13 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Жирона». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: Памплонцы бьются за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

При этом «Осасуна» на 7 очков оторвался от зоны вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Памплонцы подписали мировую с «Леганесом» (1:1).

До того команда дала бой «Атлетику» (0:0). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Барселоне» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Осасуна» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Бриан Сарагоса — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Памплонцы нынче откровенно не впечатляют. Вот только забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Матчи с «Жироной» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Осасуна» победила 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Памплонцы уступили каталонцам в 3 последних очных поединках.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жиронцы» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Жирона» на 6 зачетных баллов оторвалась от зоны вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 46 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Жиронцы» уступили «Алавесу» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Барселоны» (1:4). А вот поединок с «Валенсией» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Жирона» добыла 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Брайан Хиль — травмирован.

Состояние команды: «Жиронцы» нынче переживают крайне сложный период. Команда не побеждает уже больше 2 месяцев.

При этом «Жирона» не столь преуспевает в плане реализации. «Жиронцы» настреляли 37 мяча в 30 матчах чемпионата Испании.

В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и «Осасуна» нынче также находится не в лучших кондициях.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Жиронцы» намерены как можно скорее вернуться на победный путь.

Статистика для ставок

«Жиронцы» в 3 последних очных поединках одолели «Осасуну»

И те, и другие в среднем забивают чуть чаще гола за матч

Обе команды не побеждают уже больше 2 месяцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Жиронцы» выглядят монолитнее соперника, так что явно будут активны в атаке.

«Осасуна» на текущем этапе крайне нестабильна, к тому же традиционно неудачно играет с «Жироной».

Ставка: Победа «Жироны» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10