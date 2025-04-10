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    Легия — Челси: прогноз ставки (к. 1.90) на футбол, Лига конференций, 10 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Легия» — «Челси»
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    «Брентфорд» — «Челси»
    Польская «Легия» сыграет против английского «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 апреля, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 10 Апреля 2025 года

    Легия

  • Варшава
    •  Легия 19:45 Челси

    Челси

  • Лондон
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    «Легия»

    Путь в плей-офф: «Легия» в 1/8 финала Лиги конференций оказалась сильнее норвежского «Мольде» (2:0 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).

    Последние матчи: В последних встречах польского чемпионата «Легия» выиграла у «Гурника» (2:1), сыграла вничью с командой «Погонь» (0:0) и проиграла клубу «Ракув» (2:3).

    Легия — Челси: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустит Ян Зиолковски, не выйдёт на поле Артур Енджейчик, у которого было удаление в предыдуще матче Лиги конференций. С травмой колена из строя выбыл Ян Лещинский, у Марка Гуаля — мышечная травма.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Легия» одержала три победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела одно поражение.

    «Челси»

    Путь в плей-офф: «Челси» продолжает побеждать в Лиге конференций, сначала 6 побед в основной сетке еврокубка, теперь ещё две победы в плей-офф. В 1/8 финала лондонцы нанесли поражение датскому «Копенгагену» (1:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

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  • Вчера

    • Последние матчи: После поединка с «Копенгагеном», английский клуб сыграл три матча в АПЛ: «Челси» выиграл у «Тоттенхэма» (1:0), сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0) и проиграл «Арсеналу» (0:1).

    Не сыграют: Лазарет лондонского клуба также пополнен игроками, с различными травмами из строя выбыли Давид Фофана, Омари Келлиман, дисквалифицирован Михаил Мудрик.

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    Состояние команды: В последних матчах «Челси» одержал три победы, сыграл вничью одну встречу и один поединок проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Легия» одержала три победы в последних пяти матчах

    • «Челси» одержал 8 побед в Лиге конференций

    • «Легия» и «Челси» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.30, а победа «Легия» — в 5.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: «Челси» не должен столкнуться с серьёзным споротивлением со стороны польской команды. Лондонский клуб считается основным претендентом на победу в Лиге конференции, к тому же «аристократы» одержали 8 побед в 8 матчах еврокубка. Ставим на победу представителя английской Премьер-лиги.

    Ставка: Фора «Челси» (-1) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух и более голов, как показывает практика последних встреч.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.72.

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