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    «Барселона» наконец-то одолеет «матрасников»

    «Атлетико» — «Барселона»: прогноз и ставка на Ла Лигу 16 марта 2025 года

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    Ламин Ямаль
    16 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Марта 2025 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» проводят довольно продуктивный сезон. На текущий момент они расположились на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетико» на один пункт отстает от лидера. А вот отличилась команда Диего Симеоне 44 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.

    Атлетико — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Атлетико» в серии пенальти уступил мадридскому «Реалу».

    А вот до того команда потерпела поражение от «Хетафе» (1:2). Да и первый поединок с «Реалом» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Атлетико» забил 8 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Анхель Корреа — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Матрасники» нынче пребывают в некотором кризисе. Команда досадным образом вылетела из Лиги чемпионов.

    Матчи с «Барселоной» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетико» победил 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Матрасники» в случае победы имеют шанс выбиться в лидеры чемпионата.

    «Барселона»

    Турнирное положение: Каталонцы привычно сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Барселона» прекрасно атакует, отличившись 71 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 25 раз в 26 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Каталонцы переиграли «Бенфику» (3:1).

    До того команда минимально переиграла те же «орлов». А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился уверенной викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Каталонцы имеют достаточно надежные тылы. Да и не проигрывает команда Ханса-Дитера Флика еще с конца декабря.

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    При этом «Барселона» в среднем забивает реже трех мячей за матч. Да и победила команда Флика в трех своих последних поединках.

    В кадровом плане у «кулес» ситуация довольно-таки позитивная. Основные исполнители на месте, и явно постараются прервать затянувшуюся серию неудач.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Тем паче «Барса» до своей трехматчевой победной серии не смогла обыграть именно «матрасников» (4:4). Да и последняя коллизия пришлась именно на встречу с «Атлетико» (1:2).

    Статистика для ставок

    • Каталонцы в среднем забивают чуть меньше 3 мячей за матч

    • «Атлетико» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Барселона» победила в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Каталонцы прекрасно атакуют, и явно намерены закрепиться в лидерах чемпионата.

    Номинальные гости намерены продлить свой победный сериал, тогда как «матрасники» нынче не столь стабильны.

    Ставка: Победа «Барселоны» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

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    «Атлетико» — «Барселона»: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 16.03.202523:00. «Барселона» наконец-то одолеет «матрасников»
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