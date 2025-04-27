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    «Вильярреал» не заметит «попугаев»

    Вильярреал — Эспаньол: ставка на фору за 2.25 в матче Ла Лиги

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    Хави Пуадо
    27 апреля в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Эспаньол». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Эспаньол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Апреля 2025 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 17:15 Эспаньол

    Эспаньол

  • Барселона
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    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» бьется за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Вильярреал» на 2 очка отстает от топ-5. А вот в собственные ворота команда пропустила 45 мячей в 32 матчах.

    Вильярреал — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. «Жёлтая субмарина» уступила «Сельте» (0:3).

    До того команда подписала мировую с «Реал Сосьедадом» (2:2). При этом чуть ранее она натужно переиграла «Бетис» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Вильярреал» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Рауль Альбиоль, Алехандро Баена, Жерар Морено — травмированы. Эрик Байи — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Жёлтая субмарина» нынче не преуспевает в плане результатов. Вот только забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

    Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Вильярреал» победил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Жёлтая субмарина» намерена запрыгнуть в заветную пятерку.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Попугаи» сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эспаньол» на 7 зачетных баллов оторвалась от опасной зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один пункт. «Попугаи» не уступили «Валенсии» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Хетафе» (1:0). Плюс поединок с «Сельтой» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Брайан Оливан — травмирован.

    Состояние команды: «Попугаи» нынче прибавляют с каждым матчем. Команда до последней ничьей победила трижды кряду.

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    При этом «Эспаньол» не столь преуспевает в плане реализации. «Попугаи» настреляли 35 мячей в 32 матчах Примеры.

    В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и гандикап от опасной зоны можно смело назвать комфортным.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. «Попугаи» намерены зацепиться хотя бы за балл.

    Статистика для ставок

    • «Попугаи» не проигрывали в 5 своих последних поединках

    • И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Вильярреал» обыграл «Эспаньол» в 4 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Попугаи» нынче находятся на подъеме, однако традиционно неудачно противостоят «жёлтой субмарине».

    Ставка: Фора «Вильярреала» -1.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 5.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вильярреал — Эспаньол?

    Матч Вильярреал — Эспаньол состоится 27 апреля 2025 года в 17:15 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Вильярреал — Эспаньол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Вильярреала» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вильярреал — Эспаньол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Вильярреала» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вильярреал — Эспаньол?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вильярреал — Эспаньол?

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.

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    Вильярреал — Эспаньол: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 27.04.202517:15. «Вильярреал» не заметит «попугаев»
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