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    «Чайки» удачно слетают в Лондон

    Брентфорд — Брайтон: прогноз и ставка (к. 2.63) на футбол, АПЛ, 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Брайтон»
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    Дэнни Уэлбек
    19 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Брайтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Апреля 2025 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
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    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Пчёлы» ходят в середняках АПЛ. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Брентфорд» на 11 очков отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 32 матчах.

    Брентфорд — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчёлы» не дали себя обидеть «Арсеналу» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Челси» (0:0). При этом чуть ранее она уступила набравшему ход «Ньюкаслу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Брентфорд» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Фабио Карвалью — травмирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Пчёлы» нынче смотрятся не столь выгодно. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.

    Матчи с «Брайтоном» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брентфорд» уступил 2 раза при 3 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены еще пободаться за выход в еврокубки. Да и оппонент в последних матчах выглядел бледновато.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брайтон» на 6 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Чайки» подписали мировую с «Лестером» (2:2).

    До того команда потерпела поражение от «Кристал Пэласа» (1:2). Да и поединок с «Астон Виллой» завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» добыл 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Джорджиньо Раттер, Йоэл Велтман — травмированы.

    Состояние команды: «Чайки» нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.

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    При этом «Брайтон» относительно преуспевает в плане реализации. «Чайки» настреляли 51 мяч в 32 матчах чемпионата Англии.

    В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Зато вполне эффективен Жоао Педро, отличившись 10 голами в АПЛ.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Чайки» явно способны подняться на пару строчек выше.

    Статистика для ставок

    • «Чайки» не побеждали в 5 своих последних матчах

    • «Брентфорд» не выигрывал в 3 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: «Чайки» явно способны прибавить во всех компонентах, плюс мотивированы прервать свой неудачный сериал.

    «Пчёлы» на данном этапе весьма нестабильны, плюс традиционно неудачно противостоят «чайкам».

    Ставка: Победа «Брайтона» за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Брентфорд — Брайтон?

    Матч Брентфорд — Брайтон состоится 19 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Брентфорд — Брайтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Брентфорд — Брайтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.63.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Брентфорд — Брайтон?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Брентфорд — Брайтон?

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.63.

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    Брентфорд — Брайтон: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 19.04.202517:00. «Чайки» удачно слетают в Лондон
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