Спартак
Зенит
«Спартак»
Турнирное положение: московская команда продолжает борьбу за золотые медали в этом сезоне.
«Красно-белые» смогли набрать 40 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Москвы смогла 39 раз поразить ворота соперника и 16 раз пропустила в свои.
Спартак — Зенит: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: среди недели «народная команда» выиграла у «Акрона» (3:2) в Кубке России. До этого москвичи неожиданно уступили «Рубину» (2:3) в чемпионате страны.
Перед этим же коллектив из столицы России смог переиграть «Оренбург» (2:0).
Не сыграют: дисквалифицирован у столичной команды только Алексис Дуарте.
Состояние команды: подопечные Деяна Станковича имели отличную серию побед, но проиграли в последнем туре. «Спартак» продолжает быть не стабильным и может проиграть любому сопернику.
Думается, что «Спартак» все равно будет до последнего претендовать на чемпионский титул. Но для этого спартаковцам точно нельзя проиграть в этом матче. Иначе же мечты о чемпионстве рухнут.
«Зенит»
Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга тоже во всю борется за золотые медали. Сейчас у сине-бело-голубых 43 зачетных балла и второе место в турнирной таблице.
Питерцы за 20 матчей забили 39 мячей, а пропустили всего 12.
Последние матчи: среди недели питерский коллектив обыграл «Ростов» (1:0) в Кубке России.
До этого команда с берегов Невы смогла переиграть «Факел» (2:0) в чемпионате.
Перед этим же зенитовцы сыграли вничью с ЦСКА (0:0).
Не сыграют: травмированы Сергей Волков, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев. Дисквалифицирован Вендел.
Состояние команды: главной задачей «Зенита», как и всегда, является чемпионский титул. Подопечные Сергея Семака последние шесть лет становились чемпионами и не хотят менять традицию.
В этом году «Зенит» празднует свое 100-летие, поэтому золотые медали должны быть приурочены к празднованию и другого результата в городе не поймут, но сделать это будет крайне сложно. Соперники же не дремлют.
Прогноз Тимура Журавеля
Журналист и блогер Тимур Журавель
Полный разбор топ-матчей 21-го тура РПЛ от Игоря Семшова и Тимура Журавеля можно посмотреть тут.
Статистика для ставок
- «Зенит» выиграл только 2 из последних 5 официальных матчей
- «Спартак» выиграл 4 из последних 5 официальных матчей
- В прошлом очном матче в РПЛ «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 0:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа «Зенита» — в 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 2.10 и 1.75.
- 2.12Локомотив — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.40Вильярреал — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.10Анже — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: команды примерно равны, а цены ошибки будет крайне высока. Думается, что матч вполне может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.20.
Прогноз: вряд ли в этой игре будет много забитых мячей, поэтому поставим на то, что команды не пробьют тотал.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.50.