Лидс — Бристоль Сити: прогноз ставки на Чемпионшип 9 апреля 2025 года

28 апреля в 45-м туре второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Бристоль Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» по итогам 44-х туров английского Чемпионшипа находится на втором месте и уже обеспечил себе повышение в классе.

Команда на три балла отстает от лидера «Бёрнли», который провел на игру больше, поэтому в случае победы станет первым в таблице, ведь имеет лучшую разницу мячей.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 44-го тура второго дивизиона йоркширский клуб на своем поле разгромил «Сток Сити» (6:0).

Ранее «Павлины» в 43-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах набрал максимум очков, минимально обыграв «Оксфорд Юнайтед» (1:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Ротуэлл, Чамберс и Стрейк, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Лидс» выиграл, а в восьми последних матчах ни разу не проиграл.

Это говорит об отличной форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно на своем поле, тем не менее, их ожидает непростой соперник, который не имеет проблем с мотивацией.

Джоэл Пиру — лучший бомбардир команды и Чемпионшипа с 19-ю голами.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Бристоль Сити» по итогам 44-х туров английского Чемпионшипа занимает пятое место и борется за попадание в плей-офф за выход в АПЛ.

Команда лишь на один балл опережает седьмую позицию, которая уже не позволяет сыграть в стыковых поединках за повышение классе, поэтому не может себе позволить терять очки.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 44-го тура второго дивизиона «Зарянки» на чужом поле потерпели поражение от «Лутон Тауна» (1:3).

Перед этим в 43-м туре национального первенства клуб набрал три очка, когда в домашних стенах оказались сильнее «Сандерленда» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Корник, Уильямс, Сайкс, Принг и Макналли, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Бристоль Сити» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере ничью, пусть даже и на чужом поле против потенциального лидера и будущего представителя АПЛ.

Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Лидса» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Бристоль Сити» забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Бристоль Сити» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.15, победа «Бристоль Сити» — в 6.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем поединке.

Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Бристоль Сити».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30