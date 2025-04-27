Вильярреал — Эспаньол: ставка на фору за 2.25 в матче Ла Лиги

27 апреля в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Эспаньол». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Эспаньол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» бьется за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

При этом «Вильярреал» на 2 очка отстает от топ-5. А вот в собственные ворота команда пропустила 45 мячей в 32 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. «Жёлтая субмарина» уступила «Сельте» (0:3).

До того команда подписала мировую с «Реал Сосьедадом» (2:2). При этом чуть ранее она натужно переиграла «Бетис» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Вильярреал» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Рауль Альбиоль, Алехандро Баена, Жерар Морено — травмированы. Эрик Байи — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Жёлтая субмарина» нынче не преуспевает в плане результатов. Вот только забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Вильярреал» победил 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Жёлтая субмарина» намерена запрыгнуть в заветную пятерку.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Эспаньол» на 7 зачетных баллов оторвалась от опасной зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один пункт. «Попугаи» не уступили «Валенсии» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Хетафе» (1:0). Плюс поединок с «Сельтой» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Брайан Оливан — травмирован.

Состояние команды: «Попугаи» нынче прибавляют с каждым матчем. Команда до последней ничьей победила трижды кряду.

При этом «Эспаньол» не столь преуспевает в плане реализации. «Попугаи» настреляли 35 мячей в 32 матчах Примеры.

В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и гандикап от опасной зоны можно смело назвать комфортным.

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. «Попугаи» намерены зацепиться хотя бы за балл.

Статистика для ставок

«Попугаи» не проигрывали в 5 своих последних поединках

И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

«Вильярреал» обыграл «Эспаньол» в 4 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, так что наверняка будут активны в атаке.

«Попугаи» нынче находятся на подъеме, однако традиционно неудачно противостоят «жёлтой субмарине».

Ставка: Фора «Вильярреала» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 5.00