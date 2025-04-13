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    Вернется ли «Жирона» на победный путь?

    Осасуна — Жирона. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Примера, 13 апреля 2025 года

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    Виктор Цыганков
    13 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Жирона». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Апреля 2025 года

    Осасуна

  • Памплона
    •  Осасуна 15:00 Жирона

    Жирона

  • Жирона
    •

    «Осасуна»

    Турнирное положение: Памплонцы бьются за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Осасуна» на 7 очков оторвался от зоны вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 30 матчах.

    Осасуна — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Памплонцы подписали мировую с «Леганесом» (1:1).

    До того команда дала бой «Атлетику» (0:0). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Барселоне» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Осасуна» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Бриан Сарагоса — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Памплонцы нынче откровенно не впечатляют. Вот только забивает команда в среднем фактически гол за матч.

    Матчи с «Жироной» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Осасуна» победила 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Памплонцы уступили каталонцам в 3 последних очных поединках.

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жиронцы» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Жирона» на 6 зачетных баллов оторвалась от зоны вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 46 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Жиронцы» уступили «Алавесу» (0:1).

    До того команда потерпела поражение от «Барселоны» (1:4). А вот поединок с «Валенсией» завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Жирона» добыла 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Брайан Хиль — травмирован.

    Состояние команды: «Жиронцы» нынче переживают крайне сложный период. Команда не побеждает уже больше 2 месяцев.

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    При этом «Жирона» не столь преуспевает в плане реализации. «Жиронцы» настреляли 37 мяча в 30 матчах чемпионата Испании.

    В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и «Осасуна» нынче также находится не в лучших кондициях.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Жиронцы» намерены как можно скорее вернуться на победный путь.

    Статистика для ставок

    • «Жиронцы» в 3 последних очных поединках одолели «Осасуну»

    • И те, и другие в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • Обе команды не побеждают уже больше 2 месяцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Жиронцы» выглядят монолитнее соперника, так что явно будут активны в атаке.

    «Осасуна» на текущем этапе крайне нестабильна, к тому же традиционно неудачно играет с «Жироной».

    Ставка: Победа «Жироны» за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Осасуна — Жирона?

    Матч Осасуна — Жирона состоится 13 апреля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Какой прогноз на матч Осасуна — Жирона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Осасуна — Жирона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.10.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Осасуна — Жирона?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Осасуна — Жирона?

    Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

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    Осасуна — Жирона: прогноз и ставка за 3.10, статистика, коэффициенты матча 13.04.202515:00. Вернется ли «Жирона» на победный путь?
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