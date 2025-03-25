Боливия
Уругвай
Боливия
Турнирное положение: Боливия по итогам 13-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает седьмую позицию в зоне плей-офф за выход на ЧМ-2026 с 13-ю очками.
Команда на один балл опережает восьмое место, которое оставляет за бортом финальной части турнира, а также на шесть пунктов отстает от зоны прямого выхода на мундиаль (топ-6).
Боливия — Уругвай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках прошлого тура отборочного цикла сборная на чужом поле потерпела поражение от Перу (1:3).
Перед этим в предыдущем туре южноамериканской квалификации коллектив набрал лишь один балл, когда также на выезде сыграл вничью с Парагваем (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Боливия ни разу не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явный перевес соперника в классе.
Мигель Терсерос — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Уругвай
Турнирное положение: Уругвай по итогам 13-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает четвертую позицию в зоне прямого выхода в финальную часть.
Команда на восемь баллов опережает восьмое место, которое оставляет за бортом финальной части турнира, а также на семь пунктов опережает зону плей-офф за выход в следующий раунд отбора (седьмое место).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура отборочного цикла сборная на своем поле потерпела минимальное поражение от Аргентины (0:1).
Перед этим в предыдущем туре квалификации на чемпионат мира 2026 года коллектив с результатом 1:1 на этот раз в чужих стенах разошелся миром с Бразилией.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, семь из которых были официальными, а один — товарищеским, Уругвай выиграл лишь раз при пяти ничьих и двух поражениях.
Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, соперник все же явно уступает им в классе, а значит
Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах Боливии забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Боливия проиграла
- в пяти из семи последних матчей Уругвая хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Боливия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.13. Ничья — в 3.30, успех Уругвая — в 3.55.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.18 и 1.70.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей по крайней мере одна из команд не забивала. Так было и в их пяти из семи последних выездных матчей.
Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости, ведь хозяева проиграли в трех из четырех последних матчей.
Ставка: Уругвай победит за 3.55