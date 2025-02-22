«Арсенал» снова падает в том же месте. «Вест Хэм» — могила их чемпионских надежд

Два года назад чемпионская гонка «Арсенала» фактически закончилась в матче против «Вест Хэма» — тогда Букайо Сака не забил пенальти, и команда Микеля Артеты так и не смогла вернуть лидерство. Теперь история повторилась: снова «Вест Хэм», снова весна, снова тяжелый удар по мечтам. На этот раз — поражение 0:1 после гола Джаррода Боуэна и удаление Майлза Льюиса-Скелли, которое окончательно добило надежды «канониров».

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Вест Хэм 0:1 Гол: 0:1 Джаррод Боуэн (44') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба (Бен Уайт, 86'), Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Майлс Льюис-Скелли, 56'), Мартин Эдегор, Томас Парти, Деклан Райс (Александр Зинченко, 56'), Итан Нванери (Рахим Стерлинг, 81'), Микель Мерино, Леандро Троссард Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эдсон Альварес (Карлос Солер, 88'), Аарон Крессвел, Макс Килман, Жан-Клер Тодибо (Константинос Мавропанос, 62'), Аарон Ван-Биссака, Мохаммед Кудус, Джеймс Уорд-Праус, Джаррод Боуэн (Эван Фергюсон, 82'), Tomas Soucek, Oliver Scarles Предупреждения: Жан-Клер Тодибо (61'), Oliver Scarles (78'), Томас Парти (86'), Джеймс Уорд-Праус (90 + 9') Удаление: Майлс Льюис-Скелли (73')

Поттер перестроил «Вест Хэм» — и это сработало

Грэм Поттер работает с командой всего месяц, но уже успел привить ей дисциплину и грамотную оборонительную организацию. В Северном Лондоне он выбрал консервативную схему с тремя центральными защитниками и строгими персональными опекунами, что полностью выключило «Арсенал» из игры.

Микель Мерино номинально играл в атаке, но его просто не выпускали из-под плотной опеки. Пространства у хозяев практически не было, а без него «Арсенал» терял все свои сильные стороны. Иногда казалось, что «Вест Хэм» играет в классический «автобус», но в этом был смысл: команда терпеливо ждала свой момент.

«Арсенал» — «Вест Хэм» premierleague.com

У гостей получилось идеально. Первый тайм прошел без моментов у их ворот — даже несмотря на то, что «Арсенал» активно нагнетал давление, по-настоящему опасных ударов почти не было. Единственная возможность возникла после дальнего удара Риккардо Калафьори, но Альфонс Ареола легко с ним справился.

Кудус тащит, Боуэн решает

Весь матч держался на тонкой грани — гол мог случиться в любую сторону. «Арсенал» пытался давить, «Вест Хэм» ждал шанса на контратаку. И этот шанс появился перед самым перерывом.

Джаррод Боуэн отдал мяч на фланг Уан-Биссаке, тот идеально прострелил, и кросс получился идеальным. Мяч пролетел мимо всех защитников и попал точно в голову всё тому же Боуэну. А капитан «Вест Хэма» спокойно отправил его в ворота.

«Арсенал» — «Вест Хэм» premierleague.com

Голевая атака была образцовой: в ней сошлись главные герои матча. Кудус сохранил все мячи, был неостановим в борьбе и придумал ключевой эпизод встречи. Боуэн сам начал атаку и сам же ее завершил. Оба провели великолепную игру и стали главными творцами победы.

Артета не нашел решений

Второй тайм начался с попыток «Арсенала» перехватить инициативу, но вскоре стало очевидно, что команда просто не понимает, как взломать такую оборону. Артета бросил в бой Льюиса-Скелли и Александра Зинченко, причем украинец неожиданно оказался в центре поля — по сути, на позиции Деклана Райса.

«Арсенал» — «Вест Хэм» premierleague.com

Этот ход был чем-то вроде отчаянной попытки найти хоть какую-то рабочую схему, но он не сработал. Единственный момент у Зинченко произошел сразу после выхода на поле — его удар заблокировал Томаш Соучек, а через несколько минут Ареола справился с дальним выстрелом Леандро Троссарда.

Красная карточка как символ поражения

Если у «Арсенала» и оставалась надежда спасти матч, то ее окончательно разрушил Льюис-Скелли. На 75-й минуте он пошел в жёсткий подкат против Кудуса на центральном круге, изначально получил желтую, но VAR пересмотрел эпизод и отправил его прямиком в раздевалку.

«Арсенал» — «Вест Хэм» premierleague.com

С этого момента стало понятно: «Вест Хэм» своё не упустит. Артета метался по бровке, но даже болельщики уже не верили в спасение. Многие начали покидать стадион задолго до финального свистка.

«Арсеналу» пора задуматься о будущем, а «Ливерпуль» может заказывать парад

Если два года назад история с «Вест Хэмом» была неприятной случайностью, то теперь это уже закономерность. «Арсеналу» снова не хватает кадровой глубины, снова приходится изобретать и снова в решающий момент он не знает, что делать.

«Арсенал» — «Вест Хэм» premierleague.com

На фоне всего этого «Ливерпуль» может начинать праздновать. Впереди у него еще есть матчи с «Ман Сити» и «Ньюкаслом», но теперь это уже просто формальности — главный соперник в чемпионской гонке, кажется, сломался сам. Отрыв в 8 очков после 26 туров сегодняшний «Ливерпуль» не отдаст.

Календарь и таблица АПЛ

Артете и «Арсеналу» остается только одно — поскорее застолбить за собой место в топ-4 и сделать выводы. Если клуб действительно хочет бороться за титул в будущем, это лето должно стать поворотным: усиление скамейки, покупка топового нападающего и больше вариативности в атаке. Иначе история будет повторяться снова и снова.