Эмполи
Аталанта
«Эмполи»
Турнирное положение: «Синие» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.
При этом «Эмполи» на один зачетный балл опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 38 мячей в 24 матчах.
Эмполи — Аталанта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» уступили «Удинезе» (0:3).
До того команда проиграла еще и «Милану» (0:2). При этом чуть ранее она разгромно уступила «Ювентуса» (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках «Эмполи» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 13.
Не сыграют: Николас Хаас, Пьетро Пеллегри — травмированы. Лука Марьянуччи — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Синие» слабовато атакуют. Команда настреляла 22 мяча в 25 поединках чемпионата.
Матчи с «Аталантой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Эмполи» уступил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Зона вылета уже совсем рядом, так что «синим» нужно рисковать!
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски участвуют в чемпионской гонке. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Аталанта» на 5 зачетных баллов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Бергамаски уступили «Брюгге» (1:3).
До того команда подписала мировую с «Кальяри» (0:0). А вот первый поединок с «Брюгге» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аталанта» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Одион Коссуну, Даниэль Мальдини, Джанлука Скамакка — травмированы.
Состояние команды: Бергамаски нынче не впечатляют. Команда не побеждала в трех своих последних матчах.
При этом «Аталанта» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Бергамаски настреляли 54 мяча в 25 матчах Серии A.
В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Зато лидер атак Матео Ретеги наколотил уже 20 мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Бергамаски явно намерены вернуться к победам.
Статистика для ставок
- «Эмполи» проиграл в 3 своих последних матчах
- Бергамаски не выигрывают 3 матча кряду
- «Эмполи» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 2.05Лас-Пальмас — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Црвена Звезда — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Эвертон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: Бергамаски выглядят сильнее соперника, да и «Эмполи» в последнее время проваливается.
Бергамаски явно способны прибавить в плане реализации, и явно начнут встречу с активных атак.
Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.90