1-й таймЛестер — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доминик Собослаи и Диогу Жота«Лестер» — «Ливерпуль». Онлайн Лаутаро Мартинес («Интер»)«Болонья» — «Интер». Онлайн ЦСКА — Крылья СоветовЦСКА — «Крылья Советов». Онлайн
    Все новости спорта

    Кто вспомнит вкус победы?

    Торино — Удинезе: прогноз и ставка на чемпионат Италии 21 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Торино Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Торино» — «Удинезе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Че Адамс
    «Торино» и «Удинезе» сыграют 21 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Удинезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Торино»

    Турнирное положение: «Торино» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрал 40 баллов и уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

    Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в 17 очков от зоны еврокубков (топ-6) и отрывом в 15 баллов от зоны вылета (18-20-я строчки).

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура Серии А туринский клуб потерпел поражение от «Комо» (0:1).

    Перед этим в 32-м туре национального первенства «Быки» на этот раз в домашних стенах набрали один балл, разойдясь миром с «Вероной» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Илич, Влашич, Ладзаро, Сапата, Нджие, Салама, Ильхан, Схюрс и Савва, дисквалифицирован — Сауль Коко.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Торино» не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, если учесть неудачную серию соперника в последнее время, а также фактор своего поля, они все же немалы.

    Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрал те же, что и соперник, 40 баллов и также по сути лишился любых серьезных турнирных задач.

    Команда занимает 11-е место и на 17 пунктов отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на 15 баллов опережает зону вылета (18-20-я строчки).

  • Месси, Неймар, Сане и еще семь звезд, которые в 2025-м могут стать свободными агентами
  • Предстоящее лето обещает жаркую трансферную интригу
  • 16/04/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура Серии А клуб на собственной арене потерпел разгромное поражение от «Милана» — 0:4.

    в своей предыдущей игре в 31-м туре национального чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах с результатом 0:1 оказались слабее «Дженоа» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Лукка, Алексис Санчес, Земура и Исаак Туре, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны, «Удинезе» проиграл, а в пяти последних матчах ни разу не выиграл.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Это говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, особенно на чужом поле, хотя не стоит забывать, что и нынешний соперник ничем не сильнее и при этом также лишен турнирной мотивации.

    Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из 10-ти последних матчей «Торино» забивали обе команды

    • в шести из восьми последних матчей «Удинезе» забивала только одна команда

    • в четырех последних матчах «Удинезе» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 2.95, победа «Удинезе» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.55.

    Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в четырех последних матчах.

    Ставка: «Торино» победит за 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торино — Удинезе?

    Матч Торино — Удинезе состоится 21 апреля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Торино — Удинезе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торино — Удинезе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торино — Удинезе?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торино — Удинезе?

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 2.95, победа «Удинезе» — в 3.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Брест — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Родина — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оклахома — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.76
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Торино — Удинезе: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 21.04.202513:30. Кто вспомнит вкус победы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры