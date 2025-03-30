30 марта в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Факел». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: после 22 туров «Краснодар» идет единоличным лидером в таблице РПЛ с 46 очками.

Последние матчи: команда Мурада Мусаева в непростом матче в прошлом туре одержала победу над «Ростовом» (0:1).

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Игра получилась не самой привлекательной, соперник точно выглядел не хуже и мог рассчитывать на очко, но больше повезло «Краснодару». Единственный гол ударом из-за пределов штрафной забил Мозес Кобнан.

Ранее было поражение в Кубке России от «Ахмата» (1:2) и победа над «Пари НН» в гостях со счетом 3:0.

Не сыграют: дисквалифицирован — Джон Кордоба (н), травмированы — Витор Тормена (з).

Состояние команды: «Краснодар» не демонстрирует высокого качества футбол, но при этом стабильно набирает очки и уже немного оторвался от главных конкурентов, реализуя почти все создаваемые моменты с учетом всех потерь в составе. В прошлых матчах не было Сперцяна, против «Факела» не сыграет другой лидер Кордоба.

«Факел»

Турнирное положение: сейчас «Факел» располагается в зоне прямого вылета на 15-м месте с 14 очками в таблице РПЛ.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 21-м туре команда Дмитрия Пятибратова потерпела обиднейшее поражение от прямого конкурента «Оренбурга», пропустив в добавленное время после нелепого автогола своего защитника Божина. С 54-й минуты «Факел» играл в меньшинстве, но легко отбивался от атак соперника, но затем случилось роковое добавленное время.

До этого «Факел» проиграл дома «Зениту» (0:2) и «Химкам» (0:1).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: к этой встрече «Факел» подошел серией из трех поражений кряду, не забив ни одного мяча. Если с «Зенитом» было поражение по делу, то с «Оренбургом» и «Хиками» воронежцы заслуживали очки, но не повезло.

Зимой команду покинул основной форвард Марков и его отсутствие сказывается сейчас очень сильно на атакующих действиях, так как равнозначной замены ему нет.

Прогноз Дмитрия Булыкина

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями от одного из центральных матчей тура в РПЛ:

«Факел» все же домашняя команда, хотя и на выезде иногда «кусаются». Но сейчас не та ситуация. Думаю, обыграют — 2:0. Уверен, после этого тура у них, как минимум, не ухудшится ситуация в турнирной таблице. И, как следствие, — психологическое состояние тоже. Дмитрий Булыкин

Полный разбор топ-матчей 22-го тура РПЛ от Дмитрия Булыкина и Дмитрия Горшкова можно посмотреть тут.

Статистика для ставок

В первом круге команды сыграли безголевую ничью (0:0)

В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл дома (2:0), а в гостях тоже была ничья (0:0)

В позапрошлом сезоне обе встречи закончились вничью (2:2, 3:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,49, а на «Факел» — 7,90, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,76, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,13.

Прогноз: в этом матче не будет колумбийского нападающего Кордобы, под которого заточена вся игра в атаке. Он отлично цепляется впереди, постоянно скидывает партнерам мячи и довольно результативен.

Адекватной замены ему нет, Смолов без игровой практики и футболист абсолютного иного стиля, а Кокшаров выступающий в похожей манере ушел в «Пари НН». Также не стоит забывать, что Сперцян лишь недавно восстановился, а многие игроки разъезжались по сборным и игровые связи нарушены. Вряд ли стоит ждать много голов от хозяев.

Основная ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» меньше 1,5 за 2,10.

Прогноз: гостям некуда отступать, они будут пластаться в надежде взять очко, поэтому можно рискнуть и заиграть такой вариант, имеющий право на жизнь. Не стоит забывать, что «Краснодар» часто неважно играет под давлением и когда надо непременно брать три очка.

Дополнительная ставка: «Факел» не проиграет за 2,75.