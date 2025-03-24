ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» победил «Флориду», «Нэшвилл» выиграл у «Торонто» Джордж ФорманСорок побед и ни единого поражения. Эпоха, когда легендарный Джордж Форман правил рингом Тиджани Рейндерс и Мемфис ДепайИспания — Нидерланды. Онлайн
  • 12:03
    • Пиастри стал победителем Гран-при Китая
    Все новости спорта

    Сможет ли «Арсенал» на сей раз избежать ничейного результата?

    Урал — Арсенал Тула: прогноз и ставка на Первую лигу 24 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Урал Прогнозы на Арсенал Тула Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Урал» — «Арсенал» Тула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Урал»
    В рамках 25-го тура российской Первой лиги «Урал» примет «Арсенал» Тула. Поединок пройдет 24 марта и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Арсенал» Тула, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 24 Марта 2025 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 17:00 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    •

    «Урал»

    Турнирное положение: Екатеринбуржцы располагаются на 4-й позиции Первой лиги с 41-м очком в активе после 24-х туров. «Урал» отстает от лидерства в чемпионате на 9 пунктов.

    К тому же, команда неплохо выступает на своем поле, занимая по этому показателю 5-е место в лиге. «Урал» набрал 25 очков из 33-х возможных дома.

    Урал — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги команда обыграла «Черноморец» со счетом 2:1, забив все голы в 1-м тайме. До этого «Урал» одолел «Рубин» (1:0) в Кубке России.

    В 4-х матчах после зимней паузы екатеринбуржцы проиграли только «Сочи» (0:1), пропустив единственный гол на 45+1-й минуте. Команда также сыграла вничью с «Ротором» (0:0).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Урал» продолжает борьбу за место в стыках за право выступать в РПЛ. На пятки команде наступают «Черноморец», «СКА-Хабаровск» и «Енисей».

    У «Урала» появился яркий нападающий, который частенько забивает. Мартин Секулич за 15 встреч забил 8 голов, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров Первой лиги.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Команда занимает 9-ю строчку в Первой лиге с 32 очками в активе после 24-х туров. «Арсенал» отстает от топ-4 на 9 баллов за десять матчей до конца чемпионата.

    На чужом поле тульская команда выступает не очень удачно, набрав всего 11 очков из 36-и возможных и занимая по этому показателю 12-е место в лиге.

  • «Спартак должен быть в тройке с закрытыми глазами». Александр Мостовой — об Осинькине, Артёме Дзюбе и чемпионской гонке в РПЛ
  • Эксклюзивное интервью с легендой «Сельты» и московского «Спартака»
  • 20/03/2025

    • Последние матчи: В прошлом поединке Первой лиги «Арсенал» сыграл вничью с «Чайкой» (0:0), а до этого команда также поделила очки с «Черноморцем» (0:0).

    «Арсенал» не может победить на протяжении 14-и последних матчей в Первой лиге. За этот отрезок тульская команда 10 раз сыграла вничью и четырежды проиграла.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Арсеналу» явно не хватает побед, команда четко закрепилась в середине турнирной таблицы благодаря большому количеству ничейных результатов.

    В последних очных встречах «Арсенал» частенько проигрывал «Уралу». Несмотря на это, тульской команде удалось обыграть соперника в предыдущем матче со счетом 1:0.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах «Урал» проиграл только 1 раз

    • «Арсенал» не может победить в Первой лиге на протяжении 14-и матчей

    • «Урал» трижды обыгрывал «Арсенал» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Урала» — 1.82, победа «Арсенала» — 5.00, ничья — за 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Арсенал» сможет противостоять «Уралу». Команда вновь сыграет вничью.

    Ставка: Ничья за 3.30.

    Прогноз: Команды точно забьют голы, не стоит ожидать безголевой ничьи.

    Ставка: Обе забьют за 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Кения — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эсватини — Маврикий
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Грузия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Чайка — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Таусон — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мухова — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Димитров — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мертенс — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Блинкова — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Музетти — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сербия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Урал — Арсенал Тула: прогноз и ставка за 3.30, статистика, коэффициенты матча 24.03.202517:00. Сможет ли «Арсенал» на сей раз избежать ничейного результата?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры