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    «Факелу» уже некуда отступать

    Краснодар — Факел: прогноз ставки на РПЛ 30 марта 2025 года

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    Александр Беленов — голкипер «Факела»
    30 марта в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Факел». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Марта 2025 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 14:00 Факел

    Факел

  • Воронеж
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    «Краснодар»

    Турнирное положение: после 22 туров «Краснодар» идет единоличным лидером в таблице РПЛ с 46 очками.

    Последние матчи: команда Мурада Мусаева в непростом матче в прошлом туре одержала победу над «Ростовом» (0:1).

    Краснодар — Факел: коэффициенты букмекеров

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    Игра получилась не самой привлекательной, соперник точно выглядел не хуже и мог рассчитывать на очко, но больше повезло «Краснодару». Единственный гол ударом из-за пределов штрафной забил Мозес Кобнан.

    Ранее было поражение в Кубке России от «Ахмата» (1:2) и победа над «Пари НН» в гостях со счетом 3:0.

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  • Вчера

    • Не сыграют: дисквалифицирован — Джон Кордоба (н), травмированы — Витор Тормена (з).

    Состояние команды: «Краснодар» не демонстрирует высокого качества футбол, но при этом стабильно набирает очки и уже немного оторвался от главных конкурентов, реализуя почти все создаваемые моменты с учетом всех потерь в составе. В прошлых матчах не было Сперцяна, против «Факела» не сыграет другой лидер Кордоба.

    «Факел»

    Турнирное положение: сейчас «Факел» располагается в зоне прямого вылета на 15-м месте с 14 очками в таблице РПЛ.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в 21-м туре команда Дмитрия Пятибратова потерпела обиднейшее поражение от прямого конкурента «Оренбурга», пропустив в добавленное время после нелепого автогола своего защитника Божина. С 54-й минуты «Факел» играл в меньшинстве, но легко отбивался от атак соперника, но затем случилось роковое добавленное время.

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    До этого «Факел» проиграл дома «Зениту» (0:2) и «Химкам» (0:1).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: к этой встрече «Факел» подошел серией из трех поражений кряду, не забив ни одного мяча. Если с «Зенитом» было поражение по делу, то с «Оренбургом» и «Хиками» воронежцы заслуживали очки, но не повезло.

    Зимой команду покинул основной форвард Марков и его отсутствие сказывается сейчас очень сильно на атакующих действиях, так как равнозначной замены ему нет.

    Прогноз Дмитрия Булыкина

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от одного из центральных матчей тура в РПЛ:

  • «Факел» все же домашняя команда, хотя и на выезде иногда «кусаются». Но сейчас не та ситуация. Думаю, обыграют — 2:0. Уверен, после этого тура у них, как минимум, не ухудшится ситуация в турнирной таблице. И, как следствие, — психологическое состояние тоже.
  • Дмитрий Булыкин

    • Полный разбор топ-матчей 22-го тура РПЛ от Дмитрия Булыкина и Дмитрия Горшкова можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • В первом круге команды сыграли безголевую ничью (0:0)

    • В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл дома (2:0), а в гостях тоже была ничья (0:0)

    • В позапрошлом сезоне обе встречи закончились вничью (2:2, 3:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,49, а на «Факел» — 7,90, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,76, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,13.

    Прогноз: в этом матче не будет колумбийского нападающего Кордобы, под которого заточена вся игра в атаке. Он отлично цепляется впереди, постоянно скидывает партнерам мячи и довольно результативен.

    Адекватной замены ему нет, Смолов без игровой практики и футболист абсолютного иного стиля, а Кокшаров выступающий в похожей манере ушел в «Пари НН». Также не стоит забывать, что Сперцян лишь недавно восстановился, а многие игроки разъезжались по сборным и игровые связи нарушены. Вряд ли стоит ждать много голов от хозяев.

    Основная ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» меньше 1,5 за 2,10.

    Прогноз: гостям некуда отступать, они будут пластаться в надежде взять очко, поэтому можно рискнуть и заиграть такой вариант, имеющий право на жизнь. Не стоит забывать, что «Краснодар» часто неважно играет под давлением и когда надо непременно брать три очка.

    Дополнительная ставка: «Факел» не проиграет за 2,75.

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    Краснодар — Факел: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 30.03.202514:00. «Факелу» уже некуда отступать
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