 2.09

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Ростов»
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    Алексей Батраков
    30 апреля в 1/2 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Локомотив» и «Ростов». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 30 Апреля 2025 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 18:00 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
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    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» уже почти отцепились от медальной гонки. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Локомотив» на 6 очков отстает от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 26 матчах РПЛ.

    Локомотив — Ростов: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железнодорожники» не сумели одолеть «Ростов» (1:1).

    До того команда разобрала на запчасти «Пари НН» (3:0). При этом чуть ранее она с натугой переиграла «Ахмат» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Локомотив» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Железнодорожники» относительно преуспевают в плане реализации. Забила команда 43 мяча в 26 матчах чемпионата.

    Матчи с ростовчанами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Локомотив» победил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Москвичи уже полтора года не проигрывают «Ростову».

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане уже спокойно доигрывают чемпионат. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ростов» команда забила и пропустила по 39 мячей. А вот в Кубке России команда способна пройти максимально далеко.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Ростовчане подписали мировую с «Локомотивом» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Факелу» (2:0). А вот поединок с «Зенитом» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ростовчане относительно преуспевают в плане реализации. А вот проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.

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    При этом «Ростов» весной выглядит не столь выгодно. Зато команда не терпит поражений уже два матча подряд.

    Ростовчане в среднем пропускают чаще гола за матч. А вот в двух последних очных поединках с «железнодорожниками» команда подписала мировую.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Ростовчане не будут лишь отсиживаться в тылах, и вполне эффективны в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • Ростовчане уже полтора года не обыгрывают «Локомотив»

    • «Железнодорожники» не проигрывают 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.76 и 2.08.

    Прогноз: «Железнодорожники» выглядят мощнее соперника, которому в последнее время успешно противостоят.

    «Локомотив» способен прибавить в плане реализации, да и ростовчане весной не блещут стабильностью.

    Ставка: Победа «Локомотива» за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.67

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Локомотив — Ростов?

    Матч Локомотив — Ростов состоится 30 апреля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Фонбет Кубок России.

    Прогноз: какой прогноз на матч Локомотив — Ростов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Локомотив — Ростов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.09.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив — Ростов?

    Смотреть матч турнира Фонбет Кубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Локомотив — Ростов?

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.65.

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    Локомотив — Ростов: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 30.04.202518:00. «Локомотив» переедет ростовчан
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