Ювентус — Монца: ставку на чемпионат Италии по футболу

27 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Монца». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Монца», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.

При этом «Ювентус» лишь на один пункт отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 33 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы уступили «Парме» (0:1).

До того команда с трудом расправилась с «Лечче» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Ромой» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ювентус» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Федерико Гатти, Тён Копмейнерс, Самуэль Мбангула, Душан Влахович — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Ювентус» ныне смотрится не столь монолитно. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

Матчи с «Монцей» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ювентус» победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Туринцы априори обязаны обыгрывать аутсайдера.

«Монца»

Турнирное положение: «Брианцоли» уже одной ногой в Серии B. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Монца» на 11 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом забила команда всего 25 мячей в 33 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. «Брианцоли» уступили «Наполи» (0:1).

До того команда минимально уступила «Венеции». А вот поединок с «Комо» завершился поражением со счетом 1:3.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» добыла всего одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Кейта Бальде, Армандо Иццо, Кевин Зероли — травмированы.

Состояние команды: «Брианцоли» твердо стоят на вылет. Команда уступила в 4 своих последних матчах.

При этом «Монца» имеет весьма ненадежные тылы. Команда пропустила 57 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.

Команда не забивает уже 2 матча кряду. Да и в нынешней диспозиции «брианцоли» вряд ли могут рассчитывать на очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Монца» будет сражаться до последнего.

Статистика для ставок

«Монца» уступила в 4 своих последних матчах

«Ювентус» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

«Монца» в среднем забивает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Туринцы сражаются за выход в Лигу чемпионов, и наверняка будут активно атаковать.

«Брианцоли» имеют сложности в плане реализации, однако за здорово живешь очки туринцам не подарят.

Ставка: Обе забьют за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50