14 апреля в 42-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Халл Сити» и «Ковентри». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Халл Сити» — «Ковентри», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Халл Сити»

Турнирное положение: после 41-го тура «Халл Сити» идет 19-м в таблице Чемпионшипа с 44 очками.

Последние матчи: игра против «Уотфорда» не очень получилась у команды Рубена Селлеса, «Халл Сити» потерпел поражение в гостях от «Уотфорда» (0:1), хотя и владел преимуществом на протяжении всего матча, но не смог реализовать свои моменты, тогда как соперник использовал чуть ли не единственный шанс забить.

Ранее была победа в гостях над «Шеффилд Уэндсей» (1:0) и поражение дома от «Лутона» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Матазо (п), Миллар (п), Омур (п), Беллуми (п).

Состояние команды: в декабре команду возглавил испанец Селлес и результаты «Халл Сити» значительно улучшились. В пяти последних турах «Халл Сити» смог набрать 7 очков и немного оторваться от зоны вылета.

«Ковентри»

Турнирное положение: сейчас «Ковентри» занимает шестое место в таблице Чемпионшипа с 62 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 41-м туре Чемпионшипа команда Фрэнка Лэмпарда с огромным трудом победила на своем поле «Портсмут» со счетом 1:0.

Владея преимуществом на протяжении всей встречи, «Ковентри» смог забить лишь в компенсированное время после точного удара ветерана Патерсона, для которого этот мяч стал первым в сезоне.

До этого случилось поражение на своем поле от «Бернли» (1:2) и в гостях от «Шеффилд Юнайтед» (1:3).

Не сыграют: травмирован — Довен (в).

Состояние команды: после назначения на пост главного тренера Лэмпарда «Ковентри» очень резко спуртовал и включился в борьбу за выход в АПЛ. Два поражения от конкурентов («Бернли» и «ШЮ») немного пошатнули эти шансы, но все равно «Ковентри» продолжает идти в плей-офф Чемпионшипа.

Статистика для ставок

В первом круге «Ковентри» победил дома (2:1)

В прошлом сезоне «Халл Сити» сыграл вничью на своем поле (1:1), но выиграл в гостях (3:2)

В позапрошлом сезоне «Халл» был сильнее дома (3:2), а на выезде сыграл вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Халл Сити» дают 2,60, а на «Ковентри» — 2,80, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,04.

Прогноз: гости к этому матчу подходят почти без потерь в составе, тогда как у «Халла» отсутствует несколько важных футболистов. В прошлом туре «Ковентри» снова победил, показав, что команда миновала небольшой спад, и готова включиться в борьбу за выход в АПЛ. «Ковентри» вряд ли уступит в этом матче, у него опытный и мастеровитый состав, а Лэмпард обладает гораздо большим опытом, чем Селлес.

Основная ставка: победа «Ковентри» с форой 0 за 1,98.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с победой гостей.

Дополнительная ставка: чистая победа «Ковентри» за 2,80.