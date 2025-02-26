«Ливерпуль» на своем поле примет «Ньюкасл» в 27-м туре английской Премьер-лиги. Поединок состоится 26 февраля и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдцы идут во главе турнирной таблицы английской Премьер-лиги, имея в активе 64 балла и на девять пунктов опережают ближайшего преследователя.

«Ливерпуль» отпраздновал 19 викторий, семь матчей свел миром и потерпел одно фиаско, разница мячей составляет 64:26.

Последние матчи: На минувших выходных «красные» в матче чемпионата Англии смогли переиграть в гостях «Манчестер Сити» со счетом 2:0, забив оба гола еще в первом тайме. А перед этим они поделили очки с «Астон Виллой» в Бирмингеме, расписав ничью со счетом 2:2, и в домашнем поединке одолели «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

Не сыграют: Джо Гомес и Конор Брэдли не помогут своей команде.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Ливерпуль» н6е знает горечи поражений в рамках чемпионата Англии с середины сентября прошлого года, уступив тогда дома 0:1 «Ноттингему». После этого мерсисайдцы в АПЛ выдали 23-матчевую серию без фиаско.

В 2025 году они отыграли девять встреч в первенстве страны, расписав четыре мировых исхода за это время и отпраздновав пять викторий, причем все они были с разницей в два и более мячей. Всего же в отрезке десяти минувших игр во всех турнирах «красные» проиграли два раза, но в кубковых поединках. В остальных же восьми встречах данного отрезка они расписали две ничьи и шесть матчей выгирали.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» в турнирной таблице АПЛ с 44 баллом разместился на пятой строке, уступая незначительно зоне Лиги чемпионов.

Команда Эдди Хау выиграла 13 игр из 26 проведенных, восемь встреч проиграла и пять матчей завершила вничью, разница забитых и пропущенных составляет 46:36.

Последние матчи: «Сороки» в предыдущем своем туре чемпионата на своем поле смогли перестрелять «Ноттингем Форест» со счетом 4:3, ведя по ходу игры в три мяча. А вот перед этим они проиграли поединка первенства кряду, уступив дома 1:2 «Фулхэму» и на выезде 0:4 «Манчестер Сити».

Между этими же матчами они поочередно обыграли 3:2 в гостях «Бирмингем» в 1/16 финала Кубка Англии и повторно переиграли «Арсенал» 2:0 в полуфинале Кубка лиги и пробились в финал турнира.

Не сыграют: Жоэлинтон и Джамаль Ласкеллес — вне игры.

Состояние команды: В чемпионате Англии в последнее время «Ньюкасл» выступает не лучшим образом, проиграв три поединка из пяти предыдущих и отметились двумя викториями.

И отметим, что два фиаско за это время были с крупным счетом и дважды «черно-белые» уступали на своей территории. Однако с учетом всех турниров дела у команды не так плохи, ведь за десять минувших встреч «сороки» выиграли семь раз, но три виктории были в кубковых соревнованиях, и трижды уступили.

Статистика для ставок



«Ньюкасл» выиграл четыре из пяти последних гостевых встреч в АПЛ и раз уступили

В первом круге в Ньюкасле эти клубы сыграли вничью со счетом 3:3, а до этого шесть раз подряд побеждали мерсисайдцы

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.53, победа «Ньюкасла» — 5.70, ничья — 4.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.44 и 2.81 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем в данном противостоянии викторию «Ливерпуля», который прекрасно играет против «сорок», одолев их в шести из семи предыдущих очных противостояний.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.80.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет то, что мерсисайдцы смогут отметиться в воротах «Ньюкасла» в каждой половине встречи.

Ставка: «Ливерпуль» забьет в каждом из таймов за 1.95.