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    Быстрая реабилитация «Наполи»?!

    «Наполи» — «Фиорентина»: Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия A, 9 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Фиорентина»
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    Ромелу Лукаку
    9 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Фиорентина». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Марта 2025 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 17:00 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: Неаполитанцы сражаются за Скудетто. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице Серии A.

    При этом «Наполи» лишь на один зачетный балл отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 27 матчах.

    Наполи — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно продуктивно. Неаполитанцы подписали мировую с «Интером» (1:1).

    До того команда сенсационно уступила «Комо» (1:2). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Лацио» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда 4 раза сыграла вничью. В этих поединках «Наполи» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Франк Ангисса, Давид Нерес, Паскуале Маццокки — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Неаполитанцы откровенно проваливают нынешний турнирный отрезок. Команда настреляла 43 мяча в 27 поединках чемпионата.

    Матчи с «фиалками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Наполи» победил трижды при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Причем неаполитанцы обыграли «фиалок» в двух из трех последних очных поединков.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиалки» сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фиорентина» на 2 зачетных балла отстает от первой шестерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Фиалки» уступили «Панатинаикосу» (2:3).

    До того команда нанесла поражение скромному «Лечче» (1:0). А вот поединок с «Вероной» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Андреа Колпани — травмирован. Роландо Мандрагора, Николо Дзаньоло — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Фиалки» нынче не блещут стабильностью результатов. Плюс команда в среднем пропускает гол за матч.

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    При этом «Фиорентина» не особенно преуспевает в плане реализации. «Фиалки» настреляли 42 мяча в 27 матчах Серии A.

    В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Сразу несколько ведущих исполнителей дисквалифицированы либо находятся в лазарете.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Фиалки» постараются воспользоваться проблемами неаполитанцев.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» не побеждает 5 матчей кряду

    • «Фиорентина» в среднем пропускает гол за матч

    • «Наполи» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: Неаполитанцы, несмотря на все свои проблемы, сильнее соперника, и наверняка быстро найдут бреши в его оборонительных редутах.

    Номинальные хозяева явно намерены прервать свою затянувшуюся безвыигрышную серию, да и «фиалки» нынче крайне нестабильны.

    Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Наполи» — «Фиорентина»: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 09.03.202517:00. Быстрая реабилитация «Наполи»?!
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