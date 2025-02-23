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    «Эмполи» — «Аталанта»: Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия A, 23 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Аталанта»
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    Матео Ретеги
    23 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Аталанта». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Февраля 2025 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 20:00 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
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    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Синие» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Эмполи» на один зачетный балл опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 38 мячей в 24 матчах.

    Эмполи — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» уступили «Удинезе» (0:3).

    До того команда проиграла еще и «Милану» (0:2). При этом чуть ранее она разгромно уступила «Ювентуса» (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках «Эмполи» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: Николас Хаас, Пьетро Пеллегри — травмированы. Лука Марьянуччи — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Синие» слабовато атакуют. Команда настреляла 22 мяча в 25 поединках чемпионата.

    Матчи с «Аталантой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Эмполи» уступил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Зона вылета уже совсем рядом, так что «синим» нужно рисковать!

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Бергамаски участвуют в чемпионской гонке. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аталанта» на 5 зачетных баллов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Бергамаски уступили «Брюгге» (1:3).

    До того команда подписала мировую с «Кальяри» (0:0). А вот первый поединок с «Брюгге» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аталанта» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Одион Коссуну, Даниэль Мальдини, Джанлука Скамакка — травмированы.

    Состояние команды: Бергамаски нынче не впечатляют. Команда не побеждала в трех своих последних матчах.

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    При этом «Аталанта» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Бергамаски настреляли 54 мяча в 25 матчах Серии A.

    В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Зато лидер атак Матео Ретеги наколотил уже 20 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Бергамаски явно намерены вернуться к победам.

    Статистика для ставок

    • «Эмполи» проиграл в 3 своих последних матчах

    • Бергамаски не выигрывают 3 матча кряду

    • «Эмполи» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Бергамаски выглядят сильнее соперника, да и «Эмполи» в последнее время проваливается.

    Бергамаски явно способны прибавить в плане реализации, и явно начнут встречу с активных атак.

    Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.90

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