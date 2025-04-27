ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анатолий Бышовец«Старался быть не копией Стрельцова, а лучшей версией себя». Бышовец — о сборной СССР, работе в «Зените» и за рубежом ПСЖ — НиццаПровал перед выездом в Лондон. «Ницца» разрушила золотой сезон «ПСЖ» Скотт Мактоминей Итальянский триллер. «Интер» и «Наполи» устроили историческую битву за Скудетто
    Все новости спорта

    Забивать будут все!

    Ювентус — Монца: ставку на чемпионат Италии по футболу

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Монца Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Монца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рандаль Коло-Муани
    27 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Монца». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Монца», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 27 Апреля 2025 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 19:00 Монца

    Монца

  • Монца
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: Туринцы сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Ювентус» лишь на один пункт отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 33 матчах.

    Ювентус — Монца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы уступили «Парме» (0:1).

    До того команда с трудом расправилась с «Лечче» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Ромой» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ювентус» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Федерико Гатти, Тён Копмейнерс, Самуэль Мбангула, Душан Влахович — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Ювентус» ныне смотрится не столь монолитно. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

    Матчи с «Монцей» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ювентус» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Туринцы априори обязаны обыгрывать аутсайдера.

    «Монца»

    Турнирное положение: «Брианцоли» уже одной ногой в Серии B. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

    Причем «Монца» на 11 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом забила команда всего 25 мячей в 33 поединках чемпионата.

  • Итальянский триллер. «Интер» и «Наполи» устроили историческую битву за Скудетто
  • Шотландец Скотт Мактоминей стал ключевой фигурой в остросюжетной борьбе за титул в Серии А
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. «Брианцоли» уступили «Наполи» (0:1).

    До того команда минимально уступила «Венеции». А вот поединок с «Комо» завершился поражением со счетом 1:3.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» добыла всего одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Кейта Бальде, Армандо Иццо, Кевин Зероли — травмированы.

    Состояние команды: «Брианцоли» твердо стоят на вылет. Команда уступила в 4 своих последних матчах.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Монца» имеет весьма ненадежные тылы. Команда пропустила 57 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.

    Команда не забивает уже 2 матча кряду. Да и в нынешней диспозиции «брианцоли» вряд ли могут рассчитывать на очки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Монца» будет сражаться до последнего.

    Статистика для ставок

    • «Монца» уступила в 4 своих последних матчах

    • «Ювентус» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

    • «Монца» в среднем забивает меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Туринцы сражаются за выход в Лигу чемпионов, и наверняка будут активно атаковать.

    «Брианцоли» имеют сложности в плане реализации, однако за здорово живешь очки туринцам не подарят.

    Ставка: Обе забьют за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ювентус — Монца?

    Матч Ювентус — Монца состоится 27 апреля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ювентус — Монца?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ювентус — Монца?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ювентус — Монца?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ювентус — Монца?

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Милуоки — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Шнайдер — Севастова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Андреева — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нисикори — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Этчеверри — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Легечка — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Де Минор — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Киз — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ювентус — Монца: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 27.04.202519:00. Забивать будут все!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры