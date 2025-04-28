Лидс — Бристоль Сити: прогноз ставки на Чемпионшип 9 апреля 2025 года

Лидс
Бристоль Сити
«Лидс»
Турнирное положение: «Лидс» по итогам 44-х туров английского Чемпионшипа находится на втором месте и уже обеспечил себе повышение в классе.
Команда на три балла отстает от лидера «Бёрнли», который провел на игру больше, поэтому в случае победы станет первым в таблице, ведь имеет лучшую разницу мячей.
Лидс — Бристоль Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 44-го тура второго дивизиона йоркширский клуб на своем поле разгромил «Сток Сити» (6:0).
Ранее «Павлины» в 43-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах набрал максимум очков, минимально обыграв «Оксфорд Юнайтед» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Ротуэлл, Чамберс и Стрейк, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Лидс» выиграл, а в восьми последних матчах ни разу не проиграл.
Это говорит об отличной форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно на своем поле, тем не менее, их ожидает непростой соперник, который не имеет проблем с мотивацией.
Джоэл Пиру — лучший бомбардир команды и Чемпионшипа с 19-ю голами.
«Бристоль Сити»
Турнирное положение: «Бристоль Сити» по итогам 44-х туров английского Чемпионшипа занимает пятое место и борется за попадание в плей-офф за выход в АПЛ.
Команда лишь на один балл опережает седьмую позицию, которая уже не позволяет сыграть в стыковых поединках за повышение классе, поэтому не может себе позволить терять очки.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 44-го тура второго дивизиона «Зарянки» на чужом поле потерпели поражение от «Лутон Тауна» (1:3).
Перед этим в 43-м туре национального первенства клуб набрал три очка, когда в домашних стенах оказались сильнее «Сандерленда» с результатом 2:1.
Не сыграют: травмированы — Корник, Уильямс, Сайкс, Принг и Макналли, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Бристоль Сити» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере ничью, пусть даже и на чужом поле против потенциального лидера и будущего представителя АПЛ.
Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 12-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Лидса» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Бристоль Сити» забивали больше 2,5 голов
- в пяти последних матчах «Бристоль Сити» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.15, победа «Бристоль Сити» — в 6.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем поединке.
Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Бристоль Сити».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30