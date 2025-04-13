Осасуна
Жирона
«Осасуна»
Турнирное положение: Памплонцы бьются за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.
При этом «Осасуна» на 7 очков оторвался от зоны вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 30 матчах.
Осасуна — Жирона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Памплонцы подписали мировую с «Леганесом» (1:1).
До того команда дала бой «Атлетику» (0:0). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Барселоне» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Осасуна» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Бриан Сарагоса — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Памплонцы нынче откровенно не впечатляют. Вот только забивает команда в среднем фактически гол за матч.
Матчи с «Жироной» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Осасуна» победила 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Памплонцы уступили каталонцам в 3 последних очных поединках.
«Жирона»
Турнирное положение: «Жиронцы» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Жирона» на 6 зачетных баллов оторвалась от зоны вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 46 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Жиронцы» уступили «Алавесу» (0:1).
До того команда потерпела поражение от «Барселоны» (1:4). А вот поединок с «Валенсией» завершился боевым паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Жирона» добыла 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Брайан Хиль — травмирован.
Состояние команды: «Жиронцы» нынче переживают крайне сложный период. Команда не побеждает уже больше 2 месяцев.
При этом «Жирона» не столь преуспевает в плане реализации. «Жиронцы» настреляли 37 мяча в 30 матчах чемпионата Испании.
В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и «Осасуна» нынче также находится не в лучших кондициях.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Жиронцы» намерены как можно скорее вернуться на победный путь.
Статистика для ставок
- «Жиронцы» в 3 последних очных поединках одолели «Осасуну»
- И те, и другие в среднем забивают чуть чаще гола за матч
- Обе команды не побеждают уже больше 2 месяцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 3.85Оренбург — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.88Леганес — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Пари НН — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Прогноз: «Жиронцы» выглядят монолитнее соперника, так что явно будут активны в атаке.
«Осасуна» на текущем этапе крайне нестабильна, к тому же традиционно неудачно играет с «Жироной».
Ставка: Победа «Жироны» за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10