19 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Брайтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчёлы» ходят в середняках АПЛ. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

При этом «Брентфорд» на 11 очков отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 32 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчёлы» не дали себя обидеть «Арсеналу» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Челси» (0:0). При этом чуть ранее она уступила набравшему ход «Ньюкаслу» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Брентфорд» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Фабио Карвалью — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Пчёлы» нынче смотрятся не столь выгодно. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.

Матчи с «Брайтоном» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брентфорд» уступил 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены еще пободаться за выход в еврокубки. Да и оппонент в последних матчах выглядел бледновато.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Брайтон» на 6 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Чайки» подписали мировую с «Лестером» (2:2).

До того команда потерпела поражение от «Кристал Пэласа» (1:2). Да и поединок с «Астон Виллой» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» добыл 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Джорджиньо Раттер, Йоэл Велтман — травмированы.

Состояние команды: «Чайки» нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.

При этом «Брайтон» относительно преуспевает в плане реализации. «Чайки» настреляли 51 мяч в 32 матчах чемпионата Англии.

В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Зато вполне эффективен Жоао Педро, отличившись 10 голами в АПЛ.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Чайки» явно способны подняться на пару строчек выше.

Статистика для ставок

«Чайки» не побеждали в 5 своих последних матчах

«Брентфорд» не выигрывал в 3 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Чайки» явно способны прибавить во всех компонентах, плюс мотивированы прервать свой неудачный сериал.

«Пчёлы» на данном этапе весьма нестабильны, плюс традиционно неудачно противостоят «чайкам».

Ставка: Победа «Брайтона» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38