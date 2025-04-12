ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»24-й тур РПЛ. Кечинов верит, что «Краснодар» выстоит в Петербурге, Панченко уверен в победе «Динамо» в Нижнем Игорь Колыванов«Бездарная игра Мадрида». Колыванов — о первых четвертьфиналах Лиги чемпионов Александр ВолкановскиПимблетт нокаутирует Чендлера, Лопес станет чемпионом — прогнозы звезд ММА на UFC 314
    Все новости спорта

    Будут ли у «Арсенала» проблемы с «Брентфордом»?

    Арсенал — Брентфорд: прогноз и ставка за 2.00 на АПЛ 12 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Брентфорд Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Брентфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деклан Райс («Арсенал»)
    12 апреля в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Брентфорд». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Апреля 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 19:30 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «канониры» уже вряд ли смогут претендовать на чемпионский титул в этом сезоне.

    В настоящий момент лондонская команда имеет в своем активе 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице, но отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 11 баллов.

    Арсенал Лондон — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    «Оружейники» за 31 игру смогли забить 56 мячей, а пропустили всего 26.

    Последние матчи: среди недели коллектив из Лондона разгромил «Реал» (3:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

    До этого «красные» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и выиграли у «Фулхэма» (2:1) и «Челси» (1:0).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Последнее поражение у лондонцев было еще 22 февраля от «Вест Хэма» (0:1).

    Не сыграют: в лазарете команды из столицы Англии находятся Такехиро Томиясу, Кай Хаверц, Габриэль Жезус, Габриэл и Рикардо Калафьори.

    Состояние команды: столичный коллектив может полностью настраиваться на Лигу чемпионов, где у подопечных Микеля Артеты есть отличные шансы на выход уже в полуфинал, а там и до победы рукой подать.

    В чемпионате Англии «Арсенал», скорее всего, станет вторым. До чемпионства далеко, но и отрыв от третьей позиции также имеется. В целом, сезон для «Арсенала» может получится неплохим, но безтрофейным.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком текущего сезона чемпионата Англии.

    Сейчас в активе «пчел» 42 зачетных балла и 12-я строчка в турнирной таблице.

  • Семь шагов, которые решат судьбу «Арсенала». Исправит ли Берта ошибки прошлого?
  • Будущее «Арсенала» сильно зависит от решений нового спортивного директора
  • Вчера

    • Коллектив из Брентфорда смог забить 51 мяч, а пропустил целых 47.

    Последние матчи: в прошлых турах брентфордцы сыграли вничью с «Челси» (0:0) и проиграли «Ньюкаслу» (1:2).

    До этого команда из округа Хаунслоу на западе Большого Лондона смогла победить «Борнмут» (2:1).

    Перед этим же брентфордский коллектив уступил «Астон Вилле» (0:1) и поделил очки с «Эвертоном» (1:1).

    Не сыграют: травмированы Фабио Карвалью, Игор Тьяго и Джошуа Да Силва.

    Состояние команды: по сути, «Брентфорд» уже может спокойно доигрывать сезон. Подопечные Томаса Франка абсолютно ни на что не претендуют и точно завершат сезон в середине турнирной таблицы.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В прошлом сезоне «Брентфорд» финишировал только 16-м, а в этом главное улучшить данный показатель и двигаться поступательно вверх.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» не проигрывает на протяжении 8 матчей

    • «Брентфорд» выиграл только 1 из последних 5 матчей

    • в последней очной игре «Арсенал» на выезде переиграл «Брентфорд» со счетом 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.15, а победа «Брентфорда» — в 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: «Арсенал» сильнее своего соперника и должен побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой-1 за 2.00.

    Прогноз: команды много забивают в этом сезоне, поэтому можно ждать результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Арсенал — Брентфорд?

    Матч Арсенал — Брентфорд состоится 12 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Какой прогноз на матч Арсенал — Брентфорд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Арсенала с форой-1.

    Какую сделать ставку на матч Арсенал — Брентфорд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Арсенала с форой-1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал — Брентфорд?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Арсенал — Брентфорд?

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.15, а победа «Брентфорда» — в 5.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Музетти — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урал — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Самсунспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.23
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бёрнли — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Филадельфия — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Арсенал — Брентфорд: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 12.04.202519:30. Будут ли у «Арсенала» проблемы с «Брентфордом»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры