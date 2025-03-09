Наполи
Фиорентина
«Наполи»
Турнирное положение: Неаполитанцы сражаются за Скудетто. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице Серии A.
При этом «Наполи» лишь на один зачетный балл отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 27 матчах.
Наполи — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно продуктивно. Неаполитанцы подписали мировую с «Интером» (1:1).
До того команда сенсационно уступила «Комо» (1:2). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Лацио» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда 4 раза сыграла вничью. В этих поединках «Наполи» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Франк Ангисса, Давид Нерес, Паскуале Маццокки — травмированы.
Состояние команды: Неаполитанцы откровенно проваливают нынешний турнирный отрезок. Команда настреляла 43 мяча в 27 поединках чемпионата.
Матчи с «фиалками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Наполи» победил трижды при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Причем неаполитанцы обыграли «фиалок» в двух из трех последних очных поединков.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиалки» сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Фиорентина» на 2 зачетных балла отстает от первой шестерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Фиалки» уступили «Панатинаикосу» (2:3).
До того команда нанесла поражение скромному «Лечче» (1:0). А вот поединок с «Вероной» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Андреа Колпани — травмирован. Роландо Мандрагора, Николо Дзаньоло — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Фиалки» нынче не блещут стабильностью результатов. Плюс команда в среднем пропускает гол за матч.
При этом «Фиорентина» не особенно преуспевает в плане реализации. «Фиалки» настреляли 42 мяча в 27 матчах Серии A.
В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Сразу несколько ведущих исполнителей дисквалифицированы либо находятся в лазарете.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Фиалки» постараются воспользоваться проблемами неаполитанцев.
Статистика для ставок
- «Наполи» не побеждает 5 матчей кряду
- «Фиорентина» в среднем пропускает гол за матч
- «Наполи» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
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Прогноз: Неаполитанцы, несмотря на все свои проблемы, сильнее соперника, и наверняка быстро найдут бреши в его оборонительных редутах.
Номинальные хозяева явно намерены прервать свою затянувшуюся безвыигрышную серию, да и «фиалки» нынче крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10