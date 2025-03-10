10 марта во 2-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Небитчи» и «Алтын Асыр». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Небитчи» — «Алтын Асыр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Небитчи»

Турнирное положение: «Небитчи» прошедший сезон провел не столь успешно. Команда в итоге заняла 7 место в турнирной таблице.

При этом «Небитчи» отличился всего 28 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 64 мяча в 30 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Ахалу».

До того команда проиграла «Ашхабаду» (1:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Ахала» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Небитчи» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Небитчи» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за попадание в пятерку.

Матчи с «Алтын Асыром» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Небитчи» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается добыть первые очки в сезоне.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: «Алтын Асыр» минувший чемпионат провел довольно успешно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Алтын Асыр» на 2 очков отстал от второй позиции. Да и пропускала команда в среднем немногим чаще гола за матч: 33 мяча в 30 матчах.

Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде удался. Дома она минимально переиграла «Ашхабад».

До того команда учинила разгром «Копетдагу» (4:0). А вот еще раньше она с заметной натугой переиграла «Ашхабад» (2:1).

При этом «Алтын Асыр» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алтын Асыр» явно будет побороться за самые высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит весьма выгодно.

При этом «Алтын Асыр» весьма результативно атакует. В минувшем чемпионате команда настреляла 72 мяча в 30 поединках.

В минувшем чемпионате команда в 4 очных поединках трижды одолела «Небитчи». И лишь в одном поединке соперник зацепился за ничью.

Безусловно, номинальные гости будут действовать c позиции силы. «Алтын Асыр» не должен иметь проблем с добычей трех очков.

Статистика для ставок

«Небитчи» проиграл в 4 последних поединках

«Алтын Асыр» забивает в среднем чаще 2 голов за матч

«Небитчи» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.15, а победа оппонента — в скромные 9.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.68 и 2.07.

Прогноз: «Алтын Асыр» выглядит на голову сильнее соперника, и наверняка будет агрессивно атаковать.

Номинальные гости явно способны преуспеть в плане реализации, к тому же оппонент нынче нестабилен.

Ставка: Фора «Алтын Асыра» -2.5 за 3.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.69