25 марта в 14-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Боливия и Уругвай. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боливия — Уругвай, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Боливия

Турнирное положение: Боливия по итогам 13-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает седьмую позицию в зоне плей-офф за выход на ЧМ-2026 с 13-ю очками.

Команда на один балл опережает восьмое место, которое оставляет за бортом финальной части турнира, а также на шесть пунктов отстает от зоны прямого выхода на мундиаль (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках прошлого тура отборочного цикла сборная на чужом поле потерпела поражение от Перу (1:3).

Перед этим в предыдущем туре южноамериканской квалификации коллектив набрал лишь один балл, когда также на выезде сыграл вничью с Парагваем (2:2).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Боливия ни разу не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явный перевес соперника в классе.

Мигель Терсерос — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвай по итогам 13-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает четвертую позицию в зоне прямого выхода в финальную часть.

Команда на восемь баллов опережает восьмое место, которое оставляет за бортом финальной части турнира, а также на семь пунктов опережает зону плей-офф за выход в следующий раунд отбора (седьмое место).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура отборочного цикла сборная на своем поле потерпела минимальное поражение от Аргентины (0:1).

Перед этим в предыдущем туре квалификации на чемпионат мира 2026 года коллектив с результатом 1:1 на этот раз в чужих стенах разошелся миром с Бразилией.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, семь из которых были официальными, а один — товарищеским, Уругвай выиграл лишь раз при пяти ничьих и двух поражениях.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, соперник все же явно уступает им в классе, а значит

Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Боливии забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Боливия проиграла

в пяти из семи последних матчей Уругвая хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Боливия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.13. Ничья — в 3.30, успех Уругвая — в 3.55.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.18 и 1.70.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей по крайней мере одна из команд не забивала. Так было и в их пяти из семи последних выездных матчей.

Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости, ведь хозяева проиграли в трех из четырех последних матчей.

Ставка: Уругвай победит за 3.55