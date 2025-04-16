«Интер» на своем поле сыграет против «Баварии» 16 апреля в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» выиграл со счетом 2:1 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в полуфинал ему достаточно даже сыграть вничью.

Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла четвертую позицию, поэтому избежала стыковых поединков, а на стадии 1/8 финала справилась с «Фейеноордом».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 32-го тура итальянского первенства «Интер» одержал крупную победу над «Кальяри» с результатом 3:1.

В своем национальном чемпионате коллектив находится на первой позиции с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя «Наполи», у которого есть игра в запасе.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Думфрис, Карбони, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер» ни разу не проиграл при восьми победах и трех ничьих.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, но и это будет непросто, если учесть класс соперника.

Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с семью голами.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» потерпела поражение в первом матче на своем поле со счетом 1:2, поэтому для выхода в полуфинал ей обязательно нужно побеждать.

Команда заняла 12-ю позицию в основном раунде турнира, после чего в стыковых поединках прошла шотландский «Селтик», а на стадии 1/8 финала — соотечественников из «Байера».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» потеряла очки, сыграв вничью с «Боруссией» Дортмунд (2:2).

В своем национальном первенстве коллектив занимает первую строчку по итогам 29-ти матчей с отрывом в шесть баллов от ближайшего преследователя «Байера».

Не сыграют: травмированы — Нойер, Бухманн, Мусиала, Упамекано, Ито и Дэвис, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух предыдущих поединках в разных турнирах «Бавария» не выиграла, а в пяти последних матчах выиграла лишь дважды.

Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на победу и проход в полуфинал, особенно на чужом поле против соперника, который набрал отличный ход.

Гарри Кейн — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Интер» выиграл

в четырех последних матчах «Баварии» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Баварии» забивали больше 3,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.70, победа «Интера» — в 2.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

Между тем, такой же сценарий был реализован в трех последних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Баварии».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70