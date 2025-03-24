22:45Испания — НидерландыОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тиджани Рейндерс и Мемфис ДепайИспания — Нидерланды. Онлайн Бруну Фернандеш«Тоттенхэм» пройдёт «Айнтрахт», «МЮ» справится с «Лионом». Прогнозы на четвертьфиналы ЛЕ-2024/25 Даниил МедведевМедведев больше не первая ракетка России, серия Рублева и очередное падение Алькараса
  • 21:49
    • Дембеле и Мбаппе — в стартовом составе Франции на матч Лиги наций против Хорватии
  • 19:46
    • Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ
  • 19:26
    • Официально: Тудор стал главным тренером «Ювентуса»
  • 19:12
    • «Ювентус» объявил об увольнении Тиагу Мотты
    Все новости спорта

    Ивуарийцы забьют и… пропустят?!

    Кот-д’Ивуар — Гамбия: Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 24 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Кот-д`Ивуара
    Прогноз и ставки на Кот-д’Ивуар — Гамбия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьен Халлер
    24 марта в 6-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Кот-д’Ивуар и Гамбия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Гамбия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 24 Марта 2025 года

    Кот-д Ивуар

  • Кубок Африки. Квалификация
    •  Кот-д Ивуар 22:00 Гамбия

    Гамбия

  • Банжул
    •

    Кот-д’Ивуар

    Турнирное положение: Кот-д’Ивуар нынешнюю квалификацию проводит продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Кот-д’Ивуар в 5 турах отбора набрал 13 очков. Причем команда забила 13 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу.

    Кот-д Ивуар — Гамбия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.403.9512.50Бонус€600
    •

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Кот-д’Ивуар переиграл Бурунди (1:0).

    При этом чуть ранее Кот-д’Ивуар в серии пенальти одолел Буркина-Фасо. А вот первый поединок с тем же соперником завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кот-д’Ивуар разжилась 4 победами. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Кот-д’Ивуар лишь на один пункт опережает идущих следом габонцев. При этом команда имеет сверхнадежные тылы.

    Матчи со сборной Гамбии для команды традиционно складываются успешно. Из 5 очных поединков Кот-д’Ивуар победил 4 раза при одном поражении.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Ивуарийцы на голову сильнее соперника.

    Гамбия

    Турнирное положение: Гамбийцы не столь продуктивно проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем Гамбия в 5 стартовых турах разжилась всего 4 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 12 результативными выстрелами.

  • Старость — не радость. Месси очень хочет поехать на ЧМ-2026, но, похоже, тело говорит ему «хватит»
  • Лионель Месси, возможно, больше никогда не сыграет за сборную Аргентины на крупном турнире
  • 21/03/2025

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Гамбия подписала мировую с Кенией (3:3).

    До того команда в серии пенальти одолела габонцев. А вот первая встреча с этим же соперником завершилась сухим паритетом.

    Вообще же, Гамбия в 5 своих последних матчах добыла 1 победу. Забила в них команда 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе гамбийцы выглядят бледновато. Да и пропускает команда в среднем чаще 2 раз за матч.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом Гамбия уже фактически лишилась шансов на одно из двух первых мест. Слишком много очков уже было потеряно.

    Имея весьма скромный по именам состав, Гамбия постарается дать бой лидеру группы. Лишь отсиживаться в тылах команда не собирается.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Гамбийцы намерены найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • Гамбийцы забивают в среднем более 2 мячей за матч

    • Кот-д’Ивуар еще не пропускал в текущей квалификации

    • Гамбийцы уже 40 лет не обыгрывают Кот-д’Ивуар

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

    Прогноз: Номинальные гости сильны в плане реализации, и наверняка не будут лишь отсиживаться в обороне.

    Кот-д’Ивуар явно намерен упрочить свое лидерство в группе, да и оппонент не лыком шит.

    Ставка: Обе забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Калинская — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Карабельи — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Виннипег — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Чикаго — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Детройт — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Муньяр — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Юта — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Испания — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Франция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ирландия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.44
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кот-д’Ивуар — Гамбия: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 24.03.202522:00. Ивуарийцы забьют и… пропустят?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры