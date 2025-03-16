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    Смогут ли «Спартак» и «Зенит» определить сильнейшего?

    «Спартак» — «Зенит»: прогноз на РПЛ и ставка на топ-матч 16 марта 2025 года

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    «Спартак» — «Зенит»
    16 марта в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» и «Зенит». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Марта 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:45 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: московская команда продолжает борьбу за золотые медали в этом сезоне.

    «Красно-белые» смогли набрать 40 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Москвы смогла 39 раз поразить ворота соперника и 16 раз пропустила в свои.

    Спартак — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: среди недели «народная команда» выиграла у «Акрона» (3:2) в Кубке России. До этого москвичи неожиданно уступили «Рубину» (2:3) в чемпионате страны.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим же коллектив из столицы России смог переиграть «Оренбург» (2:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован у столичной команды только Алексис Дуарте.

    Состояние команды: подопечные Деяна Станковича имели отличную серию побед, но проиграли в последнем туре. «Спартак» продолжает быть не стабильным и может проиграть любому сопернику.

    Думается, что «Спартак» все равно будет до последнего претендовать на чемпионский титул. Но для этого спартаковцам точно нельзя проиграть в этом матче. Иначе же мечты о чемпионстве рухнут.

    «Зенит»

    Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга тоже во всю борется за золотые медали. Сейчас у сине-бело-голубых 43 зачетных балла и второе место в турнирной таблице.

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    • Питерцы за 20 матчей забили 39 мячей, а пропустили всего 12.

    Последние матчи: среди недели питерский коллектив обыграл «Ростов» (1:0) в Кубке России.

    До этого команда с берегов Невы смогла переиграть «Факел» (2:0) в чемпионате.

    Перед этим же зенитовцы сыграли вничью с ЦСКА (0:0).

    Не сыграют: травмированы Сергей Волков, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев. Дисквалифицирован Вендел.

    Состояние команды: главной задачей «Зенита», как и всегда, является чемпионский титул. Подопечные Сергея Семака последние шесть лет становились чемпионами и не хотят менять традицию.

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    В этом году «Зенит» празднует свое 100-летие, поэтому золотые медали должны быть приурочены к празднованию и другого результата в городе не поймут, но сделать это будет крайне сложно. Соперники же не дремлют.

    Прогноз Тимура Журавеля

    Журналист и блогер Тимур Журавель в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от центрального матча тура в РПЛ:

  • «Зенит» будет играть на ничью, а «Спартак» все равно побежит за победой. Не вижу, как находящиеся в таком поиске питерцы, могут что-то противопоставить в атаке. Только сдержать. Поэтому 0:0 вполне допускаю. Каждый матч — отдельная история. Контекст турнирного положения, состояние игроков — все будет заново. Из серии, какой шанс, что динозавр может встретить блондинку на улице? 50 на 50.
  • Тимур Журавель

    • Полный разбор топ-матчей 21-го тура РПЛ от Игоря Семшова и Тимура Журавеля можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» выиграл только 2 из последних 5 официальных матчей

    • «Спартак» выиграл 4 из последних 5 официальных матчей

    • В прошлом очном матче в РПЛ «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа «Зенита» — в 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: команды примерно равны, а цены ошибки будет крайне высока. Думается, что матч вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.20.

    Прогноз: вряд ли в этой игре будет много забитых мячей, поэтому поставим на то, что команды не пробьют тотал.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2.50.

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    «Спартак» — «Зенит»: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 16.03.202519:45. Смогут ли «Спартак» и «Зенит» определить сильнейшего?
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