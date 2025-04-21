«Торино» и «Удинезе» сыграют 21 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Удинезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрал 40 баллов и уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в 17 очков от зоны еврокубков (топ-6) и отрывом в 15 баллов от зоны вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура Серии А туринский клуб потерпел поражение от «Комо» (0:1).

Перед этим в 32-м туре национального первенства «Быки» на этот раз в домашних стенах набрали один балл, разойдясь миром с «Вероной» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Илич, Влашич, Ладзаро, Сапата, Нджие, Салама, Ильхан, Схюрс и Савва, дисквалифицирован — Сауль Коко.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Торино» не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, если учесть неудачную серию соперника в последнее время, а также фактор своего поля, они все же немалы.

Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрал те же, что и соперник, 40 баллов и также по сути лишился любых серьезных турнирных задач.

Команда занимает 11-е место и на 17 пунктов отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на 15 баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура Серии А клуб на собственной арене потерпел разгромное поражение от «Милана» — 0:4.

в своей предыдущей игре в 31-м туре национального чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах с результатом 0:1 оказались слабее «Дженоа» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Лукка, Алексис Санчес, Земура и Исаак Туре, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны, «Удинезе» проиграл, а в пяти последних матчах ни разу не выиграл.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, особенно на чужом поле, хотя не стоит забывать, что и нынешний соперник ничем не сильнее и при этом также лишен турнирной мотивации.

Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в семи из 10-ти последних матчей «Торино» забивали обе команды

в шести из восьми последних матчей «Удинезе» забивала только одна команда

в четырех последних матчах «Удинезе» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 2.95, победа «Удинезе» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.55.

Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в четырех последних матчах.

Ставка: «Торино» победит за 2.45.