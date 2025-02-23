23 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Аталанта». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Синие» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.

При этом «Эмполи» на один зачетный балл опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 38 мячей в 24 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» уступили «Удинезе» (0:3).

До того команда проиграла еще и «Милану» (0:2). При этом чуть ранее она разгромно уступила «Ювентуса» (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках «Эмполи» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: Николас Хаас, Пьетро Пеллегри — травмированы. Лука Марьянуччи — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Синие» слабовато атакуют. Команда настреляла 22 мяча в 25 поединках чемпионата.

Матчи с «Аталантой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Эмполи» уступил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Зона вылета уже совсем рядом, так что «синим» нужно рисковать!

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски участвуют в чемпионской гонке. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Аталанта» на 5 зачетных баллов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Бергамаски уступили «Брюгге» (1:3).

До того команда подписала мировую с «Кальяри» (0:0). А вот первый поединок с «Брюгге» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аталанта» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Одион Коссуну, Даниэль Мальдини, Джанлука Скамакка — травмированы.

Состояние команды: Бергамаски нынче не впечатляют. Команда не побеждала в трех своих последних матчах.

При этом «Аталанта» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Бергамаски настреляли 54 мяча в 25 матчах Серии A.

В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Зато лидер атак Матео Ретеги наколотил уже 20 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Бергамаски явно намерены вернуться к победам.

Статистика для ставок

«Эмполи» проиграл в 3 своих последних матчах

Бергамаски не выигрывают 3 матча кряду

«Эмполи» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Бергамаски выглядят сильнее соперника, да и «Эмполи» в последнее время проваливается.

Бергамаски явно способны прибавить в плане реализации, и явно начнут встречу с активных атак.

Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.90