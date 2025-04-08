ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Буцаев«Главная награда Овечкина — любовь и признание болельщиков во всём мире». Буцаев — о рекорде россиянина Кевин Де БрёйнеПрощальная гастроль. Кевин Де Брёйне покидает «Манчестер Сити» в конце сезона Сергей Хусаинов«Карасёв — лучший наш судья, он как кремень». Хусаинов — о российском футболе, руке Марадоны и знакомстве с Липпи
    Все новости спорта

    Позволит ли «Боро» вернуться к победам «Лидсу»?

    Мидлсбро — Лидс: прогноз ставки на Чемпионшип 8 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Мидлсбро Прогнозы на Лидс
    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Лидс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джоэл Пиру
    8 апреля в 41-м туре второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Мидлсбро» и «Лидс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидлсбро» — «Лидс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Апреля 2025 года

    Мидлсбро

  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 22:00 Лидс

    Лидс

  • Лидс
    •

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: «Мидлсбро» по итогам 40-ка туров английского Чемпионшипа находится на пятом месте в зоне плей-офф за повышение в классе (топ-6).

    Команда лишь на один балл опережает седьмую строчку, что позволяет сыграть в стыковых матчах за выход в элиту, и на 13 очков отстает от второй позиции, которая напрямую выводит в АПЛ.

    Мидлсбро — Лидс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле одержал победу над «Блэкберном» со счетом 2:0.

    Ранее «Речники» в 39-м туре национального чемпионата теперь уже в домашних стенах также набрали три очка, обыграв «Оксфорд Юнайтед» с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Боржес, Айлинг, Хант, Ленихан, Бангура, Смит, Фрай, Эдмундсон, Бринн, Доак и Дьенг, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Мидлсбро» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

    Это говорит о неплохой форме коллектива, поэтому если учесть фактор своего поля, а также спад в игре соперника, у него есть уж точно не низкие шансы даже на три очка.

    Томми Конуэй — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 12-ю голами.

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Лидс» по итогам 40-ка поединков английского Чемпионшипа находится на третьей позиции в зоне плей-офф за повышение в классе (топ-6).

    Команда на 12 очков опережает нынешнего соперника, а также только на один балл отстает от второй позиции, которая напрямую выводит в Премьер-лигу.

  • Трансферный дайджест. 25 — 31 марта
  • Мюллер в шаге от перехода в МЛС, Садулаева ждут во Франции, на двух игроков «Айнтрахта» облизываются топ-клубы
  • 31/03/2025

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле сыграл вничью с «Лутоном» (1:1).

    Перед этим в 39-м туре национального первенства «Павлины» также набрали лишь один балл, когда в своих стенах разошлись мировой с «Суонси» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Стрёйк, Ротуэлл и Матео Джозеф, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лидс» сыграл вничью, а в четырех последних матчах не проиграл.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть лучшую форму соперника, а также фактор чужого поля, тогда как мировой исход выглядит более вероятным.

    Джоэл Пиру — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Мидлсбро» не проиграл

    • в четырех из шести последних матчей и «Мидлсбро», и «Лидса» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Лидса» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.95, победа «Мидлсбро» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

    Ставка: «Мидлсбро» не проиграет за 2.12

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Касымпаша — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.32
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 21:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Леганес — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спортинг — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.86
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Тампа
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Виннипег — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Харри — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тиафо — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сонего — Мартинес
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руне — Боржеш
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Попырин — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Махач — Баэс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мидлсбро — Лидс: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 08.04.202522:00. Позволит ли «Боро» вернуться к победам «Лидсу»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры