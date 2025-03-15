15 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Комо». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Комо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: команда из одноименного города является только середняком текущего сезона Серии А.

В активе миланского коллектива в настоящий момент 44 очка и девятое место в турнирной таблице.

«Дьяволы» смогли 42 раза поразить ворота соперника и 32 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре миланцы смогли переиграть «Лечче» (3:2).

До этого же «красно-чёрные» проиграли «Лацио» (1:2), «Болонье» (1:2) и «Торино» (1:2).

Прогнозы и ставки на Серию А

Перед этим же коллектив из Милана сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Фейеноорду» (0:1, 1:1).

Не сыграют: травмированы в стане «россонери» Эмерсон Роял, Рубен Лофтус-Чик и Чака Траоре.

Состояние команды: этот сезон получается для «Милана» провальным. Подопечные Сержиу Консейсау рискуют вовсе остаться без еврокубков на следующий сезон.

Главной задачей «Милана» остается попадание в зоне еврокубков. Сейчас отставание составляет всего шесть очков и вся борьба еще впереди. Пока что немного скрасить сезон можно.

«Комо»

Турнирное положение: команда из одноименного города практически обезопасила себя от вылета.

В настоящий момент коллектив из Комо имеет в своем активе 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Сине-белые» смогли забить 34 мяча, а пропустили целых 44.

Последние матчи: в прошлых турах «Комо» сыграл вничью с «Венецией» (1:1) и проиграл «Роме» (1:2).

До этого же подопечные Сеска Фабрегаса смогли победить «Наполи» (2:1) и «Фиорентину» (2:0).

Не сыграют: в лазарете находится только Серхи Роберто.

Состояние команды: «Комо» смог оторваться от зоны вылета на семь очков, поэтому может чувствовать себя относительно спокойно. Перед началом сезона целью команды как раз и было сохранить команду в элите.

В целом, можно сказать, что сезон для «Комо» складывается удачно. Команда показывает неплохой футбол, который и приносит результат.

Статистика для ставок

«Милан» проиграл 3 из последних 4 матчей

«Комо» выиграл только 2 из последних 7 матчей

В прошлом очном матче в Серии А «Милан» обыграл «Комо» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.80, а победа «Комо» — в 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: «Милан» все же сильнее своего соперника и должен побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Милана» с форой-1 за 2.35.

Прогноз: команды в последнее время играют результативно, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3 за 2.20.