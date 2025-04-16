16 апреля в 1/2 финала Кубка Белоруссии по футболу сыграют «Торпедо-БелАЗ» и «МЛ Витебск». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «МЛ Витебск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирное положение: Жодинцы новый сезон начали не столь ярко. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Торпедо-БелАЗ» в 4 стартовых матчах разжился лишь 6 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 2 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Торпедо-БелАЗ» нанес поражение дзержинскому «Арсеналу» (2:1).

До того команда не сумела одолеть «Слуцк» (0:0). Да и поединок с минским «Динамо» завершился подписанием мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Торпедо-БелАЗ» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Жодинцы наверняка будут бороться за чемпионский титул. Да и в Кубке страны цели у команды самые высокие.

Причем «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает с конца января. Да и подбор игроков у жодинского клуба вполне-себе качественный.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена соорудить комфортный голевой задел перед ответным матчем.

«МЛ Витебск»

Турнирное положение: Новичок элиты выдал шикарный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «МЛ Витебск» в 4 матчах чемпионата набрал 10 зачетных пунктов. А вот в свои ворота команда пропустила всего 2 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Витебляне учинили разгром «Нафтану» (3:0).

До того команда по всем статьям переиграла брестское «Динамо» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с дзержинским «Арсеналом» (2:2).

При этом «МЛ Витебск» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Витебляне вполне преуспевают в плане реализации. Команда в новом чемпионате отличилась 8 результативными выстрелами.

При этом «МЛ Витебск» не пропускал в двух своих последних матчах. Да и не проигрывает команда уже полгода.

Главной проблемой команды является дефицит опыта встреч на столь высоком уровне. Однако в Кубке Белоруссии витебляне явно намерены побороться за проход в финал.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «МЛ Витебск» постарается дать бой более опытному сопернику.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«МЛ Витебск» не пропускал в 2 своих последних поединках

Жодинцы забивают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 6.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

Прогноз: «Торпедо-БелАЗ» выглядит монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальным гостям может банально не хватить опыта, да и оппонент способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗа» в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50