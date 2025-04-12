12 апреля в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Брентфорд». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «канониры» уже вряд ли смогут претендовать на чемпионский титул в этом сезоне.

В настоящий момент лондонская команда имеет в своем активе 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице, но отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 11 баллов.

«Оружейники» за 31 игру смогли забить 56 мячей, а пропустили всего 26.

Последние матчи: среди недели коллектив из Лондона разгромил «Реал» (3:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

До этого «красные» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и выиграли у «Фулхэма» (2:1) и «Челси» (1:0).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последнее поражение у лондонцев было еще 22 февраля от «Вест Хэма» (0:1).

Не сыграют: в лазарете команды из столицы Англии находятся Такехиро Томиясу, Кай Хаверц, Габриэль Жезус, Габриэл и Рикардо Калафьори.

Состояние команды: столичный коллектив может полностью настраиваться на Лигу чемпионов, где у подопечных Микеля Артеты есть отличные шансы на выход уже в полуфинал, а там и до победы рукой подать.

В чемпионате Англии «Арсенал», скорее всего, станет вторым. До чемпионства далеко, но и отрыв от третьей позиции также имеется. В целом, сезон для «Арсенала» может получится неплохим, но безтрофейным.

«Брентфорд»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком текущего сезона чемпионата Англии.

Сейчас в активе «пчел» 42 зачетных балла и 12-я строчка в турнирной таблице.

Коллектив из Брентфорда смог забить 51 мяч, а пропустил целых 47.

Последние матчи: в прошлых турах брентфордцы сыграли вничью с «Челси» (0:0) и проиграли «Ньюкаслу» (1:2).

До этого команда из округа Хаунслоу на западе Большого Лондона смогла победить «Борнмут» (2:1).

Перед этим же брентфордский коллектив уступил «Астон Вилле» (0:1) и поделил очки с «Эвертоном» (1:1).

Не сыграют: травмированы Фабио Карвалью, Игор Тьяго и Джошуа Да Силва.

Состояние команды: по сути, «Брентфорд» уже может спокойно доигрывать сезон. Подопечные Томаса Франка абсолютно ни на что не претендуют и точно завершат сезон в середине турнирной таблицы.

В прошлом сезоне «Брентфорд» финишировал только 16-м, а в этом главное улучшить данный показатель и двигаться поступательно вверх.

Статистика для ставок

«Арсенал» не проигрывает на протяжении 8 матчей

«Брентфорд» выиграл только 1 из последних 5 матчей

в последней очной игре «Арсенал» на выезде переиграл «Брентфорд» со счетом 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.15, а победа «Брентфорда» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: «Арсенал» сильнее своего соперника и должен побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Арсенала» с форой-1 за 2.00.

Прогноз: команды много забивают в этом сезоне, поэтому можно ждать результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3 за 2.20.