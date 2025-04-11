11 апреля в матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Реймс». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Реймс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком текущего сезона французской Лиги 1.

В настоящий момент «кроваво-золотые» имеют в своем активе 42 очка и занимают девятое место в турнирной таблице.

Коллектив из Ланса смог 32 раза поразить ворота соперника и 30 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах лансовский коллектив смог победить «Сент-Этьен» (1:0), но проиграл «Лиллю» (0:1).

До этого «Ланс» выиграл у «Ренна» (1:0) и «Марселя» (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Перед этим же подопечные Уилла Стилла проиграли четыре игры подряд — «Гавру» (3:4), «Нанту» (1:3), «Страсбуру» (0:2) и «Ницце» (0:2).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Жереми Агбонифо, Йоаннер Чавес, Жонатан Гради, Денис Петрич, Реми Ласкари и Мартин Сатриано. Также дисквалифицирован Нил Эль Айнауи.

Состояние команды: в принципе, текущий сезон можно считать для «Ланса» завершенным. Команда уже особо ни за что не борется и будет просто доигрывать оставшиеся матчи.

В настоящий момент «Ланс» на шесть баллов отстает от зоны еврокубков и на 16 очков опережает зону вылета. Коллектив может чувствовать себя спокойно.

«Реймс»

Турнирное положение: коллектив из Реймса в текущем сезоне борется за то, чтобы остаться в Лиге 1.

Сейчас в активе команды из одноименного города 26 зачетных баллов и только 16-е место в турнирной таблице.

«Красно-белые» за 28 матчей забили 29 мячей, а пропустили целых 42.

Последние матчи: в прошлых турах «Реймс» проиграл «Страсбургу» (0:1), но выиграл у «Марселя» (3:1).

Также подопечные Луки Элснера смогли пробиться в финал Кубка Франции, одолев «Канн» (2:1). В главном матче турнира они сыграют с «ПСЖ».

Перед этим реймсский коллектив также сыграл вничью с «Брестом» (0:0), но проиграл «Осеру» (0:2) и «Монако» (0:3).

Не сыграют: травмированы Мохамед Дарами, Мамаду Дьякон, Габриэль Москардо, Яя-Кадер Фофана и Реда Хадра. Дисквалифицирован же Седрик Кипре.

Состояние команды: все оставшиеся игры являются важнейшими для «Реймса». Команде необходимо непременно набирать очки, чтобы выполнить задачу и остаться в элите французского футбола.

Сейчас «Реймс» отстает всего на один балл от спасительной зоны, поэтому все в руках и ногах футболистов. А вот за Кубок, несмотря на выход в финал, будет зацепиться сложно, поскольку в соперниках грозный «ПСЖ».

Статистика для ставок

«Ланс» не играет вничью на протяжении 13 матчей

«Реймс» выиграл 2 из последних 3 матчей

в последней очной игре «Ланс» на выезде переиграл «Реймс» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.90, а победа «Реймса» — в 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: команды в последнее время играют отнюдь не результативно, поэтому вряд ли смогут пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2 за 3.05.

Прогноз: «Реймсу» в этой игре очки намного важнее, поэтому он может вполне не проиграть.

Ставка: победа «Реймса» или ничья за 2.35.