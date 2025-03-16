Атлетико
Барселона
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» проводят довольно продуктивный сезон. На текущий момент они расположились на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетико» на один пункт отстает от лидера. А вот отличилась команда Диего Симеоне 44 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.
Атлетико — Барселона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Атлетико» в серии пенальти уступил мадридскому «Реалу».
А вот до того команда потерпела поражение от «Хетафе» (1:2). Да и первый поединок с «Реалом» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Атлетико» забил 8 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Анхель Корреа — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Матрасники» нынче пребывают в некотором кризисе. Команда досадным образом вылетела из Лиги чемпионов.
Матчи с «Барселоной» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетико» победил 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Матрасники» в случае победы имеют шанс выбиться в лидеры чемпионата.
«Барселона»
Турнирное положение: Каталонцы привычно сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Барселона» прекрасно атакует, отличившись 71 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 25 раз в 26 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Каталонцы переиграли «Бенфику» (3:1).
До того команда минимально переиграла те же «орлов». А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился уверенной викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Каталонцы имеют достаточно надежные тылы. Да и не проигрывает команда Ханса-Дитера Флика еще с конца декабря.
При этом «Барселона» в среднем забивает реже трех мячей за матч. Да и победила команда Флика в трех своих последних поединках.
В кадровом плане у «кулес» ситуация довольно-таки позитивная. Основные исполнители на месте, и явно постараются прервать затянувшуюся серию неудач.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Тем паче «Барса» до своей трехматчевой победной серии не смогла обыграть именно «матрасников» (4:4). Да и последняя коллизия пришлась именно на встречу с «Атлетико» (1:2).
Статистика для ставок
- Каталонцы в среднем забивают чуть меньше 3 мячей за матч
- «Атлетико» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Барселона» победила в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
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Прогноз: Каталонцы прекрасно атакуют, и явно намерены закрепиться в лидерах чемпионата.
Номинальные гости намерены продлить свой победный сериал, тогда как «матрасники» нынче не столь стабильны.
Ставка: Победа «Барселоны» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60