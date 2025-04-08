8 апреля в 41-м туре второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Мидлсбро» и «Лидс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидлсбро» — «Лидс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлсбро» по итогам 40-ка туров английского Чемпионшипа находится на пятом месте в зоне плей-офф за повышение в классе (топ-6).

Команда лишь на один балл опережает седьмую строчку, что позволяет сыграть в стыковых матчах за выход в элиту, и на 13 очков отстает от второй позиции, которая напрямую выводит в АПЛ.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле одержал победу над «Блэкберном» со счетом 2:0.

Ранее «Речники» в 39-м туре национального чемпионата теперь уже в домашних стенах также набрали три очка, обыграв «Оксфорд Юнайтед» с результатом 2:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Боржес, Айлинг, Хант, Ленихан, Бангура, Смит, Фрай, Эдмундсон, Бринн, Доак и Дьенг, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Мидлсбро» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохой форме коллектива, поэтому если учесть фактор своего поля, а также спад в игре соперника, у него есть уж точно не низкие шансы даже на три очка.

Томми Конуэй — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 12-ю голами.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» по итогам 40-ка поединков английского Чемпионшипа находится на третьей позиции в зоне плей-офф за повышение в классе (топ-6).

Команда на 12 очков опережает нынешнего соперника, а также только на один балл отстает от второй позиции, которая напрямую выводит в Премьер-лигу.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле сыграл вничью с «Лутоном» (1:1).

Перед этим в 39-м туре национального первенства «Павлины» также набрали лишь один балл, когда в своих стенах разошлись мировой с «Суонси» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Стрёйк, Ротуэлл и Матео Джозеф, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лидс» сыграл вничью, а в четырех последних матчах не проиграл.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть лучшую форму соперника, а также фактор чужого поля, тогда как мировой исход выглядит более вероятным.

Джоэл Пиру — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Мидлсбро» не проиграл

в четырех из шести последних матчей и «Мидлсбро», и «Лидса» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Лидса» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.95, победа «Мидлсбро» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: «Мидлсбро» не проиграет за 2.12