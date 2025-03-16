16 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» проводят довольно продуктивный сезон. На текущий момент они расположились на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико» на один пункт отстает от лидера. А вот отличилась команда Диего Симеоне 44 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Атлетико» в серии пенальти уступил мадридскому «Реалу».

А вот до того команда потерпела поражение от «Хетафе» (1:2). Да и первый поединок с «Реалом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Атлетико» забил 8 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Анхель Корреа — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Матрасники» нынче пребывают в некотором кризисе. Команда досадным образом вылетела из Лиги чемпионов.

Матчи с «Барселоной» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетико» победил 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Матрасники» в случае победы имеют шанс выбиться в лидеры чемпионата.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы привычно сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Барселона» прекрасно атакует, отличившись 71 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 25 раз в 26 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Каталонцы переиграли «Бенфику» (3:1).

До того команда минимально переиграла те же «орлов». А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился уверенной викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Каталонцы имеют достаточно надежные тылы. Да и не проигрывает команда Ханса-Дитера Флика еще с конца декабря.

При этом «Барселона» в среднем забивает реже трех мячей за матч. Да и победила команда Флика в трех своих последних поединках.

В кадровом плане у «кулес» ситуация довольно-таки позитивная. Основные исполнители на месте, и явно постараются прервать затянувшуюся серию неудач.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Тем паче «Барса» до своей трехматчевой победной серии не смогла обыграть именно «матрасников» (4:4). Да и последняя коллизия пришлась именно на встречу с «Атлетико» (1:2).

Статистика для ставок

Каталонцы в среднем забивают чуть меньше 3 мячей за матч

«Атлетико» в среднем пропускает реже гола за матч

«Барселона» победила в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Каталонцы прекрасно атакуют, и явно намерены закрепиться в лидерах чемпионата.

Номинальные гости намерены продлить свой победный сериал, тогда как «матрасники» нынче не столь стабильны.

Ставка: Победа «Барселоны» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60