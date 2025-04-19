Брентфорд
Брайтон энд Хоув Альбион
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Пчёлы» ходят в середняках АПЛ. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.
При этом «Брентфорд» на 11 очков отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 32 матчах.
Брентфорд — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчёлы» не дали себя обидеть «Арсеналу» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Челси» (0:0). При этом чуть ранее она уступила набравшему ход «Ньюкаслу» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Брентфорд» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Фабио Карвалью — травмирован.
Состояние команды: «Пчёлы» нынче смотрятся не столь выгодно. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.
Матчи с «Брайтоном» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брентфорд» уступил 2 раза при 3 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены еще пободаться за выход в еврокубки. Да и оппонент в последних матчах выглядел бледновато.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Брайтон» на 6 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Чайки» подписали мировую с «Лестером» (2:2).
До того команда потерпела поражение от «Кристал Пэласа» (1:2). Да и поединок с «Астон Виллой» завершился коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» добыл 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Джорджиньо Раттер, Йоэл Велтман — травмированы.
Состояние команды: «Чайки» нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.
При этом «Брайтон» относительно преуспевает в плане реализации. «Чайки» настреляли 51 мяч в 32 матчах чемпионата Англии.
В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Зато вполне эффективен Жоао Педро, отличившись 10 голами в АПЛ.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Чайки» явно способны подняться на пару строчек выше.
Статистика для ставок
- «Чайки» не побеждали в 5 своих последних матчах
- «Брентфорд» не выигрывал в 3 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают реже 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
- 1.87Порту — Фамаликан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.00Хайденхайм — Бавария: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 2.80Астон Вилла — Ньюкасл: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Чайки» явно способны прибавить во всех компонентах, плюс мотивированы прервать свой неудачный сериал.
«Пчёлы» на данном этапе весьма нестабильны, плюс традиционно неудачно противостоят «чайкам».
Ставка: Победа «Брайтона» за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38