Ювентус — Монца: ставку на чемпионат Италии по футболу

Ювентус
Монца
«Ювентус»
Турнирное положение: Туринцы сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.
При этом «Ювентус» лишь на один пункт отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 33 матчах.
Ювентус — Монца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринцы уступили «Парме» (0:1).
До того команда с трудом расправилась с «Лечче» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Ромой» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ювентус» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Федерико Гатти, Тён Копмейнерс, Самуэль Мбангула, Душан Влахович — травмированы.
Состояние команды: «Ювентус» ныне смотрится не столь монолитно. Да и лазарет команды все никак не опустеет.
Матчи с «Монцей» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ювентус» победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Туринцы априори обязаны обыгрывать аутсайдера.
«Монца»
Турнирное положение: «Брианцоли» уже одной ногой в Серии B. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
Причем «Монца» на 11 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом забила команда всего 25 мячей в 33 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. «Брианцоли» уступили «Наполи» (0:1).
До того команда минимально уступила «Венеции». А вот поединок с «Комо» завершился поражением со счетом 1:3.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» добыла всего одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Кейта Бальде, Армандо Иццо, Кевин Зероли — травмированы.
Состояние команды: «Брианцоли» твердо стоят на вылет. Команда уступила в 4 своих последних матчах.
При этом «Монца» имеет весьма ненадежные тылы. Команда пропустила 57 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.
Команда не забивает уже 2 матча кряду. Да и в нынешней диспозиции «брианцоли» вряд ли могут рассчитывать на очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Монца» будет сражаться до последнего.
Статистика для ставок
- «Монца» уступила в 4 своих последних матчах
- «Ювентус» в среднем пропускает чуть реже гола за матч
- «Монца» в среднем забивает меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
- 3.40Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Динамо — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 3.75Барселона — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Туринцы сражаются за выход в Лигу чемпионов, и наверняка будут активно атаковать.
«Брианцоли» имеют сложности в плане реализации, однако за здорово живешь очки туринцам не подарят.
Ставка: Обе забьют за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50