В этом экспрессе проанализируем встречу чемпионата Грузии, а также матчи групповом этапа ЧМ-2026. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.35.

Иран — Новая Зеландия

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. Групповой этап

Иран уверенно прошёл квалификационный этап, заняв первое место в группе вместе с Узбекистаном и Катаром. Перед стартом турнира подопечные Амира Галенои провели четыре товарищеских матча, в которых одержали три победы: над Мали (2:0), Гамбией (3:1) и Коста-Рикой (5:0). Единственное поражение было зафиксировано в игре с Нигерией (1:2). За этот период иранцы забили 11 мячей.

Иран традиционно делает ставку на прагматичный футбол и надёжную оборону. Команда использует схему 5-2-1-2, в которой ключевая роль отводится дисциплине.

Сборная Новой Зеландии возвращается на чемпионат мира впервые с 2010 года. В отборочном цикле команда выглядела крайне уверенно, доминируя над соперниками из зоны Океании и демонстрируя высокую результативность — в среднем 5,8 забитых мяча за матч при минимальном количестве пропущенных. Однако стоит учитывать низкий уровень сопротивления в регионе.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В товарищеских матчах перед турниром новозеландцы столкнулись с серьёзными трудностями. Команда проиграла четыре из пяти последних встреч. Главной надеждой сборной остаётся опытный нападающий Крис Вуд из «Ноттингем Форест», а также ряд ветеранов, имеющих опыт выступления на международной арене. Однако в целом состав Новой Зеландии испытывает дефицит игроков высокого уровня, способных стабильно создавать и реализовывать моменты.

Ставка: Победа Ирана за 1.78.

Франция — Сенегал

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. Групповой этап

Сборная Франции подходит к чемпионату мира в статусе одного из главных фаворитов турнира. Эпоха Дидье Дешама постепенно движется к завершению, и после мундиаля команду, по информации ряда источников, может возглавить Зинедин Зидан. На этом фоне нынешний тренерский штаб стремится завершить цикл на максимально высокой ноте.

Результаты последних крупных турниров подтверждают стабильность французской сборной: трёхцветные завоевали серебро на чемпионате мира 2022 года и бронзу на Евро-2024. В квалификации к текущему мундиалю команда Дешама уверенно прошла отбор, набрав 16 очков в шести матчах и не встретив серьёзного сопротивления.

В рамках подготовки к турниру Франция провела несколько контрольных встреч, в которых обыграла сильных соперников, включая Бразилию (2:1) и Колумбию (3:1). В то же время поражение от Кот-д’Ивуара (1:2) выявило определённые проблемы в оборонительных построениях.

Сборная Сенегала подходит к турниру в статусе одного из самых организованных представителей африканского футбола. Команда выиграла Кубок Африки, пропустив по ходу турнира минимальное количество голов, и вновь подтвердила свой высокий уровень в отборочном цикле, набрав 24 очка в десяти матчах.

Под руководством Папа Тьява сенегальцы делают ставку на дисциплину, плотную оборону и быстрые вертикальные атаки. Главным креативным элементом остаётся Садио Мане, который с возрастом стал действовать глубже и чаще участвовать в развитии атак. На острие атаки ожидается появление Николаса Джексона, чья задача — создавать давление на оборону соперника и использовать быстрые контратаки.

Сенегал уже не раз доказывал способность навязывать борьбу фаворитам. Исторический успех на чемпионате мира 2002 года, когда африканская команда обыграла действующих чемпионов мира французов, остаётся важным символом для нынешнего поколения игроков. Хотя повторить тот результат будет крайне сложно.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.67.

«Дила» — «Спаэри»

Футбол. Чемпионат Грузии

«Дила» проводит далеко не лучший сезон и после 17 туров занимает восьмое место в таблице, имея в активе 20 очков. Команда добилась шести побед и дважды сыграла вничью, однако текущая форма оставляет желать лучшего. В последних пяти матчах коллектив потерпел четыре поражения и лишь один раз сумел избежать неудачи. Особенно тяжело даются домашние встречи — в восьми играх на своём поле «Дила» одержала всего две победы.

Проблемы команды заметны и по статистике результативности. За 17 туров клуб забил лишь 15 мячей и пропустил 18, что указывает на низкую эффективность в атаке при далеко не безошибочной обороне. В среднем команда выглядит осторожно, но при этом часто не справляется с реализацией и допускает результативные ошибки у своих ворот.

«Спаэри» располагается строчкой выше и имеет минимальное преимущество в турнирной таблице. После 17 матчей команда набрала 21 очко, одержав пять побед и шесть раз сыграв вничью. В последних пяти турах гости выглядят чуть стабильнее соперника: одна победа, три ничьих и одно поражение.

На выезде «Спаэри» показывает достаточно надёжные результаты. В восьми гостевых матчах команда набрала девять очков. Это говорит о том, что коллектив умеет действовать прагматично вне дома и редко позволяет соперникам легко добиваться преимущества.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.80.

5.35 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.35.