«Атлетико» возвращает себе лицо: победа над «Райо» — ответ на критику и сомнения

Стадион не успел ещё даже заполниться до конца, а табло уже горело 1:0. Гигант Александр Сёрлот, оказавшийся в старте после невыразительной игры команды в Лас-Пальмасе, отблагодарил тренера с первых минут. На 3-й минуте норвежец выиграл силовую борьбу у Лежёна и с близкого расстояния замкнул навес Джулиано Симеоне — восьмая голевая передача молодого аргентинца в сезоне.
Это был гол не только быстрый, но и символичный: команда Симеоне хотела забыть все неприятности последних недель, и начала с напора, который можно было бы принять за старт настоящего титульного похода — если бы от «Реала» их не отделяли 10 очков за пять туров до конца.
Сёрлот мог закрыть матч за полтайма
Норвежец устроил личную дуэль с вратарём гостей. Уже через две минуты после гола он пробил головой чуть выше ворот, а вскоре Барриос вывел его один на один — Баталья совершил спасение, которое войдёт в подборки лучших сейвов тура. А к 30-й минуте Сёрлот имел четвёртый шанс: очередной навес — очередной удар головой, мимо.
Это был футбол классического «Атлетико»: агрессивный, вертикальный, с высокой плотностью в центре и быстрым переводом на фланги. И хотя «Райо» не отказывался от прессинга, открываясь и создавая моменты (особенно старался Иси Паласон), защита хозяев действовала слаженно, а Ян Облак — в лучших традициях.
Гол Галлахера перед перерывом
Когда страсти чуть поутихли, на авансцену вышел Конор Галагер. Полузащитник, не всегда попадающий в старт, оказался в нужное время в нужном месте. На 45-й минуте Родриго де Поль подал с правого фланга, и Галлахер, вынырнув из-за спины защитника, пробил в противоход вратарю — 2:0. Момент классический, исполнение филигранное, эффект — максимальный.
Это был гол, который снял напряжение с трибун. С болельщиков, всё ещё не простивших команде провал в борьбе за чемпионство, и с самого Симеоне, под чьим руководством «Атлетико» в последние недели выглядел выжато. Но в этот вечер всё снова напоминало о его лучших годах в команде.
Облак против Паласона
Второй тайм начался с настоящего штурма «Райо». Иси Паласон, пожалуй, лучший в составе гостей, вновь вышел на ударную позицию после подачи с фланга и пробил головой — и вновь Облак спас. Это был тот Облак, которого мадридская публика привыкла считать одним из лучших вратарей десятилетия.
И всё же «Райо» продолжал давить, пользуясь вялостью правого фланга «Атлетико» и неаккуратными передачами в середине. Оскар Валентин бил с острого угла — снова Облак. А Рацю, подключившийся с глубины, пробил с лета — мимо.
Альварес поставил точку
На 61-й минуте Симеоне выпустил Гризманна вместо Сёрлота. Француз вышел с правильным настроем: уже через пять минут он бил после пятки Альвареса — Баталья снова был на высоте. Через пару минут Гризманн выскакивал один на один, но вратарь сыграл идеально чисто в подкате. Казалось, что день у Антуана не заладится. Но если не забить — то можно ассистировать.
На 77-й минуте Гризманн разрезал защиту, Альварес в одиночестве оказался перед воротами и хладнокровно пробил в дальний угол. 3:0 — сухо, стильно, с подчёркнутым превосходством.
«Атлетико» всё ещё здесь
Да, отставание от «Реала» велико, но этот матч был не про гонку за титул. Он — про контроль над собой, про возвращение к нормам, к которым приучил «Атлетико» своих болельщиков за десятилетие при Симеоне. В этой версии мадридцы всё ещё грозны, всё ещё стабильны, и готовы напоминать о себе в любой момент.
Календарь и таблица испанской Примеры
А «Райо» остаётся бороться за еврокубки — до седьмого места всего три очка. Но эта игра показала: до настоящей топ-команды дистанция у команды Иньиго Переса пока ощутимая.