В рамках 25-го тура российской Первой лиги «Урал» примет «Арсенал» Тула. Поединок пройдет 24 марта и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Арсенал» Тула, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: Екатеринбуржцы располагаются на 4-й позиции Первой лиги с 41-м очком в активе после 24-х туров. «Урал» отстает от лидерства в чемпионате на 9 пунктов.

К тому же, команда неплохо выступает на своем поле, занимая по этому показателю 5-е место в лиге. «Урал» набрал 25 очков из 33-х возможных дома.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги команда обыграла «Черноморец» со счетом 2:1, забив все голы в 1-м тайме. До этого «Урал» одолел «Рубин» (1:0) в Кубке России.

В 4-х матчах после зимней паузы екатеринбуржцы проиграли только «Сочи» (0:1), пропустив единственный гол на 45+1-й минуте. Команда также сыграла вничью с «Ротором» (0:0).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Урал» продолжает борьбу за место в стыках за право выступать в РПЛ. На пятки команде наступают «Черноморец», «СКА-Хабаровск» и «Енисей».

У «Урала» появился яркий нападающий, который частенько забивает. Мартин Секулич за 15 встреч забил 8 голов, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров Первой лиги.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Команда занимает 9-ю строчку в Первой лиге с 32 очками в активе после 24-х туров. «Арсенал» отстает от топ-4 на 9 баллов за десять матчей до конца чемпионата.

На чужом поле тульская команда выступает не очень удачно, набрав всего 11 очков из 36-и возможных и занимая по этому показателю 12-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке Первой лиги «Арсенал» сыграл вничью с «Чайкой» (0:0), а до этого команда также поделила очки с «Черноморцем» (0:0).

«Арсенал» не может победить на протяжении 14-и последних матчей в Первой лиге. За этот отрезок тульская команда 10 раз сыграла вничью и четырежды проиграла.

Состояние команды: «Арсеналу» явно не хватает побед, команда четко закрепилась в середине турнирной таблицы благодаря большому количеству ничейных результатов.

В последних очных встречах «Арсенал» частенько проигрывал «Уралу». Несмотря на это, тульской команде удалось обыграть соперника в предыдущем матче со счетом 1:0.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Урал» проиграл только 1 раз

«Арсенал» не может победить в Первой лиге на протяжении 14-и матчей

«Урал» трижды обыгрывал «Арсенал» в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Урала» — 1.82, победа «Арсенала» — 5.00, ничья — за 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.55 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Арсенал» сможет противостоять «Уралу». Команда вновь сыграет вничью.

Ставка: Ничья за 3.30.

Прогноз: Команды точно забьют голы, не стоит ожидать безголевой ничьи.

Ставка: Обе забьют за 2.40.