24 марта в 6-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Кот-д’Ивуар и Гамбия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Гамбия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кот-д’Ивуар

Турнирное положение: Кот-д’Ивуар нынешнюю квалификацию проводит продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Кот-д’Ивуар в 5 турах отбора набрал 13 очков. Причем команда забила 13 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Кот-д’Ивуар переиграл Бурунди (1:0).

При этом чуть ранее Кот-д’Ивуар в серии пенальти одолел Буркина-Фасо. А вот первый поединок с тем же соперником завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Кот-д’Ивуар разжилась 4 победами. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Кот-д’Ивуар лишь на один пункт опережает идущих следом габонцев. При этом команда имеет сверхнадежные тылы.

Матчи со сборной Гамбии для команды традиционно складываются успешно. Из 5 очных поединков Кот-д’Ивуар победил 4 раза при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Ивуарийцы на голову сильнее соперника.

Гамбия

Турнирное положение: Гамбийцы не столь продуктивно проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем Гамбия в 5 стартовых турах разжилась всего 4 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 12 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Гамбия подписала мировую с Кенией (3:3).

До того команда в серии пенальти одолела габонцев. А вот первая встреча с этим же соперником завершилась сухим паритетом.

Вообще же, Гамбия в 5 своих последних матчах добыла 1 победу. Забила в них команда 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе гамбийцы выглядят бледновато. Да и пропускает команда в среднем чаще 2 раз за матч.

При этом Гамбия уже фактически лишилась шансов на одно из двух первых мест. Слишком много очков уже было потеряно.

Имея весьма скромный по именам состав, Гамбия постарается дать бой лидеру группы. Лишь отсиживаться в тылах команда не собирается.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Гамбийцы намерены найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

Гамбийцы забивают в среднем более 2 мячей за матч

Кот-д’Ивуар еще не пропускал в текущей квалификации

Гамбийцы уже 40 лет не обыгрывают Кот-д’Ивуар

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

Прогноз: Номинальные гости сильны в плане реализации, и наверняка не будут лишь отсиживаться в обороне.

Кот-д’Ивуар явно намерен упрочить свое лидерство в группе, да и оппонент не лыком шит.

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25