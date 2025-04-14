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    Команда Лэмпарда будет настроена серьезно

    Халл Сити — Ковентри. Ставка (к. 1.98) и прогноз на английский Чемпионшип 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Ковентри»
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    Фрэнк Лэмпард
    14 апреля в 42-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Халл Сити» и «Ковентри». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Халл Сити» — «Ковентри», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Апреля 2025 года

    Халл Сити

  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 22:00 Ковентри Сити

    Ковентри Сити

  • Ковентри
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    «Халл Сити»

    Турнирное положение: после 41-го тура «Халл Сити» идет 19-м в таблице Чемпионшипа с 44 очками.

    Последние матчи: игра против «Уотфорда» не очень получилась у команды Рубена Селлеса, «Халл Сити» потерпел поражение в гостях от «Уотфорда» (0:1), хотя и владел преимуществом на протяжении всего матча, но не смог реализовать свои моменты, тогда как соперник использовал чуть ли не единственный шанс забить.

    Халл Сити — Ковентри Сити: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в гостях над «Шеффилд Уэндсей» (1:0) и поражение дома от «Лутона» (0:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Матазо (п), Миллар (п), Омур (п), Беллуми (п).

    Состояние команды: в декабре команду возглавил испанец Селлес и результаты «Халл Сити» значительно улучшились. В пяти последних турах «Халл Сити» смог набрать 7 очков и немного оторваться от зоны вылета.

    «Ковентри»

    Турнирное положение: сейчас «Ковентри» занимает шестое место в таблице Чемпионшипа с 62 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 41-м туре Чемпионшипа команда Фрэнка Лэмпарда с огромным трудом победила на своем поле «Портсмут» со счетом 1:0.

    Владея преимуществом на протяжении всей встречи, «Ковентри» смог забить лишь в компенсированное время после точного удара ветерана Патерсона, для которого этот мяч стал первым в сезоне.

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    До этого случилось поражение на своем поле от «Бернли» (1:2) и в гостях от «Шеффилд Юнайтед» (1:3).

    Не сыграют: травмирован — Довен (в).

    Состояние команды: после назначения на пост главного тренера Лэмпарда «Ковентри» очень резко спуртовал и включился в борьбу за выход в АПЛ. Два поражения от конкурентов («Бернли» и «ШЮ») немного пошатнули эти шансы, но все равно «Ковентри» продолжает идти в плей-офф Чемпионшипа.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Ковентри» победил дома (2:1)

    • В прошлом сезоне «Халл Сити» сыграл вничью на своем поле (1:1), но выиграл в гостях (3:2)

    • В позапрошлом сезоне «Халл» был сильнее дома (3:2), а на выезде сыграл вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Халл Сити» дают 2,60, а на «Ковентри» — 2,80, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,04.

    Прогноз: гости к этому матчу подходят почти без потерь в составе, тогда как у «Халла» отсутствует несколько важных футболистов. В прошлом туре «Ковентри» снова победил, показав, что команда миновала небольшой спад, и готова включиться в борьбу за выход в АПЛ. «Ковентри» вряд ли уступит в этом матче, у него опытный и мастеровитый состав, а Лэмпард обладает гораздо большим опытом, чем Селлес.

    Основная ставка: победа «Ковентри» с форой 0 за 1,98.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с победой гостей.

    Дополнительная ставка: чистая победа «Ковентри» за 2,80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Халл Сити — Ковентри?

    Матч Халл Сити — Ковентри состоится 14 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Чемпионшип.

    Какой прогноз на матч Халл Сити — Ковентри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Ковентри» выиграет с форой 0.

    Какую сделать ставку на матч Халл Сити — Ковентри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Ковентри» выиграет с форой 0» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Халл Сити — Ковентри?

    Смотреть матч турнира Чемпионшип в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Халл Сити — Ковентри?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Халл Сити» дают 2,60, а на «Ковентри» — 2,80, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

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    Халл Сити — Ковентри: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 14.04.202522:00. Команда Лэмпарда будет настроена серьезно
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