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    Сможет ли «Зенит» сыграть результативно?

    Зенит — Рубин: прогноз и ставка на РПЛ 30 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Рубин»
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    «Зенит»
    В рамках 22-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» примет «Рубин». Поединок пройдет 30 марта и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Зенит»

    Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе после 21-го тура. «Зенит» отстает от лидерства в чемпионате на 3 балла.

    В нынешнем сезоне команда не лучшим образом выступает на своем поле, набрав всего 18 баллов дома из 30-и возможных. «Зенит» занимает по этому показателю 6-е место в лиге.

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда уступила «Спартаку» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90-й минуте. До этого «Зенит» обыграл «Ростов» (1:0) в Кубке России.

    В 4-х матчах во всех турнирах после зимней паузы подопечные Сергея Семака одержали 2 победы и по одному разу сыграли вничью и проиграли. За этот отрезок «Зенит» также одолел «Факел» (2:0) и поделил очки с ЦСКА (0:0).

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: Вячеслав Караваев и Сергей Волков из-за травм.

    Состояние команды: Чемпионская гонка в РПЛ продолжается, в этом году «Зенит» реально сможет не занять 1-е место, ведь «Краснодар» и «Спартак» стабильно набирают очки.

    В нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» также мало пропускают, команда вынимала мяч из своих ворот всего 14 раз за 21 тур — это 2-й показатель в лиге.

    «Рубин»

    Турнирное положение: Казанцы располагаются на 7-й позиции в таблице РПЛ, набрав 32 очка за 21 тур. «Рубин» отстает от 5-ки лидеров чемпионата на 7 пунктов.

    В гостях команда выступает довольно неплохо, занимая по этому показателю 5-е место в лиге. «Рубин» набрал 15 очков из 30-и возможных на чужом поле.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ казанцы обыграли «Пари НН» со счетом 1:0, забив единственный гол на 72-й минуте. Матчем ранее «Рубин» уступил «Уралу» (0:1) в Кубке России.

    В 4-х встречах после зимней паузы команда по 2 раза выиграла и проиграла. За этот отрезок «Рубин» уступил «Ахмату» (1:2), а также одолел «Спартак» с таким же счетом.

    У «Рубина» пустой список травмированных игроков.

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    Состояние команды: Казанцы проводят удачный сезон, команда точно опуститься до зоны стыков. Наоборот, еще способна побороться за 5-ку лидеров в лиге.

    У «Рубина» есть яркий нападающий, который способен помочь команде в предстоящем матче против «Зенита». Мирлинд Даку забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 19-и встречах нынешнего сезона.

    Прогноз Александра Горшкова

    Заслуженный мастер спорта России Александр Горшков, в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru, считает, что «Рубин» сможет дать бой «Зениту».

  • «Зениту» отступать некуда, поэтому должны обыграть. Хотя «Рубин» — крепкий орешек, прекрасно умеющий использовать свои шансы на контратаках.
  • Александр Горшков

    • Все прогнозы экспертов на матчи 22-го тура российской Премьер-лиги можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • В прошлом туре РПЛ «Зенит» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2

    • «Рубин» выиграл последние 2 матча в РПЛ

    • «Зенит» 4 раза обыгрывал «Рубин» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.27, победа «Рубина» — 12.00, ничья — за 5.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: Команды способны сыграть результативно. К тому же, «Зениту» необходима победа.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.35.

    Прогноз: Одна из команд точно откроет счет в 1-м тайме.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.70.

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    Зенит — Рубин: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 30.03.202519:30. Сможет ли «Зенит» сыграть результативно?
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