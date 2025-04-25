«Атлетико» возвращает себе лицо: победа над «Райо» — ответ на критику и сомнения

После болезненного провала в Лас-Пальмасе «Атлетико» вернулся на родной стадион с одной целью — напомнить, кто здесь хозяин. В дерби против «Райо Вальекано» команда Диего Симеоне не оставила сомнений, одержав уверенную победу.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Райо Вальекано 3:0 Голы: 1:0 Александр Сёрлот (3'), 2:0 Конор Галлахер (45'), 3:0 Хулиан Альварес (77') Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман, Клеман Лангле, Хавьер Галан (Самуэл Лино, 81'), Маркос Льоренте, Пабло Барриос, Родриго Де Пауль (Коке, 81'), Конор Галлахер (Сесар Аспиликуэта, 81'), Джулиано Симеоне (Науэль Молина, 67'), Хулиан Альварес, Александр Сёрлот (Антуан Гризманн, 61') Райо Вальекано: Альфонсо Эспино (Хорхе де Фрутос, 68'), Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Ранди Нтекья (Серхио Гвардиола, 76'), Альваро Гарсия (Адриан Эмбарба, 83'), Оскар Валентин (Херард Гумбау, 68'), Унаи Лопес (Пеп Чаварриа, 68'), Пате Сисс, Иси Паласон, Pedro Diaz, Augusto Batalla Предупреждения: Андрей Рациу (66'), Augusto Batalla (79')

Стадион не успел ещё даже заполниться до конца, а табло уже горело 1:0. Гигант Александр Сёрлот, оказавшийся в старте после невыразительной игры команды в Лас-Пальмасе, отблагодарил тренера с первых минут. На 3-й минуте норвежец выиграл силовую борьбу у Лежёна и с близкого расстояния замкнул навес Джулиано Симеоне — восьмая голевая передача молодого аргентинца в сезоне.

Атлетико — Райо Вальекано globallookpress.com

Это был гол не только быстрый, но и символичный: команда Симеоне хотела забыть все неприятности последних недель, и начала с напора, который можно было бы принять за старт настоящего титульного похода — если бы от «Реала» их не отделяли 10 очков за пять туров до конца.

Сёрлот мог закрыть матч за полтайма

Норвежец устроил личную дуэль с вратарём гостей. Уже через две минуты после гола он пробил головой чуть выше ворот, а вскоре Барриос вывел его один на один — Баталья совершил спасение, которое войдёт в подборки лучших сейвов тура. А к 30-й минуте Сёрлот имел четвёртый шанс: очередной навес — очередной удар головой, мимо.

Это был футбол классического «Атлетико»: агрессивный, вертикальный, с высокой плотностью в центре и быстрым переводом на фланги. И хотя «Райо» не отказывался от прессинга, открываясь и создавая моменты (особенно старался Иси Паласон), защита хозяев действовала слаженно, а Ян Облак — в лучших традициях.

Гол Галлахера перед перерывом

Когда страсти чуть поутихли, на авансцену вышел Конор Галагер. Полузащитник, не всегда попадающий в старт, оказался в нужное время в нужном месте. На 45-й минуте Родриго де Поль подал с правого фланга, и Галлахер, вынырнув из-за спины защитника, пробил в противоход вратарю — 2:0. Момент классический, исполнение филигранное, эффект — максимальный.

Атлетико — Райо Вальекано globallookpress.com

Это был гол, который снял напряжение с трибун. С болельщиков, всё ещё не простивших команде провал в борьбе за чемпионство, и с самого Симеоне, под чьим руководством «Атлетико» в последние недели выглядел выжато. Но в этот вечер всё снова напоминало о его лучших годах в команде.

Облак против Паласона

Второй тайм начался с настоящего штурма «Райо». Иси Паласон, пожалуй, лучший в составе гостей, вновь вышел на ударную позицию после подачи с фланга и пробил головой — и вновь Облак спас. Это был тот Облак, которого мадридская публика привыкла считать одним из лучших вратарей десятилетия.

И всё же «Райо» продолжал давить, пользуясь вялостью правого фланга «Атлетико» и неаккуратными передачами в середине. Оскар Валентин бил с острого угла — снова Облак. А Рацю, подключившийся с глубины, пробил с лета — мимо.

Атлетико — Райо Вальекано globallookpress.com

Альварес поставил точку

На 61-й минуте Симеоне выпустил Гризманна вместо Сёрлота. Француз вышел с правильным настроем: уже через пять минут он бил после пятки Альвареса — Баталья снова был на высоте. Через пару минут Гризманн выскакивал один на один, но вратарь сыграл идеально чисто в подкате. Казалось, что день у Антуана не заладится. Но если не забить — то можно ассистировать.

На 77-й минуте Гризманн разрезал защиту, Альварес в одиночестве оказался перед воротами и хладнокровно пробил в дальний угол. 3:0 — сухо, стильно, с подчёркнутым превосходством.

Атлетико — Райо Вальекано globallookpress.com

«Атлетико» всё ещё здесь

Да, отставание от «Реала» велико, но этот матч был не про гонку за титул. Он — про контроль над собой, про возвращение к нормам, к которым приучил «Атлетико» своих болельщиков за десятилетие при Симеоне. В этой версии мадридцы всё ещё грозны, всё ещё стабильны, и готовы напоминать о себе в любой момент.

Календарь и таблица испанской Примеры

А «Райо» остаётся бороться за еврокубки — до седьмого места всего три очка. Но эта игра показала: до настоящей топ-команды дистанция у команды Иньиго Переса пока ощутимая.