Милан
Комо
«Милан»
Турнирное положение: команда из одноименного города является только середняком текущего сезона Серии А.
В активе миланского коллектива в настоящий момент 44 очка и девятое место в турнирной таблице.
Милан — Комо: коэффициенты букмекеров
«Дьяволы» смогли 42 раза поразить ворота соперника и 32 раза пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре миланцы смогли переиграть «Лечче» (3:2).
До этого же «красно-чёрные» проиграли «Лацио» (1:2), «Болонье» (1:2) и «Торино» (1:2).
Перед этим же коллектив из Милана сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Фейеноорду» (0:1, 1:1).
Не сыграют: травмированы в стане «россонери» Эмерсон Роял, Рубен Лофтус-Чик и Чака Траоре.
Состояние команды: этот сезон получается для «Милана» провальным. Подопечные Сержиу Консейсау рискуют вовсе остаться без еврокубков на следующий сезон.
Главной задачей «Милана» остается попадание в зоне еврокубков. Сейчас отставание составляет всего шесть очков и вся борьба еще впереди. Пока что немного скрасить сезон можно.
«Комо»
Турнирное положение: команда из одноименного города практически обезопасила себя от вылета.
В настоящий момент коллектив из Комо имеет в своем активе 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.
«Сине-белые» смогли забить 34 мяча, а пропустили целых 44.
Последние матчи: в прошлых турах «Комо» сыграл вничью с «Венецией» (1:1) и проиграл «Роме» (1:2).
До этого же подопечные Сеска Фабрегаса смогли победить «Наполи» (2:1) и «Фиорентину» (2:0).
Не сыграют: в лазарете находится только Серхи Роберто.
Состояние команды: «Комо» смог оторваться от зоны вылета на семь очков, поэтому может чувствовать себя относительно спокойно. Перед началом сезона целью команды как раз и было сохранить команду в элите.
В целом, можно сказать, что сезон для «Комо» складывается удачно. Команда показывает неплохой футбол, который и приносит результат.
Статистика для ставок
- «Милан» проиграл 3 из последних 4 матчей
- «Комо» выиграл только 2 из последних 7 матчей
- В прошлом очном матче в Серии А «Милан» обыграл «Комо» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.80, а победа «Комо» — в 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.75 и 2.10.
- 2.12Локомотив — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.40Вильярреал — Реал: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 1.71Манчестер Сити — Брайтон: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Милан» все же сильнее своего соперника и должен побеждать в этой игре.
Ставка: победа «Милана» с форой-1 за 2.35.
Прогноз: команды в последнее время играют результативно, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 3 за 2.20.